طريقة عمل مسحب البيك السعودي بتتبيلة لذيذة ومقرمشة علي الطريقة الأصلية

- 1/2
- 2/2
مسحب البيك السعودي ، من أشهر وألذ الأكلات التي يفتقدها كل من زار السعودية نظرا لعدم وجود أي فروع أخري لمطعم البيك خارج السعودية، كما أن هذا المطعم قد نال شهرة كبيرة خارج السعودية لما تتميز به أكلاته من مذاق خاص ولذيذ، وسنقدم لكم فيما يلي في موقع ثقفني طريقة عمل مسحب البيك اللذيذ بمكونات بسيطة وطريقة سهلة والطعم كالأصلي تماما، كما يمكنكم إعداد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى مثل كيكة التوينكيز الهشة بحشوة الكريمة اللذيذة ومقرمشات الدوريتوس اللذيذة وكذلك كيكة الهوهوز ذات المذاق والشكل الفريدين وأيضا بيتزا التوست، وسنتعرف فيما يلي على طريقة عمل مسحب البيك السعودي.مكونات مسحب البيك السعودي
تتكون هذه الأكلة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت وهي كالتالي:
- ثلاث قطع من صدور الدجاج مخلية العظام.
- ملعقة صغيرة من كلا من (البابريكا والملح والفلفل الأسود والثوم البودر والبصل البودر والزنجبيل).
- نصف ملعقة صغيرة من مرقة الدجاج الفورية.
- ربع كوب من اللبن الرائب.
- بشر ثمرة ليمون.
- عصير ثمرة ليمون.
- ملعقة صغيرة من الخل.
- ربع كوب من الصلصة الحارة.
- كوب ونصف من الدقيق+ نصف ملعقة من جميع التوابل السابقة.
- كوب ونصف من البقسماط المطحون طحن خفيف.
- بيضتين ممزوجين مع كوب حليب ونصف ملعقة فلفل أسود.
إعداد هذه الأكلة في المنزل سهل وبسيط وممتع في نفس الوقت وسنتعرف فيما يلي على طريقة عمل مسحب البيك السعودي وطريقة تحضيره كالتالي:
- نقوم بضرب قطع الصدور بطريقة اللحم حتي تصبح بالسمك المناسب.
- بعد ذلك نقوم بتقطيعها لقطع مستطيلة الشكل، ثم نقوم بإحداث ثقوب في قطع الدجاج بواسطة خلة أسنان حتي تتشرب التتبيلة.
- بعد ذلك نقوم بخلط كلا من اللبن الرائب والتوابل وبشر الليمون وعصير الليمون والصلصة الحارة والخل في إناء.
- وبعدما تختلط جيدا جميع المكونات وتتجانس نضع قطع الدجاج في التتبيلة لمدة ثلاث ساعات على الأقل.
- ويمكننا تركها لمدة يوم كامل حتي تتشرب قطع الدجاج التتبيلة جيدا.
- بعد ذلك نقوم بوضع قطع الدجاج في الدقيق المخلوط مع جميع المكونات.
- ثم بعد الدقيق نضع القطع في خليط البيض والحليب ثم في البقسماط.
- بعد ذلك نقوم بقليه في زيت غزير علي درجة حرارة متوسطة.
- وبعدما تتم التسوية نتركها حتي تبرد قليلا وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
الوسوم
مسحب البيك السعودي ، من أشهر وألذ الأكلات التي يفتقدها كل من زار السعودية نظرا لعدم وجود أي فروع أخري لمطعم البيك خارج السعودية، كما أن هذا المطعم قد نال شهرة كبيرة خارج السعودية لما تتميز به أكلاته من مذاق خاص ولذيذ، وسنقدم لكم فيما يلي في موقع ثقفني طريقة عمل مسحب البيك اللذيذ بمكونات بسيطة وطريقة سهلة والطعم كالأصلي تماما، كما يمكنكم إعداد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى مثل كيكة التوينكيز الهشة بحشوة الكريمة اللذيذة ومقرمشات الدوريتوس اللذيذة وكذلك كيكة الهوهوز ذات المذاق والشكل الفريدين وأيضا بيتزا التوست، وسنتعرف فيما يلي على طريقة عمل مسحب البيك السعودي.مكونات مسحب البيك السعودي
تتكون هذه الأكلة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت وهي كالتالي:
- ثلاث قطع من صدور الدجاج مخلية العظام.
- ملعقة صغيرة من كلا من (البابريكا والملح والفلفل الأسود والثوم البودر والبصل البودر والزنجبيل).
- نصف ملعقة صغيرة من مرقة الدجاج الفورية.
- ربع كوب من اللبن الرائب.
- بشر ثمرة ليمون.
- عصير ثمرة ليمون.
- ملعقة صغيرة من الخل.
- ربع كوب من الصلصة الحارة.
- كوب ونصف من الدقيق+ نصف ملعقة من جميع التوابل السابقة.
- كوب ونصف من البقسماط المطحون طحن خفيف.
- بيضتين ممزوجين مع كوب حليب ونصف ملعقة فلفل أسود.
إعداد هذه الأكلة في المنزل سهل وبسيط وممتع في نفس الوقت وسنتعرف فيما يلي على طريقة عمل مسحب البيك السعودي وطريقة تحضيره كالتالي:
- نقوم بضرب قطع الصدور بطريقة اللحم حتي تصبح بالسمك المناسب.
- بعد ذلك نقوم بتقطيعها لقطع مستطيلة الشكل، ثم نقوم بإحداث ثقوب في قطع الدجاج بواسطة خلة أسنان حتي تتشرب التتبيلة.
- بعد ذلك نقوم بخلط كلا من اللبن الرائب والتوابل وبشر الليمون وعصير الليمون والصلصة الحارة والخل في إناء.
- وبعدما تختلط جيدا جميع المكونات وتتجانس نضع قطع الدجاج في التتبيلة لمدة ثلاث ساعات على الأقل.
- ويمكننا تركها لمدة يوم كامل حتي تتشرب قطع الدجاج التتبيلة جيدا.
- بعد ذلك نقوم بوضع قطع الدجاج في الدقيق المخلوط مع جميع المكونات.
- ثم بعد الدقيق نضع القطع في خليط البيض والحليب ثم في البقسماط.
- بعد ذلك نقوم بقليه في زيت غزير علي درجة حرارة متوسطة.
- وبعدما تتم التسوية نتركها حتي تبرد قليلا وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل مسحب البيك السعودي بتتبيلة لذيذة ومقرمشة علي الطريقة الأصلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.