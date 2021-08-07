طريقة عمل البيتزا في البيت مثل المطاعم تماماً مقادير مضبوطة 100%.. سيعتقد من يتذوقها أنها جاهزة من أشهر المحلات

طريقة عمل البيتزا في البيت مثل المطاعم ومثل عجينة البيتزا الجاهزه من أكثر الأمور التي يبحث عنها عشاق المعجنات، حيث تعد البيتزا من أشهر المأكولات التي يحبها الكبار والصغار، حيث نجد الشعوب العربية من محبي المعجنات، وترغب الكثير من النساء في الحصول على طريقة مثالية مميزة لعمل البيتزا في المنزل لتبدو مثل المحلات، وسوف نستعرض من خلال هذا المقال طريقة عمل البيتزا في البيت بسهولة بطريق مضمونة وصحية.

طريقة عمل البيتزا في البيت

يمكن عمل بيتزا صحية مضمونة في المنزل من خلال المكونات التالية.

تحضير كل كوب دقيق يناسب شخص واحد، بحيث يتم اختيار الكمية المناسبة حسب عدد الأفراد.

إحضار كوبين من الدقيق.

معلقة مناسبة من الزعتر المطحون.

كوب من الحليب مع مراعاة ان يكون دافئ.

ملعقة من الخميرة الفورية بالإضافة إلى ملعقة من السكر.

خطوات عمل بيتزا المحلات

لكي يتم الحصول على بيتزا رائعة ذو مذاق طيب بالبيت لابد من اتباع الخطوات التالية في صنع البيتزا:

نترك الخميرة في المياه ومعها السكر لمدة من الزمن لكي تتفاعل.

في إناء عميق يتم وضع كمية الدقيق ومن ثم إضافة الزعتر، ثم نضيف اللبن إلى الدقيق ومن ثم نبدأ في خلط الخليط وبعد الانتهاء يتم تركه لمدة تصل إلى ثلث ساعة تقريبا.

يتم تجهيز الفرن على درجة حرارة 160 درجة ومن ثم البدأ في أعداد الحشو الخاص بالبيتزا.

يتم وضع شرائح من الطماطم والزيتون والجبنة وغيرها من الإضافات التي يتم إضافتها حسب الرغبة.

يتم إضافة اللحم أو الدجاج تبعا لرغبة الشخص في البيتزا، ويمكن الاكتفاء بالجبن والإضافات الأخرى.

يتم وضع العجين الخاص بالبيتزا في المقلاة بعدما يتم دهنها بشكل جيد بالزيت.

يتم وضع الحشو على العجينة من الأعلى ومن ثم وضعها في الفرن حتى تنضج.

يمكن أيضاً الاحتفاظ بالبيتزا نصف مطهية أو عجينة البيتزا فقط في الفريزر مع مراعاة وضع طبقة رقيقة من الزيت حتى لا تلتصق بورق الزبدة أو الأكياس، ويمكن إخراجها من الفريزر ووضعها في الميكروويف أو تسويتها في فرن البوتجاز مباشرة.