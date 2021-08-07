بكريم نيفيا حولي شعرك الخشن والمجعد لخيوط حرير في 30 دقيقة فقط اقوي كيراتين طبيعي للشعر

كريم نيفيا يعد أحد أقوى المرطبات الجلدية الشهيرة، والتي لها استعمالات عديدة، وتتنوع تلك الاستعمالات للكريم نيفيا ما بين البشرة، والشعر، وفي الوقت الأخير قد اتسع استخدامه هذا المنتج المتميز في الكثير من التركيبات، والوصفات المتميزة، والتي من الممكن تطبيقها بشكل مباشر على خصلات الشعر، وفيما يلي بيان بأهم المكونات المستعملة مع الوصفة الخاصة بالكريم نيفيا مع بعض المكونات الأخرى، ومن خلال الآتي نتعرف أكثر على تلك الوصفة المنعمة للشعر وكيفية إعدادها، وأهم فوائدها.

كريم نيفيا كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر

كريم نيفيا كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر من بين أهم مكوناته ما يلي بالنقاط القدمة:

علبة من منتج كريم نيفيا.

ملعقتان مكون خلاصة جوز الهند.

ملعقتان مكون زيت الزيتون.

ملعقتان نشا.

نقط مكون الفيتامين سي.

قطرات من الفيتامين إي.

ملعقة واحدة مكون مياه الورد.

كيف يمكن التحضير للكيراتين المكون من الكريم نيفيا؟

تلك التركيبة المميزة للكيراتين الطبيعي، والذي يدخل فيه مكون كريم نيفيا لا بد من تحضيرها بوعاء ملائم للخلط الجيد فيما بين المكونات، حيث أن البداية تكون بالخلط للنشاء مع الكريم مع التأكد من تمام تداخلهما بشكل جيد مع مراعاة الإذابة لأي تكتل قد يكون متواجد بالكريم مع التخفيف للخليط من النشا والكريم ببقية المواد الزيتية الأخرى مع ماء الورد.

أصبح لدينا الآن خليط متميز وكامل التجانس ويسهل تطبيقه بشكل فعلي ومباشر على الشعر، حيث تعتبر تلك التركيبة المميزة من بين أقوى التركيبات للكيراتين الطبيعي، ومن خلال الآتي نتعرف على الطريقة الخاصة بالتطبيق:

طريقة التطبيق لكيراتين نيفيا الطبيعي

يسهل التطبيق لتلك التركيبة بشكل مباشر على الشعر، ولا بد أن يكون الشعر خالي تمامًا من أي نوع من أنواع التشابك، والتي تعطل من الفعالية لتلك التركيبة وتمنع من وصولها لأنحاء الشعر، ثم ندلك الشعر والبصيلات والجذور، وكذلك الأطراف بالخليط إلى أن يتشرب الشعر الخليط، مع ضرورة أن يغطى الشعر بالكامل، ثم يشطف بالمياه عقب الانقضاء للمدة الخاصة بالتطبيق، والتكرار للتطبيق يعد هو الوسيلة لضمان الحصول الفوري على نتيجة إيجابية للخليط.