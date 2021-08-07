طريقة عمل شوربة الفطر عبر موقعنا، حيث تُعتبر شوربة الفطر أحد أنواع الشوربات التي يفضلها الكثيرين نظراً لمذاقها المختلف، ويُمكنك القيام بتحضيرها بطرق مختلفة سوف نتطرق إليها خلال مقالنا هذا ولكن ينبغي أن ننوه إلى قيمتها الغذائية العالية المفيدة لصحة الجسم.

طريقة عمل شوربة الفطر

الكثير من الأشخاص يتساءلون عن طريقة عمله وسوف نوضح لكم ذلك عن طريق ما يلي:

حبة من البصل المفروم.

كمية مناسبة من الفطر.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق.

ملعقة من الملح.

رشه من الفلفل الأبيض.

ثلاث ملاعق من الزبدة.

كوب واحد من مرق الدجاج.

كوب فقط من الحليب كامل الدسم.

كمية من الكريمة.

شرائح مشروم.

بقدونس مفروم للتزيين.

أولاً نبدأ بفرم المشروم جيداً. نرفع قدر على نار متوسطة ونضيف إليه الزبدة، والبصل المفروم ونقلب حتى يذبل البصل. يتم إضافة المشروم مع التقليب المستمر وحتى يتغير لونه. نضيف بعد ذلك الدقيق المنخول، والفلفل الأبيض، والملح ونقلب جيداً. يتم إضافة المرق، والحليب ونترك المزيج يغلي لمدى ثلاث دقائق. نضيف بعدها الكريمة ثم نرفع الشوربة عن النار ونضيف إليها شرائح المشروم، والبقدونس.

مكونات شوربة الفطرطريقة تحضير وعمل شوربة الفطرطريقة عمل شوربة الفطر المشوي

يُمكنك أيضاً عمل شوربة الفطر المشوي عن طريق ما يلي:

كمية من الفطر الأبيض.

حبتان من الفطر.

رشه من الملح.

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

حبة كبيرة بصل مفروم.

ثلاث ملاعق دقيق.

كمية مناسبة من المرق.

فصان من الثوم المهروس.

كمية مناسبة من الكريمة.

نسخن الفرن على درجة حرارو متوسطة.

نحضر صينية ثم نضع بها حبات الفطر المقطعة إلى أرباع صم نرش عليها الملح، والفلفل ثم نضعهم في الفرن.

نترك الفطر لعدة دقائق ثم نرفع مقلاة على النار ونضيف إليها الزيت.

نضيف إلى المقلاة البصل المفروم، والثوم ونقلبهم ثم نضيف باقي المكونات والمرق ونترك المزيج حتى يغلي.

نستمر في التقليب حتى نحصل على مزيج متجانس ثم نرفعه ونضعه في الخلاط الكهربائي.

نسكب المزيج في قدر للتقديم ويتم توزيع الكريم بشكل جيد.

المكوناتطريقة التحضير