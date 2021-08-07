طريقة تحضير كيكة الخلاط في عشر دقائق بسهولة في المنزل

أحياناً ما تواجه الأمهات أثناء تحضيرها للوجبات الرئيسية أمور طارئة من قبل تصميم الأطفال على تحضير نوعاً من الكيك أو الحلوي، وعلى الرغم من رغبة الأمهات الدائمة في إسعاد الأطفال إلا أنها في أحيان كثيرة قد لا تمتلك الوقت لتحضير أصناف إضافية بعد تحضير الوجبة الأساسية خاصةً أن الكيك والحلويات يحتاج إلي وقت طويل ومكونات لتحضيره، ولكن بعد اليوم لا يوجد صعوبة في ذلك وتستطيع كل أم من خلال متابعة هذا المقال إسعاد الأطفال وتحضير الكيك بسهولة في عشر دقائق فقط مثل الكيك العادية ولكنها أحد الطرق المختصرة التي تم التوصل إليها، وتنضم إلي الأصناف السادة التي لا تحتوي على مكونات إضافية للتزيين ولكن إذا كنت تمتلك الوقت يمكنك تزيينها أو تركها كما هي، فإن الهدف الأساسي للجوء لتلك الطريقة هو عدم إمتلاك وقت كبير وللتعرف على طريقة تحضير كيكة العشر دقائق يمكنك التعرف على طريقة التحضير من خلال هذا المقال. طريقة تحضير كيك العشر دقائق طريقة تحضير كيك العشر دقائق المكونات: نصف كأس من الحليب.

نصف كأس زيت عالي الجودة.

نصف ملعقة كبيرة من الخميرة.

كأس ونصف من الدقيق.

ملعقتين سكر مصحوب بنكهة الفانيليا.

ملعقتين سكر عادي.

بيضة.

نصف ملعقة صغيرة ملح. طريقة التحضير: تحضير وعاء للمكونات السائلة والجافة كما هو معروف عند تحضير الكيك ووضع كلاً من البيض والزيت والحليب والبيضة بحيث يتم إخفاقها مع الفانيليا ونقوم بتقليبهم حتى التأكيد من ذوبان السكر. بعض خلط المكونات السائلة يتم إضافة الدقيق تدريجياً مع التقليب والخميرة ونستمر بالتقليب للحصول على عجينة سائلة مائلة للتجانس. تحضير قالب غير لاصق ووضع ورق الزبدة بالأسفل ثم دهن الجوانب بالزيت ونضع الخليط في القالب وإدخال القالب الفرن على نار هادئة وتسخين الفرن على درجة حرارة عالية قبل وضع القالب ثم تركه لمدة نصف ساعه وتعتبر تلك الطريقة تحتاج وقت أقل من الطرق الأخري أثناء الطهي. بعد إنتهاء وقت الطهي يتم ترك الكيك حتى يبرد ثم قلب الكيك على طبق مسطح ويتم تقطيعه أو تزيينه حسب الرغبة في التناول والتي تختلف من شخص لآخر. طريقة التحضير: الوسوم

أحياناً ما تواجه الأمهات أثناء تحضيرها للوجبات الرئيسية أمور طارئة من قبل تصميم الأطفال على تحضير نوعاً من الكيك أو الحلوي، وعلى الرغم من رغبة الأمهات الدائمة في إسعاد الأطفال إلا أنها في أحيان كثيرة قد لا تمتلك الوقت لتحضير أصناف إضافية بعد تحضير الوجبة الأساسية خاصةً أن الكيك والحلويات يحتاج إلي وقت طويل ومكونات لتحضيره، ولكن بعد اليوم لا يوجد صعوبة في ذلك وتستطيع كل أم من خلال متابعة هذا المقال إسعاد الأطفال وتحضير الكيك بسهولة في عشر دقائق فقط مثل الكيك العادية ولكنها أحد الطرق المختصرة التي تم التوصل إليها، وتنضم إلي الأصناف السادة التي لا تحتوي على مكونات إضافية للتزيين ولكن إذا كنت تمتلك الوقت يمكنك تزيينها أو تركها كما هي، فإن الهدف الأساسي للجوء لتلك الطريقة هو عدم إمتلاك وقت كبير وللتعرف على طريقة تحضير كيكة العشر دقائق يمكنك التعرف على طريقة التحضير من خلال هذا المقال. طريقة تحضير كيك العشر دقائق طريقة تحضير كيك العشر دقائق المكونات: نصف كأس من الحليب.

نصف كأس زيت عالي الجودة.

نصف ملعقة كبيرة من الخميرة.

كأس ونصف من الدقيق.

ملعقتين سكر مصحوب بنكهة الفانيليا.

ملعقتين سكر عادي.

بيضة.

نصف ملعقة صغيرة ملح. طريقة التحضير: تحضير وعاء للمكونات السائلة والجافة كما هو معروف عند تحضير الكيك ووضع كلاً من البيض والزيت والحليب والبيضة بحيث يتم إخفاقها مع الفانيليا ونقوم بتقليبهم حتى التأكيد من ذوبان السكر. بعض خلط المكونات السائلة يتم إضافة الدقيق تدريجياً مع التقليب والخميرة ونستمر بالتقليب للحصول على عجينة سائلة مائلة للتجانس. تحضير قالب غير لاصق ووضع ورق الزبدة بالأسفل ثم دهن الجوانب بالزيت ونضع الخليط في القالب وإدخال القالب الفرن على نار هادئة وتسخين الفرن على درجة حرارة عالية قبل وضع القالب ثم تركه لمدة نصف ساعه وتعتبر تلك الطريقة تحتاج وقت أقل من الطرق الأخري أثناء الطهي. بعد إنتهاء وقت الطهي يتم ترك الكيك حتى يبرد ثم قلب الكيك على طبق مسطح ويتم تقطيعه أو تزيينه حسب الرغبة في التناول والتي تختلف من شخص لآخر. طريقة التحضير:

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