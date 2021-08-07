3 أطعمة مفيدة لمرضى الوسواس القهري، ويعد الوسواس القهري أو الإضطراب الوسواسي القهري من الإضطرابات النفسية المرتبطة بالقلق. وعلى الرغم من ندرته، إلا أن مرض الوسواس القهري منتشر أكثر من العديد من الأمراض النفسية الأخرى.

يمتاز اضطراب الوسواس القهري بارتباطه بالمقلق، ويمثل مجموعة من الأفكار والمخاوف غير المنطقية التي قد تؤدي لقيام المصاب به بتصرفات قهرية، ومن هنا جاءت تسمية "الوسواس القهري". إذ أن هذا المرض يتمثل حول موضوع معين مثل الخوف من الجراثيم مثلاً، ما يدفع المصاب به لغسل يديه بشكل قوي وقهري لدرجة التسبب بجروح وندوب جلدية مخافة الإصابة بالجراثيم.

وبحسب ما نقل موقع "ويب طب"، فإن الأشخاص المصابين باضطراب الوسواس القهري يكونون واعين أحياناً لحقيقة أن تصرفاتهم الوسواسية دوت الخليج غير منطقية، ويحاولون تجاهلها أو تغييرها، لكن محاولاتهم هذه تزيد من احتدام المشكلة والقلق أكثر.

وعلى الرغم من المحاولات والجهود المبذولة إلا إن الأفكار المزعجة، والوسواسيّة والقهريّة، تتكرر وتواصل التسبب بالضيق والانزعاج، ما قد يؤدي إلى تصرّفات تأخذ طابع المراسم والطقوس، وتشكلَ حلقة قاسية ومؤلمة تميز اضطراب الوسواس القهري.

لتخفيف أعراض اضطراب الوسواس القهري، ينصح الأطباء المرضى بضرورة اتباع نظام غذائي صحي يساعد في تحسين الحالة المزاجية من خلال ضبط مستوى السكر في الدم، وتعويض نقص السيروتونين في الجسم، وهو من النواقل العصبية التي تساعد على إدارة القلق وتعزيز الشعور بالسعادة.

فما دوت الخليج الأطعمة الواجب التركيز عليها من قبل مرضى الوسواس القهري، لتخفيف أعراض وتداعيات هذا المرض عليهم؟ هذا ما نتعرف عليه سوياً بناء لماء جاء على موقع "الكونسلتو" نقلاً عن موقع WeBMD المختص بالشؤون الصحية.

3 أطعمة مفيدة لمرضى الوسواس القهري

تسهم هذه الأطعمة في التخفيف وبشكل قوي، من أعراض الوسواس القهري التي تلقي بظلالها على مرضى هذا النوع من الإضطرابات النفسية، ما يعزَز الشعور بالراحة والإسترخاء ومحاربة القلق والتوتر المصاحبين لهذا الإضطراب.

و3 أطعمة مفيدة لمرضى الوسواس القهري دوت الخليج في المجموعات الغذائية التالية:

الكربوهيدرات المعقدة: دوت الخليج كربوهيدرات تتكون في الأساس من جزيئات سكرية متسلسلة، عندما تدخل الجسم يتم تفكيكها وتحويلها إلى جلوكوز. وتحتوي الكربوهيدرات المعقدة على نسب عالية من الفيتامينات والمعادن والألياف، ما يجعل عملية هضمها بطيئة وبالتالي يشعر الشخص بالشبع لفترات أطول، وكلما زادت درجة تعقيد الكربوهيدرات التي تتناولها كلما كان ذلك أفضل.

تعد الكربوهيدرات المعقدة من العناصر الغذائية المفيدة لمرضى الوسواس القهري، إذ تلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على مستويات السكر بالدم. وتعد حبوب القمح الكامل من أبرز الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المعقدة، إضافة إلى الأرز البني والشعير والشوفان والكينوا والبطاطس والبطاطا الحلوة والموز.

البروتين: بشقيه الحيواني والنباتي، من الأطعمة المفيدة لمرضى الوسواس القهري. ولا تتوقف فوائد البروتين على بناء العضلات وتقويتها فحسب، بل يمكن لمرضى الوسواس القهري الاعتماد عليه لضبط نسبة السكر بالدم، ومن ثم تحسين الحالة المزاجية.

يمكن الحصول على مشتقات البروتين من اللحوم الحمراء والدجاج والأسماك، إضافة إلى البيض ومنتجات الألبان والبقوليات والمكسرات.

أحماض أوميغا 3: دوت الخليج مجموعة من الأحماض الدهنية الأساسية، التي تمثل أهمية كبيرة للجسم البشري الذي لا يمكنه إنتاجها بنفسه، لذا يجب الحصول عليها باتباع أنظمة غذائية تتضمن أطعمة غنية بها، كالأسماك الدهنية، وزيت السمك، وعين الجمل، وبذورة الكتان، وفقًا لموقع "Health Line".

وتعد أحماض أوميجا 3 من العناصر الغذائية الهامة للصحة العامة، وتناولها باستمرار يحمي من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فضلًا عن الروماتويد والسكتات الدماغية.

يرتبط نقص أحماض أوميجا 3 بالجسم بخطر الإصابة بالاضطرابات النفسية، لا سيما الوسواس القهري، لذا ينصح مرضى هذا الإضطراب بضرورة المواظبة على تناول الأطعمة الغنية بهذه الأحماض المهمة، مثل السلمون والتونة والمكسرات وزيت الزيتون والأفوكادو، لتحسين الحالة المزاجية والحفاظ على الصحة العقلية.