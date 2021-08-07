طريقة عمل سمبوسة اللحم والبازلاء على الطريقة المغربية بعجينة السمبوسة

طريقة عمل سمبوسة اللحم والبازلاء، واحدة من طرق عمل السمبوسة الجاهزة باللحمة المفرومة في المنزل، ولكن إضافة البازلاء هي ما يميز المطبخ المغربي، في طريقة عمل السمبوبة باللحم، هذا المطبخ الذي يتميز بكونه خليطًا طيبًا من المطابخ العربية والأمازيغية وكذلك الأوروبية، فمن حيث اختلاف الأطعمة والوجبات والأطباق الشهية، يعد المطبخ المغربي، هو الأكثر تميزًا على مستوى العالم بعد المطبخ الفرنسي. ويتميز الطعام المغربي الشهي، بأنه يستخدم الفواكه والخضروات إلى جانب اللحوم، وكذلك الأسماك والسي الفود والمأكولات البحرية، وأيضًا الدجاج. هذا بالإضافة إلى اهتمام المطبخ المغربي مثل المطبخ الخليجي على حد سواء، بإضافة التوابل والبهارات إلى الطعام، ولكن أكثر ما يشتهر به الطعام المغربي، هو إضافة الزعفران إلى وجباتهم.

يمكنك عمل السمبوسة اللذيذة باللحم، على الطريقة المغربية، وذلك بإضافة الخضروات إلى اللحم، وهي أشهر طريقة عمل سمبوسة اللحم في المغرب، مع استخدام طريقة عمل عجينة السمبوسك السعودي، فهي تضيف نكهة طيبة للسمبوسة، كما يمكنك عمل السمبوسة بطريقة مختلفة مثل طريقة حشوة سمبوسة دجاج بالجبن، وذلك حتى يمكنك التنويع في استخدام حشوات السمبوسة. ومن أشهر الأكلات المغربية؛ طريقة عمل كسكسي بالسميد، وطريقة دجاج بالزيتون في الفرن، وأطعمة أخرى مثل البسطيلة، والمروزية، والطنجية، والزعلوك، والحرشة، والبغرير، والرفيسة، والحريرة، والملاوي.ويمكنك تجربة طريقة عمل السمبوسة باللحمة المفرومة في الفرن، وكذلك طريقة عمل السمبوسة باللحمة المفرومة فاطمة ابو حاتي، أو طريقة عمل السمبوسة باللحمة المفرومة للشيف الشربيني.

½ كيلو لحم مفروم.

حبة بصلة كبيرة مفرومة.

ملعقة كبيرة من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

¼ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

½ ملعقة صغيرة من بهارات اللحم الجاهزة.

رشة من جوزة الطيب المطحونة.

½ كوب من البازلاء الخضراء المجمدة.

عبوة جاهزة من عجينة السمبوسة.

كمية كافية من زيت نباتي للتحمير والقلي.