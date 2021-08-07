طريقة كوردون بلو الدجاج في البيت بسهولة مع طرق لتقديمه

طريقة كوردون بلو في المنزل قد يعتقد البعض أن إعداد هذه الوصفة تحديدًا في المنزل أمر صعب ويحتاج لتعقيدات، لكنني اخترت لكم طريقة سهلة لإعداد هذه الوصفة ببساطة للحصول على طعمها المميز، بعدما أصبحت وصفة كوردون بلو الدجاج محببة بشكل كبير ومنتشرة في المطاعم الفخمة وحتى الاقتصادية. مقادير وصفة كوردون بلو كيلو من صدور الدجاج المخلية.

ربع كيلو شرائح تركي مدخن.

ربع كيلو شرائح جبنة شيدر.

ملح.

فلفل أسود.

ثوم بودر.

بصل بودر.

بابريكا.

كمون.

2 حبة بيض.

3 ملاعق حليب سائل.

كوب من البقسماط.

زيت للقلي. طريقة كوردون بلو باستخدام مدق اللحوم الموجود في مطبخك قم بدق صدور الدجاج المخلية حتى تحصل على شرائح رفيعة.

اخلط الملح والفلفل الأسود والبابريكا والثوم البودر والبصل البودر والكمون مع بعضهم البعض، ثم قم بتتبيل صدور الدجاج بهم.

افرد كل شريحة من شرائح الدجاج وضع عليها شريحة من التركي المدخن وفوقها شريحة من الجبن الشيدر.

ثم قم بلف شريحة الدجاج وبداخلها الحشو على شكل رول.

بعد الانتهاء من كل الكمية توضع في الفريزر لمدة لاتقل عن ساعة حتى تتماسك قطع الكوردون بلو.

تأتي بعد ذلك خطوة التسوية، قم بخفق البيض مع الحليب ورشة من الفلفل الأسود.

ضع قطع الكوردون بلو في البيض ثم البقسماط وتوضع في الثلاجة أو الفريزر مرة أخرى 10 دقائق حتى تتماسك الطبقات.

تخرج من الثلاجة وتقلى في زيت غزير ساخن حتى تحصل على اللون الذهبي الجميل.

تخرج من الزيت وتصفى على مناديل المطبخ قبل التقديم. طرق لتقديم الكوردون بلو قد يكتفي البعض بالكوردون بلو كطبق رئيسي ويقدم معه فقط كمية من البطاطس المقلية والخضار السوتيه.

من أشهر وأبسط طرق تقديم الكوردون بلو هي السندوتشات، احضر خبز فينو وضع به مسحة من المايونيز وأخرى من الكاتشب، ثم ضع قطع الكوردون بلو، ويفضل وضع خضروات مثل أوراق الخس والجرجير لإضافة قيمة غذائية للساندوتش بالإضافة للطعم المميز.

وأخيرًا الكريب، فمن أكثر أصناف الكريب المطلوبة في المطاعم كريب الكوردون بلو، وسبق وأن قدمنا لكم طريقة تحضير الكريب. الوسوم

طريقة كوردون بلو في المنزل قد يعتقد البعض أن إعداد هذه الوصفة تحديدًا في المنزل أمر صعب ويحتاج لتعقيدات، لكنني اخترت لكم طريقة سهلة لإعداد هذه الوصفة ببساطة للحصول على طعمها المميز، بعدما أصبحت وصفة كوردون بلو الدجاج محببة بشكل كبير ومنتشرة في المطاعم الفخمة وحتى الاقتصادية. مقادير وصفة كوردون بلو كيلو من صدور الدجاج المخلية.

ربع كيلو شرائح تركي مدخن.

ربع كيلو شرائح جبنة شيدر.

ملح.

فلفل أسود.

ثوم بودر.

بصل بودر.

بابريكا.

كمون.

2 حبة بيض.

3 ملاعق حليب سائل.

كوب من البقسماط.

زيت للقلي. طريقة كوردون بلو باستخدام مدق اللحوم الموجود في مطبخك قم بدق صدور الدجاج المخلية حتى تحصل على شرائح رفيعة.

اخلط الملح والفلفل الأسود والبابريكا والثوم البودر والبصل البودر والكمون مع بعضهم البعض، ثم قم بتتبيل صدور الدجاج بهم.

افرد كل شريحة من شرائح الدجاج وضع عليها شريحة من التركي المدخن وفوقها شريحة من الجبن الشيدر.

ثم قم بلف شريحة الدجاج وبداخلها الحشو على شكل رول.

بعد الانتهاء من كل الكمية توضع في الفريزر لمدة لاتقل عن ساعة حتى تتماسك قطع الكوردون بلو.

تأتي بعد ذلك خطوة التسوية، قم بخفق البيض مع الحليب ورشة من الفلفل الأسود.

ضع قطع الكوردون بلو في البيض ثم البقسماط وتوضع في الثلاجة أو الفريزر مرة أخرى 10 دقائق حتى تتماسك الطبقات.

تخرج من الثلاجة وتقلى في زيت غزير ساخن حتى تحصل على اللون الذهبي الجميل.

تخرج من الزيت وتصفى على مناديل المطبخ قبل التقديم. طرق لتقديم الكوردون بلو قد يكتفي البعض بالكوردون بلو كطبق رئيسي ويقدم معه فقط كمية من البطاطس المقلية والخضار السوتيه.

من أشهر وأبسط طرق تقديم الكوردون بلو هي السندوتشات، احضر خبز فينو وضع به مسحة من المايونيز وأخرى من الكاتشب، ثم ضع قطع الكوردون بلو، ويفضل وضع خضروات مثل أوراق الخس والجرجير لإضافة قيمة غذائية للساندوتش بالإضافة للطعم المميز.

وأخيرًا الكريب، فمن أكثر أصناف الكريب المطلوبة في المطاعم كريب الكوردون بلو، وسبق وأن قدمنا لكم طريقة تحضير الكريب.

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