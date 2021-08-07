طريقة عمل خبز السجق بكل سهولة وبمذاق لذيذ ومميز وشهي جداً

خبز السجق ، من الأكلات الغربية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على تناوله في المطاعم، نظراً لمذاقه اللذيذ والمميز الذي لا مثيل له مثل الكثير من الأكلات الغربية مثل خبز الفوكاشيا أو ميني بيتزا، كما حاز على شهرة كبيرة في الوطن العربي في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلا أنه أكلة غير تقليدية، حيث تحرص الكثير من ربات البيوت على تحضيره في المنزل لأفراد أسرتهم وإسعادهم كنوع من التغيير والتنوع في الأكلات، كما يتميز بقيمته الغذائية العالية، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل خبز السجق بألذ الوصفات.

مكونات خبز السجق

يتكون خبز السجق من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

110 جم من الحليب (بارد في الصيف).

3 جم من الخميرة الفورية.

20 جم من السكر الناعم.

180 جم من دقيق المخبوزات.

رشة ملح.

15 جم من الزبدة الغير مملحة بدرجة حرارة الغرفة.

12 سجق.

مقادير الوجه

صفار بيضة.

ملعقة كبيرة من الماء.

كاتشب.

مستردة.

القليل من البقدونس المفروم ناعم.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل خبز السجق بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الحليب والخميرة الفورية، ثم نقلبهم جيداً.

ثم نضيف السكر ونقلبهم جيداً.

بعد ذلك نضيف الدقيق والملح، ثم نقلب بملعقة، ثم نعجن قليلاً باليد، ونغطي الوعاء ونتركه في درجة حرارة الغرفة لمدة 20 دقيقة.

بعد مرور 20 دقيقة نرفع الغطاء، ثم نضيف إلى العجين الزبدة ونخلط جيداً العجين بالزبدة.

ثم نعجن جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة، ثم نلم العجينة ونكورها ونضعها في الوعاء، ثم نغطيه ونتركه في مكان دافئ لمدة ساعة تقريباً حتى تختمر العجينة.

ثم نفرد العجينة بعد اختمارها باليد على شكل مربع.

بعد ذلك نقسم العجينة إلى 12 كرة صغيرة ومتساوية في الحجم.

ثم نقوم برصهم في صينية ونباعد بينهم، ثم نغطي الصينية بكيس بلاستيك ونتركهم لمدة 20 دقيقة لكي يرتاحوا.

بعد ذلك نفرد كل كرة بالشوبك قليلاً على شكل دائرة صغيرة، ثم نقوم بثني الجوانب (كما في الصورة).

ثم نقوم بثنييها مرة ثانية ونضغط عليها.

ثم نقوم برص العجين في صينية مربعة مقاس 19,5*19,5 سم ونباعد بينهم، ثم نغطي الصينية بكيس بلاستيك، ونتركهم حتى يختمروا.

بعد الاختمار نضيف السجق داخل العجين حتى يلامس قاع الصينية.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه صفار بيضة وملعقة كبيرة من الماء، ثم نخلطهم جيداً.

ثم ندهن وجه العجين بخليط صفار البيض.