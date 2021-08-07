مرض التهاب المفاصل أو مايسمى بالروماتيزم هو مرض مناعي مزمن لا يمكن الشفاء منه في أغلب الحالات، لذلك يجب التعايش معه من خلال تفادي نوباته والتقليل من حدة الأعراض التي يسببها، وأحد الطرق المتبعة في ذلك هو اتباع نظام غذائي يحسن من الحالة الصحية ولا يزيد المضاعفات، كما في التالي:

أطعمة لا تناسب مرضى التهاب المفاصل:

عدد موقع "ويب طب" مجموعة من الأطعمة التي لا تناسب مرضى التهاب المفاصل ويمكن أن تفاقم الحالة الصحية، وهي:

الأطعمة والمشروبات السكرية المصنعة ثبت أنها تزيد من الالتهابات من خلال مساهمتا اطلاق بروتينات في الجسم وتسمى السيتوكينات الالتهابية، ومن أمثلتها العصائر والحلويات والسكاكر والمشروبات الغازية.

اللحوم بسبب احتوائها على نسبة مرتفعة من الدهون يجعلها غير مناسبة لمرضى التهاب المفاصل، كما أن طرق إعدادها على درجات حرارة عالية ، يمكن أن يؤدي إلى جعلها غير مناسبة لمرضى الروماتيزم.

الأطعمة المصنعة من الدقيق الأبيض مثل المعجنات والبيتزا والمكرونة والمخبوزات بشكل عام، فهي تلعب دورا في زيادة أعراض التهاب المفاصل.

منتجات الألبان والأجبان في الغالب لا تناسب مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي، حيث لا يمكن للمريض تحمل البروتينات الموجودة في الحليب.

الأطعمة المقلية بشكل عام وبسبب احتواءها نسبة كبيرة من الزيوت غير الصحية وتم طهوها لمدة ليست بقصيرة يجعلها أطعمة تضر مرضى التهاب المفاصل.

مشروبات الكافيين وخاصة الشاي والقهوة تفاقم التهاب المفاصل الروماتويدي.

الأطعمة التي تحتوي على أحماض أوميغا 6 الدهنية تزيد من الأمراض الالتهابية بما فيها مرض التهاب المفاصل ومن أمثلها زيت الذرة، فول الصويا، المقرمشات، البسكويت، والكيك.

الأطعمة المصنعة خاصة التي تحتوي على عنصر غلوتامات أحادي الصوديوم وهو محسن للنكهة وهو يعمل على تحفيز الالتهاب، ويمكن أن يكون من مكونات اللحوم والمصنعة.

الطماطم تساهم الطماطم في رفع مستوى حمض اليوريك في الدم، وهو من مسببات أمراض المفاصل الالتهابية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.