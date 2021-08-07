طريقة عمل سمبوسة اللحم والبازلاء على الطريقة المغربية بعجينة السمبوسة

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طريقة عمل سمبوسة اللحم والبازلاء، واحدة من طرق عمل السمبوسة الجاهزة باللحمة المفرومة في المنزل، ولكن إضافة البازلاء هي ما يميز المطبخ المغربي، في طريقة عمل السمبوبة باللحم، هذا المطبخ الذي يتميز بكونه خليطًا طيبًا من المطابخ العربية والأمازيغية وكذلك الأوروبية، فمن حيث اختلاف الأطعمة والوجبات والأطباق الشهية، يعد المطبخ المغربي، هو الأكثر تميزًا على مستوى العالم بعد المطبخ الفرنسي. ويتميز الطعام المغربي الشهي، بأنه يستخدم الفواكه والخضروات إلى جانب اللحوم، وكذلك الأسماك والسي الفود والمأكولات البحرية، وأيضًا الدجاج. هذا بالإضافة إلى اهتمام المطبخ المغربي مثل المطبخ الخليجي على حد سواء، بإضافة التوابل والبهارات إلى الطعام، ولكن أكثر ما يشتهر به الطعام المغربي، هو إضافة الزعفران إلى وجباتهم.طريقة عمل السمبوسة الجاهزة باللحمة المفرومة
يمكنك عمل السمبوسة اللذيذة باللحم، على الطريقة المغربية، وذلك بإضافة الخضروات إلى اللحم، وهي أشهر طريقة عمل سمبوسة اللحم في المغرب، مع استخدام طريقة عمل عجينة السمبوسك السعودي، فهي تضيف نكهة طيبة للسمبوسة، كما يمكنك عمل السمبوسة بطريقة مختلفة مثل طريقة حشوة سمبوسة دجاج بالجبن، وذلك حتى يمكنك التنويع في استخدام حشوات السمبوسة. ومن أشهر الأكلات المغربية؛ طريقة عمل كسكسي بالسميد، وطريقة دجاج بالزيتون في الفرن، وأطعمة أخرى مثل البسطيلة، والمروزية، والطنجية، والزعلوك، والحرشة، والبغرير، والرفيسة، والحريرة، والملاوي.ويمكنك تجربة طريقة عمل السمبوسة باللحمة المفرومة في الفرن، وكذلك طريقة عمل السمبوسة باللحمة المفرومة فاطمة ابو حاتي، أو طريقة عمل السمبوسة باللحمة المفرومة للشيف الشربيني.ألذ حشوة سمبوسة لحم
- ½ كيلو لحم مفروم.
- حبة بصلة كبيرة مفرومة.
- ملعقة كبيرة من الزيت.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ¼ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.
- ½ ملعقة صغيرة من بهارات اللحم الجاهزة.
- رشة من جوزة الطيب المطحونة.
- ½ كوب من البازلاء الخضراء المجمدة.
- عبوة جاهزة من عجينة السمبوسة.
- كمية كافية من زيت نباتي للتحمير والقلي.
- أحضري مقلاة واسعة، ثم ضعي بها ملعقتي الزيت وابدئي في تشويح البصل، حتى يذبل ويتحول لونه إلى الذهبي.
- ثم ضعي اللحم فوق البصل، وحركيهم معًا حتى يتغير لون اللحم.
- وبعدها ضعي التوابل كاملة فوق اللحم، واستمري في التحريك على يختلط اللحم مع التوابل جيدًا.
- ثم اتركي اللحم ينضج على نار هادئة.
- وبعد أن ينضج اللحم، ضعي الملح، وحركيه مع اللحم ثم ارتكيه على النار لدقيقتين إضافيتين.
- وأثناء وضع اللحم لينضج، قومي بسلق البازلاء الجاهزة، في إناء به مياه مغلية، وذلك لسبع دقائق حتى تُسلق جيدًا.
- ثم قومي بتصفية البازلاء من المياه، وأضيفيها إلى اللحم وامزجيهم جيدًا معًا، ثم اتكريهم على النار لخمس دقائق أخرى.
- وأثناء تكر اللحم والبازلاء حتى يبردوا، قومي بفرد عجينة السمبوسة، ثم ضعي بها ألذ حشوة سمبوسة لحم مع البازلاء.
- وبعد ذلك قومي باستخدام طريقة لف السمبوسة، بحيث تصبح على شكل مثلث.
- وعقب الانتهاء من كل كمية عجينة السمبوسة لديك، سخني الزيت جيدًا، ثم اغمري قطع السمبوسة باللحم والبازلاء به.
- ثم ارفعيها عن الزيت بعد أن تتحول إلى اللون الذهبي، وقدميها ساخنة إلى أسرتك مع المقبلات وألف هناء.
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طريقة عمل سمبوسة اللحم والبازلاء، واحدة من طرق عمل السمبوسة الجاهزة باللحمة المفرومة في المنزل، ولكن إضافة البازلاء هي ما يميز المطبخ المغربي، في طريقة عمل السمبوبة باللحم، هذا المطبخ الذي يتميز بكونه خليطًا طيبًا من المطابخ العربية والأمازيغية وكذلك الأوروبية، فمن حيث اختلاف الأطعمة والوجبات والأطباق الشهية، يعد المطبخ المغربي، هو الأكثر تميزًا على مستوى العالم بعد المطبخ الفرنسي. ويتميز الطعام المغربي الشهي، بأنه يستخدم الفواكه والخضروات إلى جانب اللحوم، وكذلك الأسماك والسي الفود والمأكولات البحرية، وأيضًا الدجاج. هذا بالإضافة إلى اهتمام المطبخ المغربي مثل المطبخ الخليجي على حد سواء، بإضافة التوابل والبهارات إلى الطعام، ولكن أكثر ما يشتهر به الطعام المغربي، هو إضافة الزعفران إلى وجباتهم.طريقة عمل السمبوسة الجاهزة باللحمة المفرومة
يمكنك عمل السمبوسة اللذيذة باللحم، على الطريقة المغربية، وذلك بإضافة الخضروات إلى اللحم، وهي أشهر طريقة عمل سمبوسة اللحم في المغرب، مع استخدام طريقة عمل عجينة السمبوسك السعودي، فهي تضيف نكهة طيبة للسمبوسة، كما يمكنك عمل السمبوسة بطريقة مختلفة مثل طريقة حشوة سمبوسة دجاج بالجبن، وذلك حتى يمكنك التنويع في استخدام حشوات السمبوسة. ومن أشهر الأكلات المغربية؛ طريقة عمل كسكسي بالسميد، وطريقة دجاج بالزيتون في الفرن، وأطعمة أخرى مثل البسطيلة، والمروزية، والطنجية، والزعلوك، والحرشة، والبغرير، والرفيسة، والحريرة، والملاوي.ويمكنك تجربة طريقة عمل السمبوسة باللحمة المفرومة في الفرن، وكذلك طريقة عمل السمبوسة باللحمة المفرومة فاطمة ابو حاتي، أو طريقة عمل السمبوسة باللحمة المفرومة للشيف الشربيني.ألذ حشوة سمبوسة لحم
- ½ كيلو لحم مفروم.
- حبة بصلة كبيرة مفرومة.
- ملعقة كبيرة من الزيت.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ¼ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.
- ½ ملعقة صغيرة من بهارات اللحم الجاهزة.
- رشة من جوزة الطيب المطحونة.
- ½ كوب من البازلاء الخضراء المجمدة.
- عبوة جاهزة من عجينة السمبوسة.
- كمية كافية من زيت نباتي للتحمير والقلي.
- أحضري مقلاة واسعة، ثم ضعي بها ملعقتي الزيت وابدئي في تشويح البصل، حتى يذبل ويتحول لونه إلى الذهبي.
- ثم ضعي اللحم فوق البصل، وحركيهم معًا حتى يتغير لون اللحم.
- وبعدها ضعي التوابل كاملة فوق اللحم، واستمري في التحريك على يختلط اللحم مع التوابل جيدًا.
- ثم اتركي اللحم ينضج على نار هادئة.
- وبعد أن ينضج اللحم، ضعي الملح، وحركيه مع اللحم ثم ارتكيه على النار لدقيقتين إضافيتين.
- وأثناء وضع اللحم لينضج، قومي بسلق البازلاء الجاهزة، في إناء به مياه مغلية، وذلك لسبع دقائق حتى تُسلق جيدًا.
- ثم قومي بتصفية البازلاء من المياه، وأضيفيها إلى اللحم وامزجيهم جيدًا معًا، ثم اتكريهم على النار لخمس دقائق أخرى.
- وأثناء تكر اللحم والبازلاء حتى يبردوا، قومي بفرد عجينة السمبوسة، ثم ضعي بها ألذ حشوة سمبوسة لحم مع البازلاء.
- وبعد ذلك قومي باستخدام طريقة لف السمبوسة، بحيث تصبح على شكل مثلث.
- وعقب الانتهاء من كل كمية عجينة السمبوسة لديك، سخني الزيت جيدًا، ثم اغمري قطع السمبوسة باللحم والبازلاء به.
- ثم ارفعيها عن الزيت بعد أن تتحول إلى اللون الذهبي، وقدميها ساخنة إلى أسرتك مع المقبلات وألف هناء.
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