وصفات منزلية توريد الشفاة بدم الغزال خليط مع وصفات طبيعية اخرى

وصفات منزلية توريد الشفاة بدم الغزال مع خليط لوصفات طبيعية اخرى تعطي للمرأة أطلالة جميلة وجذابة علاوة على ذلك الثقة بالنفس، ويرجع ذلك إلي أن الشفاة من اهم ملامح الأنوثة والجمال في وجه المرأة هناك الكثير من السيدات يعانون من شفاة داكنة اللون، وهذا بسبب تأثيرات طبيعية في أغلب الأوقات واحيانا عوامل اخرى مؤثرة من الخارج، لتلك الأسباب تبحث السيدات عن توريد الشفاة بدم الغزال أو وصفات اخرى طبيعية ليس لها أي أعراض جانبية من الممكن خلال هذا المقال الحصول على شفاة وردية جميلة باستخدام بعض الخلطات والوصفات التي سوف نقوم بشرحها والتي تمنح الشفاة مظهر وردي جميل لامع وهذه الوصفات منها خلطة توريد شفاة بدم الغزال تابعوا معنا وصفاتنا المميزة للحصول على نتائج رائعة.

وصفة ماء الورد بدم الغزال

الإكثار من مستحضرات التجميل على المدى البعيد قد تؤثر على الشفاء تأثير سلبي، وهذا راجع إلى أن الكثير من السيدات يبحثنا عن الحلول السريعة في توريد الشفاه والتي تحدث تشققات ولكن جاءنا لكم بالحل الأفضل والأمثل وهي حلول لوصفات طبيعية منزلية تعمل على توريد الشفاة قليلة التكاليف سهلة التحضير على العكس من الأدوية والعقاقير غالية الثمن والجراحات فضلا عن ذلك الأثآر الجانبية التي تخلف من وراء ذلك هو مسحوق بودرة دم الغزال متوفر لدي محلات العطارين ومن الممكن معرفة نوع المسحوق الأصلي من المغشوش وذلك من خلال خلط ملعقه صغيره من المسحوق دم الغزال مع كمية قليلة من الماء والانتظار قليلا، النتيجة إذا حدث مزج جيد كامل في المكونين فهذا مسحوق اصلي واذا حدث العكس فهذا مسحوق مغشوش.

في وعاء صغير يوضع القليل من الفازلين مع رشه صغيرة من مسحوق دم الغزال.

يتم خلط المكونات حتى نصل الى اللون الأحمر الصافي ثم يوضع على الشفاة قبل النوم.

في الصباح الباكر تغسل الشفاة بالماء الفاتر مع الصابون سوف نحصل علي نتيجة مبهرة لشفاة جميلة باللون الوردي مع الملمس الناعم الرطب.

خلط القليل من ماء الورد مع ملعقة صغيرة من مسحوق دم الغزال يتم خلط المكونين جيدا و بشدة.

يوضع الخليط على الشفاة لمدة عشرون دقيقة وبعد يغسل بالماء.

تكرر هذه الوصفة يوميا حتى يتحول لون الشفاة إلي اللون الوردي مع مرور الوقت.

نحضر ثمرة متوسطة الحجم من نبات البنجر ثم تطهى على النار حتى تنضج وتهرس جيدا. نضع عسل النحل الأبيض فوق مهروس البنجر ويمزج الخليط بشده حتى يتكون معجون. يحفظ الخليط في عبوة محكمة الأغلاق ويوضع الخليط على الشفاة مرة في اليوم قبل النوم.

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