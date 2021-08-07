خطوات صبغ الشعر أشقر فاتح في المنزل خطوة بخطوة أفضل صبغات شعر ذهبي

أجمل الصبغات الشبابية والمناسبة للون البشرة البيضاء هو صبغ الشعر أشقر فاتح في المنزل، التي تبحث عن الكيفية الكثير من الفتيات، حيث من أفضل الألوان التي تفضلها السيدات والتي تظهر رونق وجمال المرأة، ومن الألوان التي يظهر جمال السيدة ويبديها في سن صغير، وبعيدا عن لون البشرة، إلا أنه يفضله الكثير من السيدات، لأنه يعطي شكلا جذابا، ويضفي مظهرا شبابيا على المظهر العام، ولذلك تحرص الكثيرات إلى صبغة الشعر، ومن أكثر المفضلات له صاحبات البشرة البيضاء، حيث أنه يظهر كأنه لونا طبيعيا، يتلاءم تماما مع تلك البشرة، وسوف نقدم اهم طرق الصبغة، بهذا اللون الجذاب، من خلال هذا الموقع المتميز.

صبغ الشعر أشقر فاتح في المنزل

صبغات طبيعية للحصول على لون شعر بني، وكذلك صبغ الشعر بالزعفران لصبغ الشعر أشقر فاتح في المنزل، لابد من اختيار نوعية من الصبغات الممتازة، التي تمت تجربتها على يد متخصصين، كصبغات الشعر الخالية من الأمونيا، وإليك سيدتي طريقة صبغ الشعر أشقر:

قومي بمزج الصبغة، وسائل الأكسجين التي يأتي معها، حيث يعطي مزيجا متجانس، خالي من التكتلات.

مشطي شعرك جيدا، حيث يصبح خاليا من التشابك.

فرقي خصلات الشعر، وهذا باستخدام دبابيس الشعر، حتي تحصلي على توزيع مناسب للصبغة.

تترك الصبغة في الإناء، لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

وزعي الصبغة على الشعر بالتساوي، ولكن احرصي على عدم الاقتراب من فروة الرأس.

اتركي الصبغة على الشعر لمدة 25 دقيقة.

اغسلي شعرك بالماء الفاتر، ولكن بدون استخدام الشامبو.

يجنبي غسل الشعر بعد الصبغة، لمدة لا تقل عن يوم أو اثنين، حيث يأخذ الشعر وقت لتثبيت الصبغة.

صبغة أشقر فاتح جدا

ويعتبر صبغ الشعر في المنزل من أهم ما تبحث عنه السيدات اللاتي تبحثن عن الأناقة، والظهور بمظهر متميز، حيث أنه يتميز بإطلاله مميزة، فهذا اللون يتماشى مع كل ألوان البشرة، ذات البشرة البيضاء، وأيضا البشرة السمراء، فقد اصبح لونا مميزا حتى لنجمات السينما والمشاهير، حيث أنه لونا كلاسيكيا، متميز لكل متميزة.

ويمكن الحصول على هذا اللون من خلال استخدام أكسحين لا تقل نسبته عن 30%

وحمام زيت يعالج الشعر المصبوغ، ويتم دهن الشعر بكمية محدودة منه.

ثم قومي بمزج عبوات الصبغة معا، ثم قسمي شعرك إلى أربعة أجزاء.

توضع الصبغة بالتساوي، وتترك الصبغة على الشعر لمدة 30 دقيقة، حتي تستطيعي صبغ الشعر.

ثم يغسل الشعر بماء دافىء.

ومن الجدير بالذكر، أن الصبغة تعتمد على المدة التي تستمر على الشعر، فكلما زادت المدة، كان اللون اشقر فاتح، بذلك تحصلين على صبغة شعر لون أشقر فاتح في المنزل.

وصفات طبيعية لشعر ذهبي

تستطيعي الحصول على شعر أصفر ذهبي من خلال استخدام مكون شاي البابونج، حيث يتم غلي الشاي وتركه يبرد، ثم يوضع عليه زجاجة الرذاذ، ثم رش الشاي على الشعر حتى الامتصاص وتركه لمدة 30 دقيقة، وبعد ذلك قومي بغسل الشعر بالشامبو والبلسم.