طريقة عمل مسحب البيك السعودي بتتبيلة لذيذة ومقرمشة علي الطريقة الأصلية

مسحب البيك السعودي ، من أشهر وألذ الأكلات التي يفتقدها كل من زار السعودية نظرا لعدم وجود أي فروع أخري لمطعم البيك خارج السعودية، كما أن هذا المطعم قد نال شهرة كبيرة خارج السعودية لما تتميز به أكلاته من مذاق خاص ولذيذ، وسنقدم لكم فيما يلي في موقع ثقفني طريقة عمل مسحب البيك اللذيذ بمكونات بسيطة وطريقة سهلة والطعم كالأصلي تماما، كما يمكنكم إعداد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى مثل كيكة التوينكيز الهشة بحشوة الكريمة اللذيذة ومقرمشات الدوريتوس اللذيذة وكذلك كيكة الهوهوز ذات المذاق والشكل الفريدين وأيضا بيتزا التوست، وسنتعرف فيما يلي على طريقة عمل مسحب البيك السعودي.

مكونات مسحب البيك السعودي

تتكون هذه الأكلة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت وهي كالتالي:

ثلاث قطع من صدور الدجاج مخلية العظام.

ملعقة صغيرة من كلا من (البابريكا والملح والفلفل الأسود والثوم البودر والبصل البودر والزنجبيل).

نصف ملعقة صغيرة من مرقة الدجاج الفورية.

ربع كوب من اللبن الرائب.

بشر ثمرة ليمون.

عصير ثمرة ليمون.

ملعقة صغيرة من الخل.

ربع كوب من الصلصة الحارة.

كوب ونصف من الدقيق+ نصف ملعقة من جميع التوابل السابقة.

كوب ونصف من البقسماط المطحون طحن خفيف.

بيضتين ممزوجين مع كوب حليب ونصف ملعقة فلفل أسود.

طريقة التحضير

إعداد هذه الأكلة في المنزل سهل وبسيط وممتع في نفس الوقت وسنتعرف فيما يلي على طريقة عمل مسحب البيك السعودي وطريقة تحضيره كالتالي: