طريقة عمل كريم الفازلين والليمون الرهيب تبييض فوري للبشرة 5 درجات

كريم الفازلين والليمون ، وداعا لشراء مستحضرات التجميل بعد اليوم، مع الكريم السحري الذي يمنح بشرتك النضارة والنعومة والترطيب، بفضل احتوائه على المواد الحمضية الممتازة التي تتغلغل داخل المسام بسرعة رهيبة فتساعد على التخلص من جميع مشاكل البشرة، ويحتوي علة كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة التي تحارب الشيخوخة وتزيل تجاعيد الوجه مما يجعل البشرة أصغر سننا، وهذا الكريم الرائع يعمل على عمل طبقة عازلة للوجه حتى لا تتراكم الدهون في المسام فتسبب البثور وحب الشباب، وهو يتكون من مكونات بسيطة توجد في مطبخك، ولا يتطلب وقت طويل في عمله، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم الفازلين والليمون المبهرة لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات كريم الفازلين والليمون لتبييض البشرة مكونات كريم الفازلين والليمون لتبييض البشرة سوف ونتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل كريم رائع بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من الفازلين. ملعقة كبيرة من النشا. نصف كوب من عصير الليمون. نصف كوب من ماء الورد. ملعقة كبيرة من الجلسرين. ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. مقدار ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الفازلين والليمون لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد في أسرع وقت وهى كما يلي:- نحضر وعاء ونضع به عصير الليمون، وماء الورد، والنشا ونقلبهم مع بعض.

ثم نضع الوعاء على نار هادئة حتى يصبح الخليط مثل الكريم تماماً.

نرفع الوعاء من على النار، ثم نضيف إليه الفازلين، وجوز الهند، وزيت اللوز الحلو، والجلسرين ونقلبهم مع بعض جيداً حتى يمتزج الخليط ويبح مثل الكريم تماماً.

نقوم باستخدام الكريم يومياً على الجسم والوجه والرقبة حتى نزيل الاسمرار ونشد الجلد ونزيل التجاعيد بشكل رائع.

يفضل المداومة على وضع الكريم مرة واحدة قبل النوم ويتم غسله في الصباح الباكر لمدة شهر على الأقل حتى نحصل على نتائج مرضية. فوائد كريم الفازلين والليمون للبشرة سوف نتعرف على بعض الفوائد الجمالية التي يحتوي عليها الكريم الرائع في تفتيح البشرة وهى كما يلي:- يساعد على ترطيب البشرة ويجعلها مشرقة طول اليوم. يعمل على إزالة الاسمرار ويهدئ البشرة الملتهبة. يساعد على تفتيح البشرة ويزيد نسبة الكولاجين الذي يعطي مرونة للجلد. يحارب الشيخوخة المبكرة، كما يقلل من ظهور علامات تقدم العمر المزعجة. يعمل بفاعلية شديدة في محاربة الحبوب والبثور السوداء. يعطي للبشرة ملمس ناعم مثل بشرة الأطفال بسرعة فائقة. الوسوم

كريم الفازلين والليمون ، وداعا لشراء مستحضرات التجميل بعد اليوم، مع الكريم السحري الذي يمنح بشرتك النضارة والنعومة والترطيب، بفضل احتوائه على المواد الحمضية الممتازة التي تتغلغل داخل المسام بسرعة رهيبة فتساعد على التخلص من جميع مشاكل البشرة، ويحتوي علة كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة التي تحارب الشيخوخة وتزيل تجاعيد الوجه مما يجعل البشرة أصغر سننا، وهذا الكريم الرائع يعمل على عمل طبقة عازلة للوجه حتى لا تتراكم الدهون في المسام فتسبب البثور وحب الشباب، وهو يتكون من مكونات بسيطة توجد في مطبخك، ولا يتطلب وقت طويل في عمله، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم الفازلين والليمون المبهرة لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات كريم الفازلين والليمون لتبييض البشرة مكونات كريم الفازلين والليمون لتبييض البشرة سوف ونتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل كريم رائع بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من الفازلين. ملعقة كبيرة من النشا. نصف كوب من عصير الليمون. نصف كوب من ماء الورد. ملعقة كبيرة من الجلسرين. ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. مقدار ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الفازلين والليمون لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد في أسرع وقت وهى كما يلي:- نحضر وعاء ونضع به عصير الليمون، وماء الورد، والنشا ونقلبهم مع بعض.

ثم نضع الوعاء على نار هادئة حتى يصبح الخليط مثل الكريم تماماً.

نرفع الوعاء من على النار، ثم نضيف إليه الفازلين، وجوز الهند، وزيت اللوز الحلو، والجلسرين ونقلبهم مع بعض جيداً حتى يمتزج الخليط ويبح مثل الكريم تماماً.

نقوم باستخدام الكريم يومياً على الجسم والوجه والرقبة حتى نزيل الاسمرار ونشد الجلد ونزيل التجاعيد بشكل رائع.

يفضل المداومة على وضع الكريم مرة واحدة قبل النوم ويتم غسله في الصباح الباكر لمدة شهر على الأقل حتى نحصل على نتائج مرضية. فوائد كريم الفازلين والليمون للبشرة سوف نتعرف على بعض الفوائد الجمالية التي يحتوي عليها الكريم الرائع في تفتيح البشرة وهى كما يلي:- يساعد على ترطيب البشرة ويجعلها مشرقة طول اليوم. يعمل على إزالة الاسمرار ويهدئ البشرة الملتهبة. يساعد على تفتيح البشرة ويزيد نسبة الكولاجين الذي يعطي مرونة للجلد. يحارب الشيخوخة المبكرة، كما يقلل من ظهور علامات تقدم العمر المزعجة. يعمل بفاعلية شديدة في محاربة الحبوب والبثور السوداء. يعطي للبشرة ملمس ناعم مثل بشرة الأطفال بسرعة فائقة.

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