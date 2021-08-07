هل مريض السكري يجب أن يتلقى لقاح فيروس كورونا، طرح هذا السؤال في الأوساط العلمية الطبية، وحتى المجتمعية مع بداية ظهور لقاحات كورنا في العالم على اختلاف أنواعها ومصادرها، وذلك لأن مرض السكري من الأمراض المزمنة التي يتطلب علاجه أخذ أنواع متعددة من الأدوية الطبية، وهو مرض يؤثر أيضًا على كافة أجهزة الجسم، إلا أنه وبعد عدة دراسات توصل العلماء إلى التالي:

مريض السكري ولقاح كورونا

بعد الملاحظة و المتابعة الطبية، وجد الأطباء أن مرضى السكري هم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، كما أنهم سوف يعانون من أعراض شديدة الخطورة في حال الإصابة بالفيروس، وهم معرضون أكثر للإصابة بمرض الفطر الأسود الذي يدخل إلى الجسم نتيجة لضعف المناعة بسبب الأمراض المزمنة وبسبب تلقي علاجات فيروس كورونا.

ومن منطلق ذلك أكد المختصون على ضرورة تلقي مرضى السكري لقاح فيروس كورونا.

لقاح كورونا مستويات السكر في الدم

ذكر موقع "تايمز أوف إنديا" أن لقاحات كورونا دوت الخليج محاكاة للعدوى بالفيروس التاجي، حيث ينشط اللقاح أيضًا الاستجابة المناعية في الجسم، مما يؤدي إلى الآثار الجانبية التي يعاني منها الشخص بعد تلقي اللقاح، ومع ذلك، على عكس عدوى كورونا ، فإن اللقاحات ليست مرتبطة بأي حال من الأحوال بارتفاع مستويات السكر في الدم.

وقال مدير معهد عموم الهند للعلوم الطبية في بوبال الدكتور سارمان سينج إن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة السكر في الدم يمكنهم أخذ جرعة لقاح كورونا الخاصة بهم لأنه لا توجد صلة محتملة بين اللقاحات ومستويات السكر في الدم، بينما يوصى بمراقبة مستويات السكر في الدم من أجل الصحة العامة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.