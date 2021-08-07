أسرار نجاح البسبوسة المكرملة والمرملة في البيت بمكونات سهلة بطعم يجنن أفضل من الجاهزة

أسرار نجاح البسبوسة المكرملة والمرملة في البيت، من بين أهم الطرق التي من خلالها نستطيع أن نقدم وصفة البسبوسة المنزلية ما سنقوم باتباعه من الخطوات التي سنقوم بذكرها فيما يلي من السطور التالية حيث أن البسبوسة تعتبر إحدى الأطباق الخاصة بالحلويات والتي تتعدد طرق تحضيرها وعن أبسط الطرق نتحدث ونذكر المكونات وطريقة الإعداد بالتفصيل كما سنتطرق إلى الطريقة التي يمكننا من خلالها عمل السيرب.

أسرار نجاح البسبوسة المكرملة والمرملة في البيت

لعمل الوصفة الخاصة بحلا البسبوسة لا بد من أن تتوفر المكونات الآتية والتي يجب فيها الالتزام بالمقدار المحسوب حتى تنتج الوصفة المضبوطة للبسبوسة مثل التي نشتريها من محلات الحلويات، والمكونات نذكرها على النحو الآتي:

مقدار من مكون دقيق السميد حوالي ثلاث أكواب.

نصف الكوب سكر.

سمن بلدي بمقدار نصف كوب.

ربع الملعقة بيكينج بودر.

كوب لبن، ومن الممكن استبداله بكوبين من مكون لبن الزبادي.

فانيللا.

طريقة التحضير للبسبوسة

بإمكاننا أن نقوم بالتحضير للبسبوسة عن طريق الإحضار للكمية المذكورة من مكون دقيق السميد ثم نضع معه السمن مع التقليب بشكل خفيف، ثم بعد ذلك نقوم بالإحضار لبقية المكونات مع الخلط الخفيف حتى تصبح كل المكونات متداخلة وبعد التحضير لخليط البسبوسة نحضر القالب المخصص لخبزها، ثم نقوم بدهنه باستعمال أي مادة دهنية ولتكن ملعقة من مكون الزبدة، أو مكون السمن البلدي.

تأتي الخطوة الخاصة بالتسوية لخليط البسبوسة بداخل الفرن وعى درجة الحرارة الوسطية للفرن، وننتظر حتى يحمر السطح الخاص بها وحينها ستكون قد اكتمل نضجها، ثم تأتي بعد ذلك خطوة سقيها بكمية من السيرب أو الشربات والذي سنتعرف على مكوناته بالفقرة القادمة.

طريقة عمل شربات الحلويات

المكونات الأساسية للسيرب هي ثلاث أكواب مكون السكر مع عدد ثلاث أكواب من مكون الماء ونصف ليمونة معصورة بخليط السكر مع الماء ولا نقلب فوق النار لهذا الخليط حتى لا يترسب السكر فوق جدران الإناء وتفسد وصفة الشربات، ثم نقوم بخفض النار وننتظر حتى يصل الخليط لدرجة الغليان وحينها نقوم بالإطفاء للنار، واستعمال الشربات وهو ساخن وصبه فوق البسبوسة حتى تنتشربه بالكامل ولا بد أن يكون قوامه خفيف.