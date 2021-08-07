طريقة عمل بطاطس بالجبن أسهل بطاطس بالجبن الشيدر بالفرن جربيها

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طريقة عمل بطاطس بالجبن ، ألذ وجبة يمكن أن نطلبها، عندما نذهب لتناول الطعام خارج المنزل، خاصة وأن البطاطس أو البطاطا، من أكثر الوجبات أو الأطعمة التي يحبها الكبار والصغار، ولاشك أنها تصنع فارقًا، عندما يتم إضافتها إلى الطعام، أو يتم تجهيزها بطرق مختلفة، لتصبح طبقًا جانبيًا على مائدتك مثل؛ طريقة عمل بطاطس بالجبنة الموزاريلا، وبطاطس بالجبن بالفرن، وطريقة عمل البطاطس بالجبنة الشيدر، أو عمل بطاطس مقلية بالجبنة الموزاريلا، أو طريقة بطاطس بالجبن السائل، وكذلك بطاطس بالجبن الشيدر بالفرن، أو بطاطس بالجبن كنتاكي. كل تلك الطرق تكشف لنا أهمية البطاطا والطرق المختلفة التي يمكن أن نقدمها من خلالها على المائدة.طريقة عمل بطاطس بالجبنة الموزاريلا
للبطاطا نكهة مميزة، تعود بالطبع إلى المقادير والمكونات والإضافات، التي يتم إضافتها إليها مع طريقة طهيها، سواء كانت البطاطا قد تم طهيها مشوية، أو في الفرن أو بالميكروويف أو حتى مسلوقة. ومن أشهر طرق عمل البطاطس؛ طريقة بطاطس باللبن في الفرن، وطريقة فطيرة البطاطس المقلية، وفطيرة البطاطس التركية بدون فرن، وأصابع البطاطس المقلية بالجبن، وأخيرًا طريقة عمل بطاطس فريسكاس، فلا تكوني مترددة في تجربة أية طريقة جديدة، لعمل البطاطس في المنزل مثل المطاعم، وهي فرصة طيبة لتجربة طريقة عمل بطاطس بالجبن.طريقة عمل البطاطس بالجبنة الشيدر
- حبتان بطاطس كبيرتان مقشرتان ومقطعتان إلى أصابع.
- ملعقتان زيت زيتون كبيرتان.
- 4 فصوص من الثوم واهرسيها جيدًا.
- كوب جبنة شيدر مبشورة.
- ½ كوب جبنة موزاريلا (استخدمي طريقة عمل جبنة موزاريلا في المنزل، فهي أكثر توفيرًا).
- 2 ملعقة كبيرة مكن كريمة الطهي (استخدمي طريقة عمل كريمة الطهي في المنزل، فهي أكثر توفيرًا).
- نصف ملعقة فلفل أحمر.
- رشة ملح ناعم.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.
- في وعاء عميق، اخفقي كل من الثوم المهروس مع زيت الزيتون والفلفل الأحمر والفلفل الأسود والملح، وقلبيهم جيدًا جدا.
- ثم أحضري صينية الخبز في الفرن، وضعي بها ورق قصدير، ثم وزعي أصابع البطاطس المقطعة فوقه واثنيه من كل الجوانب.
- وبعد ذلك اسكبي خليط زيت الزيتون بالثوم فوق البطاطس.
- ثم غطي البطاطس من الأعلى بالقصدير، وأغلقيه بإحكام.
- وبعدها أدخلي صينية بطاطس الجبن في الفرن، لمدة نصف الساعة.
- وبعد مرور الوقت وبدأ بطاطس الويدجز في النضج، انثري الجبن على الوجه بعد رفع القصدير.
- ثم ضعيها على الشواية واتركيها حتى تنصهر الجبن فوقها، وتتحول إلى بطاطس مقرمشة.
- وعقب أن تنضج قدميها لأبنائك ساخنة، مع السلطات والأطباق الرئيسة على المائدة.
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طريقة عمل بطاطس بالجبن ، ألذ وجبة يمكن أن نطلبها، عندما نذهب لتناول الطعام خارج المنزل، خاصة وأن البطاطس أو البطاطا، من أكثر الوجبات أو الأطعمة التي يحبها الكبار والصغار، ولاشك أنها تصنع فارقًا، عندما يتم إضافتها إلى الطعام، أو يتم تجهيزها بطرق مختلفة، لتصبح طبقًا جانبيًا على مائدتك مثل؛ طريقة عمل بطاطس بالجبنة الموزاريلا، وبطاطس بالجبن بالفرن، وطريقة عمل البطاطس بالجبنة الشيدر، أو عمل بطاطس مقلية بالجبنة الموزاريلا، أو طريقة بطاطس بالجبن السائل، وكذلك بطاطس بالجبن الشيدر بالفرن، أو بطاطس بالجبن كنتاكي. كل تلك الطرق تكشف لنا أهمية البطاطا والطرق المختلفة التي يمكن أن نقدمها من خلالها على المائدة.طريقة عمل بطاطس بالجبنة الموزاريلا
للبطاطا نكهة مميزة، تعود بالطبع إلى المقادير والمكونات والإضافات، التي يتم إضافتها إليها مع طريقة طهيها، سواء كانت البطاطا قد تم طهيها مشوية، أو في الفرن أو بالميكروويف أو حتى مسلوقة. ومن أشهر طرق عمل البطاطس؛ طريقة بطاطس باللبن في الفرن، وطريقة فطيرة البطاطس المقلية، وفطيرة البطاطس التركية بدون فرن، وأصابع البطاطس المقلية بالجبن، وأخيرًا طريقة عمل بطاطس فريسكاس، فلا تكوني مترددة في تجربة أية طريقة جديدة، لعمل البطاطس في المنزل مثل المطاعم، وهي فرصة طيبة لتجربة طريقة عمل بطاطس بالجبن.طريقة عمل البطاطس بالجبنة الشيدر
- حبتان بطاطس كبيرتان مقشرتان ومقطعتان إلى أصابع.
- ملعقتان زيت زيتون كبيرتان.
- 4 فصوص من الثوم واهرسيها جيدًا.
- كوب جبنة شيدر مبشورة.
- ½ كوب جبنة موزاريلا (استخدمي طريقة عمل جبنة موزاريلا في المنزل، فهي أكثر توفيرًا).
- 2 ملعقة كبيرة مكن كريمة الطهي (استخدمي طريقة عمل كريمة الطهي في المنزل، فهي أكثر توفيرًا).
- نصف ملعقة فلفل أحمر.
- رشة ملح ناعم.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.
- في وعاء عميق، اخفقي كل من الثوم المهروس مع زيت الزيتون والفلفل الأحمر والفلفل الأسود والملح، وقلبيهم جيدًا جدا.
- ثم أحضري صينية الخبز في الفرن، وضعي بها ورق قصدير، ثم وزعي أصابع البطاطس المقطعة فوقه واثنيه من كل الجوانب.
- وبعد ذلك اسكبي خليط زيت الزيتون بالثوم فوق البطاطس.
- ثم غطي البطاطس من الأعلى بالقصدير، وأغلقيه بإحكام.
- وبعدها أدخلي صينية بطاطس الجبن في الفرن، لمدة نصف الساعة.
- وبعد مرور الوقت وبدأ بطاطس الويدجز في النضج، انثري الجبن على الوجه بعد رفع القصدير.
- ثم ضعيها على الشواية واتركيها حتى تنصهر الجبن فوقها، وتتحول إلى بطاطس مقرمشة.
- وعقب أن تنضج قدميها لأبنائك ساخنة، مع السلطات والأطباق الرئيسة على المائدة.
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