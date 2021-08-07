مكون سحري ضعيه للشامبو لتنعيم الشعر الجاف والخشن ويمنحك شعر حرير، ترغب جميع النساء في الحصول علي شعر ناعم حتي تتمتع بإطلاله جذابة وثقة في النفس وهذا لأن الشعر هو تاج الرأس لدي المرأة.

ولذلك تقوم بالاهتمام والعناية به لحمايته من المشاكل ولكن يتعرض الشعر لعوامل خارجية تتسبب في خشونة الشعر وزيادة تلفه.

مثل غسل الشعر يومياً أو الإفراط في استخدام أدوات تجفيف الشعر مثل المكواة أو الاستشوار مما تعطيك نتيجة مذهلة لشعر حرير.

إلا أن هذه الطرق تتسبب في جفاف فروة الرأس وعلي الرغم من ذلك تذهب العديد من النساء لصالون التجميل للحصول علي مظهر مميز.

في حين أنه تتوافر مواد طبيعية فعالة تساعد علي تحسين ملمس الشعر والقضاء علي جفاف الشعر لتتمتعي بشعر صحي.

مكون رهيب أضيفيه للشامبو يعمل علي تنعيم الشعر الجاف والخشن

تنعيم الشعر الجاف والخشن مشكلة تعاني منها فئة كبيرة من الفتيات ولكن يمكنك التخلص منها نهائياً من خلال الشامبو.

حيث يعمل علي مساعدة الشعر في القضاء علي جميع مشاكله كما يقوم بالعناية به بشكل خاص وحمايته من الجفاف.

ولكن يحتوي الشامبو علي مواد كيميائية ضارة بالشعر وفروة الرأس ولكن يمكنك التخفيف منها من خلال إضافة مكونات طبيعية مذهلة.

تعمل علي الحفاظ علي نعومة الشعر وتمنحك لمعان وترطيب ولهذا سوف أقدم لكم مكون سحري يساعد علي تنعيم الشعر.

عصير الليمون في الشامبو لتنعيم الشعر الجاف والخشن

عصير الليمون يعد من أقوي العلاجات التي تساعد علي حل كل مشاكل الشعر لاحتوائه علي خصائص طبيعية ومضادات أكسدة.

مما تساعد علي إزالة جفاف وخشونة الشعر من خلال تنظيف فروة الرأس من القشرة والفطريات لاحتوائه علي عناصر غذائية.

تعمل علي تنعيم الشعر ويمنحه اللمعان وتقوم بحمايته من التلف والتقصف وتمنحه التغذية المطلوبة.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

2 ملعقة كبيرة من الشامبو المناسب.

للحصول علي شعر مثل الحرير كل ما عليك هو مزج عصير الليمون مع الشامبو حتي يتجانس.

ثم يبلل الشعر بالماء ويوضع الشامبو علي الشعر وفروة الرأس مع التدليك لمدة 5 دقائق.

وبعد ذلك يترك لمدة 10 دقائق أخري ويغسل بالماء البارد.

ثم يترك ليجف تماماً بمفرده وبعد ذلك يمشط بواسطة مشط خشبي وستلاحظي الفرق من أول مرة لشعر كالحرير.

المكونات المستخدمة لتنعيم الشعر الجاف والخشن لشعر ناعم ولامعطريقة الاستخدام لتنعيم الشعر الجاف والخشن من أول استخدام