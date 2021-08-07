فوائد الديرما رولر للبشرة والشعر وكيفية استخدامها وتجربتي معها

تتساءل الكثير من السيدات عن فوائد الديرما رولر للبشرة والشعر، خاصة وأن عدد كبير من الخبراء أكدوا أنها من أبرز علاجات التجميل المتوفرة لعلاج معظم مشكلات الجلد والشعر، لذلك سنتعرف معاً عبر المقال التالي على كل ما يخص الديرما رولر بالتفصيل فتابعوني.

فوائد الديرما رولر للبشرة

الديرما رولر هي عبارة عن أداة لها رأس به مجموعة كبيرة من الإبر الرفيعة والتي تتراوح ما بين 100 إلى 1000 إبرة وفي نفس الوقت قابلة للدوران، ويختلف طولها وسمكها من أداة لأخرى حيث تبدأ بـ 0.20mm وتنتهي بـ 3.00mm، وتتمثل فوائدها فيما يلي:

مكافحة التجاعيد من خلال تعزيز إنتاج الكولاجين بالبشرة.

الحفاظ على صحة البشرة وجمالها وتحسين مظهرها.

السماح للبشرة بامتصاص الكريمات المرطبة والسيروم من خلال تفتيح المسام.

تقليل ظهور الخطوط الرفيعة وعلامات التقدم في العمر.

تجديد خلايا البشرة والسماح لخلايا أخرى أكثر شباباً بالظهور.

تقليل ظهور علامات التمدد في الجلد.

تحسين مظهر المسام الواسعة وعلاج بعض آثار حب الشباب كالندبات، ويُعد ذلك من أبرز فوائد الديرما رولر للبشرة الدهنية..

من ضمن فوائد الديرما رولر للشفايف أنها تعمل على توريدها وإبرازها ومنحها مظهر ممتليء.

تحفيز نمو الشعر ومنع تساقطه، من خلال تعزيز حركة تدفق الدم بفروة الرأس.

تعزيز إنتاج الهرمونات المسؤولة عن تقوية بُصيلة الشعر.

تعزيز امتصاص المواد التي تُغذي فروة الرأس وبالتالي السماح للشعر بالنمو بشكل طبيعي.

فوائد الديرما رولر للشعرطريقة استخدام الديرما رولر في المنزل

قومي أولاً بغسل وجهك بغسول مناسب وجففيه بلطف. ادهني بشرتك بكريم مخدر مثل كريم “بريدوكايين” واتركيه فترة تتراوح ما بين 30 إلى 60 دقيقة لضمان تخدير وجهك بالكامل. بعد ذلك اشطفي وجهك بالماء وجففيه ثم ادهنيه بقطرات من سيروم فيتامين C وبعدها قسمي وجهك إلى أقسام لسهولة تمرير الديرما به، ثم مررى برفق على المنطقة التي قمتِ بتحديدها بمعدل 10 مرات عمودياً و10 مرات أفقياً ثم 10 مرات على شكل علامة اكس مع تجنب منطقة العين. بعد ذلك انتقلي لمنطقة أخرى وكرري نفس الخطوات السابقة، وبعد الانتهاء ستلاحظين أن بشرتك أصبحت حمراء، اشطفيها بالماء الفاتر وجففيها بلطف، ثم ادهنيها بكريم مضاد حيوي مثل “فيوسيدين” لتقليل حدة التهيج والالتهاب. بعد مرور 30 دقيقة ادهني بشرتك بكريم الترطيب الخاص بكِ وبعد مرور 30 دقيقة أخرى ادهنيها بقطرات من سيروم فيتامين C ويُفضل أن يكون ذلك بعيداً عن أي حرارة مرتفعة أو أشعة الشمس المباشرة. استمري على دهن المضاد الحيوي مرة أو مرتين في اليوم حتى يختفي الالتهاب نهائياً، و واظبي على دهن بشرتك بالكريم المرطب بمعدل 3 أو 4 مرات يومياً، وسيروم فيتامين C مرتين صباحاً ومساءً والابتعاد عن الضوء المباشر وأشعة الشمس. قومي بوضع رأس الديرما في ماء مغلي للتعقيم لمدة 10 دقائق، ثم عقميها بالكحول وبعد أن تجف أعيديها لعلبتها مرة أخرى. احرصي على عدم الخروج في أشعة الشمس على الأقل في أول 3 أيام من عمل الديرما لتجنب التهاب بشرتك، وإذا اضطررتِ للخروج فلابد من استعمال كريم واقي من أشعة الشمس.

كم مرة تستخدم الديرما رولر للوجه؟

يُنصح باستعمال الديرما رولر للبشرة بمعدل مرتين في الشهر للحصول على نتائج أفضل، وإذا كنتِ مبتدئة لابد من اختيار مقاسات الإبر التي تتراوح ما بين 0.50mm و 1.00mm.

متى تظهر نتائج الديرما رولر؟

تختلف النتيجة من بشرة إلى أخرى فهناك أنواع معينة من البشرة مشكلاتها قليلة وفي هذه الحالة تظهر النتائج بعد جلستين، وهناك أنواع أخرى تظهر لديها بعد 3 أو 4 جلسات.

ديرما رولر تجارب

من واقع تجربتي الشخصية مع الديرما رولر فهي ممتازة وتستحق التجربة، فطبيعة بشرتي مختلطة وتفرز الكثير من الزيوت بالإضافة إلى اتساع المسام بها، وعندما قرأت عن فوائدها للوجه قررت تجربتها، ولاحظت نتائجها من أول استعمال تحديداً بعد مرور أسبوع.

حيث لاحظت أن المسام الواسعة قد قلت نسبياً كما أن مظهر الرؤوس السوداء قل أيضاً ومنطقة الجبهة أصبحت مشدودة، وبالمواظبة على استعمالها مرتين في الشهر أصبحت منطقة الخدود وردية كما أن بشرتي أصبحت أكثر نضارة ونقاء، وأنصح كل الفتيات والسيدات بتجربتها دون تردد بشرط تطبيق الخطوات بطريقة صحيحة.

أما عن تجارب بعض السيدات على مواقع التواصل الاجتماعي فكانت الغالبية العظمى منهن إيجابية و أكدن بأنهن شعرن بفارق كبير في بشرتهن ولاحظن اختفاء الخطوط الدقيقة ببعض المناطق في الوجه، بينما أشارت بعض السيدات إلى شعورهن بالألم بسبب عدم استعمال كريم مخدر مناسب والتهاب بشرتهن بسبب الخروج في أشعة الشمس المباشرة.

تتوفر الديرما رولر في مصر بسعر يبدأ من 68 جنية عبر موقع سوق كوم.

تتوفر الديرما رولر في السعودية بسعر يبدأ من 25 ريال.

سعر الديرما رولر

في النهاية أتمنى أن أكون عرضت لكِ كل ما يخص فوائد الديرما رولر لبشرتك وشعرك، إذا سبق لكِ تجربتها فأخبرينا بالنتائج عبر التعليقات.