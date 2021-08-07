أبسط طرق عمل البسبوسة بالقشطه بالخطوات في المنزل في دقائق معدودة

طريقه عمل بسبوسة بالقشطه هي من أكثر الأكلات المميزة التي تتميز بطعم شهي وجميل، بحيث أن البسبوسة يمكن تناولها في الفطار أو بعد وجبة الغداء، أو مع الشاي أو القهوة، ويتم تحضيرها بمكونات بسيطة.طريقه عمل بسبوسة بالقشطه
يتم تحضير البسبوسة بالقشطة من خلال استخدام تلك المكونات البسيطة التي تضيف طعم شهي للبسبوسة، ويتم تحضيرها بالمكونات التالية:
- علبة قشطة.
- 2ملعقة كبيرة من ماء الزهر.
- 3ملعقة كبيرة جوز هند مبشور.
- لوز مقطع.
- 1كوب ونصف من السميد.
- ثلث كوب سكر.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- نصف كوب زيت نباتي.
- نصف كوب سكر.
- 1كوب لبن.
تحضير الشربات:
يتم تحضير حلة صغيرة ويوضع فيها الماء مع 4/3كوب من السكر ويضاف إليهم ماء الزهر، يتم تحريك المكونات معًا يوتركوا للغليان ثم يتم رفعه من علي النار ويتم وضعه في الجانب بحيث يبرد.
تحضير البسبوسة:
- يتم خلط السميد في وعاء مع اللبن، مع إضافة نصف كوب من السكر والزيت وجوز الهند مع إضافة البيكنج بودر، ويوضع الخليط لمدة نصف ساعة.
- تسخن الفرن في درجة حرارة180.
- يوضع نصف خليط السميد في صينية مدهونة بالزيت.
- يتم تجهيز طبقة من القشطة ونضعها فوق الخليط، يتم وضع طبقة من البسبوسة في شكل مربعات.
- يضاف اللوز فوق تلك القطع، يتم وضعها في الفرن لمدة20دقيقة.
البسبوسة الذهبية هي من اشهي انواع الأكلات التي تتميز بطعم شهي كما يتم إعدادها باستخدام تلك المكونات التالية:
- 1كوب سميد.
- 4/3كوب سكر.
- باكيت القشطة.
- 1ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
- 1كوب حليب مكثف.
- نصف كوب من الزيت.
التحضير:
- يتم خلط السميد مع القشطة والزيت، ثم يضاف البيكنج بودر للمكونات السابقة.
- يحمص الحليب في مقلاة بحيث لا تلتصق، مع إضافة المكونات السابقة، ولكن تمزج المكونات معًا بشكل جيد.
- تدهن الصينية بزيت، تخلط المكونات في صينية.
- تشغل الفرن لتسخينها، بحيث تدخل الصينية في الفرن بحيث وجه الصينية ذهبي.
- يضاف الحليب للبسبوسة بعد إخراجها من الفرن.
- تزين البسبوسة بعد إخراجها من الفرن وتبرد.
- تقدم في طبق التقديم بعد إعدادها.
الوسوم
طريقه عمل بسبوسة بالقشطه هي من أكثر الأكلات المميزة التي تتميز بطعم شهي وجميل، بحيث أن البسبوسة يمكن تناولها في الفطار أو بعد وجبة الغداء، أو مع الشاي أو القهوة، ويتم تحضيرها بمكونات بسيطة.طريقه عمل بسبوسة بالقشطه
يتم تحضير البسبوسة بالقشطة من خلال استخدام تلك المكونات البسيطة التي تضيف طعم شهي للبسبوسة، ويتم تحضيرها بالمكونات التالية:
- علبة قشطة.
- 2ملعقة كبيرة من ماء الزهر.
- 3ملعقة كبيرة جوز هند مبشور.
- لوز مقطع.
- 1كوب ونصف من السميد.
- ثلث كوب سكر.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- نصف كوب زيت نباتي.
- نصف كوب سكر.
- 1كوب لبن.
تحضير الشربات:
يتم تحضير حلة صغيرة ويوضع فيها الماء مع 4/3كوب من السكر ويضاف إليهم ماء الزهر، يتم تحريك المكونات معًا يوتركوا للغليان ثم يتم رفعه من علي النار ويتم وضعه في الجانب بحيث يبرد.
تحضير البسبوسة:
- يتم خلط السميد في وعاء مع اللبن، مع إضافة نصف كوب من السكر والزيت وجوز الهند مع إضافة البيكنج بودر، ويوضع الخليط لمدة نصف ساعة.
- تسخن الفرن في درجة حرارة180.
- يوضع نصف خليط السميد في صينية مدهونة بالزيت.
- يتم تجهيز طبقة من القشطة ونضعها فوق الخليط، يتم وضع طبقة من البسبوسة في شكل مربعات.
- يضاف اللوز فوق تلك القطع، يتم وضعها في الفرن لمدة20دقيقة.
البسبوسة الذهبية هي من اشهي انواع الأكلات التي تتميز بطعم شهي كما يتم إعدادها باستخدام تلك المكونات التالية:
- 1كوب سميد.
- 4/3كوب سكر.
- باكيت القشطة.
- 1ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
- 1كوب حليب مكثف.
- نصف كوب من الزيت.
التحضير:
- يتم خلط السميد مع القشطة والزيت، ثم يضاف البيكنج بودر للمكونات السابقة.
- يحمص الحليب في مقلاة بحيث لا تلتصق، مع إضافة المكونات السابقة، ولكن تمزج المكونات معًا بشكل جيد.
- تدهن الصينية بزيت، تخلط المكونات في صينية.
- تشغل الفرن لتسخينها، بحيث تدخل الصينية في الفرن بحيث وجه الصينية ذهبي.
- يضاف الحليب للبسبوسة بعد إخراجها من الفرن.
- تزين البسبوسة بعد إخراجها من الفرن وتبرد.
- تقدم في طبق التقديم بعد إعدادها.
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