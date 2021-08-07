عمل كولاجين طبيعي لشد تجاعيد الوجه والتخلص من الخطوط الرفيعة من أول استخدام

كولاجين طبيعي لشد تجاعيد البشرة، عندما تقومين باستخدامه سوف تتخلصي من التجاعيد للأبد، كما أن بشرتك سوف تظهر مشدودة دائماً، بالإضافة إلى أنه لا يوجد به أي نوع من الأضرار على البشرة، كما أنه غير مكلف وذات نتائج فعالة للغاية، حيث أن كريمات شد الوجه مضرة بالبشرة، وهناك الوصفات الطبيعية الفعالة والأمنة على البشرة تعطي نتائج مرضية للشخص، تابعونا للتعرف على كوجين طبيعي لشد تجاعيد البشرة .

كولاجين طبيعي لشد تجاعيد البشرة

الجدير بالذكر أن اليابان تقوم بالاعتماد على كل ما هو طبيعي لاستخدامه للبشرة، والجسم والشعر، لذلك يظهرون دائماً بشكل متألق وبشرة مشدودة نقية نظراً لأنهم يعتمدون على استخدام المواد الطبيعية، فيمكنكم أستخدام المكونات الطبيعية المنزلية لشد التجاعيد والتخلص من الخطوط الرفيعة تحت العينين ومنطقة الجبهة.

عمل كولاجين طبيعي في المنزل

حيث يمكننا بكل سهولة أن نقوم بعمل كولاجين طبيعي في المنزل، وسوف تكون هناك نتائج مذهلة، ولكي نقوم بتحضير الكولاجين في المنزل نحتاج إلى ما سوف نذكره فيما يلي.

معلقة صغيرة من النشا.

بياض بيضة.

واحدة من البطاطس ذو حجم متوسط.

طريقة كولاجين طبيعي لشد البشرة وإزالة التجاعيد

سوف نتعرف على الطريق من خلال ما سوف نقوم بعرضه خلال النقاط التالية.

علينا أولاً أن نقوم بتقشير البطاطس وغسلها، ثم نقوم ببشرها.

ونقوم بأخذ ما قمنا ببشره ثم نقوم بوضعه في مصفاة حتى نحصل على ماء البطاطس الموجود بها من خلال الضغط عليها باستخدام الشوكة.

بالإضافة إلى أننا لا نتخلص من بشر البطاطس بل أننا نقوم بوضعه في مكعبات الثلج حتى نضعه في الفريزر ونستخدمه للبشرة.

بعد أن حصلنا على ماء البطاطس نضيف إليه بياض البيض والنشا.

ثم نقوم بخلط المكونات معاً حتى يمتزجا بشكل جيد.

نستخدمه بعد ذلك ونضع قناع الكولاجين الطبيعي على البشرة ومن ثم نتركه لمدة حوالي 25 دقيقة.

نغسل الوجه بماء بارد بعد ذلك.

علينا أن نقوم بسد مسام البشرة من خلال استخدام قطعة من القطن النظيف، ونقوم بوضع ماء الورد عليه ونمسح به على الوجه.

بهذا نكون قد حصلنا على كولاجين طبيعي لشد التجاعيد والتخلص من الخطوط الرفيعة، يمكنكم التعرف على المكونات وطريقة التحضير.