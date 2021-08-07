6 طرق لعمل مقشر الجسم لبشرة نضرة وصحية

مقشرات الجسم المنزلية تعتبر طريقة سهلة للحفاظ على بشرتك نضرة وصحية ، ده غير انها بمكونات طبيعية من البيت مش مكلفة ، بالاضافة لانك انتي اللي هتبقي متحكمة في المكونات اللي داخلة في المقشر وهتضيفي لها المناسب لبشرتك ، والنهاردة في المقال بتاعنا هنشارك معاكم طريقة عمل 6 مقشرات للجسم بمكونات طبيعية ، وفوايد كل مقشر للجلد.
مقشرات للجسم بمكونات طبيعية:
1- مقشر القهوة:
المكونات:
– ½ كوباية قهوة مطحونة.
– ½ كوباية سكر.
– ¼ كوباية من زيت جوز الهند.
– ½ معلقة صغيرة قرفة مطحونة.
– 1 معلقة كبيرة فانيليا.
الطريقة:
في طبق حطي القهوة ، وضيفي لها السكر وزيت جوز الهند والقرفة والفانيليا ، قلبي المكونات مع بعض كويس ، وضروري يكون الخليط رطب كفاية لو حسيتي انه جاف ممكن تزودي له شوية من زيت جوز الهند ، احفظي المقشر في برطمان لاستخدامه.
فوايد المقشر:
الكافيين الموجود في القهوة ممكن انه يساعد على علاج السيلوليت لانه بيحسن تدفق الدم ، القهوة ممكن تساعد كمان على ابطاء علامات الشيخوخة لانها بتحتوي على تركيز عالي من مادة البوليفينول ، اللي تعتبر من مضادات الاكسدة اللي بتساعد على تقليل ظهور بقع الشمس والتجاعيد والاحمرار.
2- مقشر الشاي الاخضر:
المكونات:
– 1 كوباية سكر.
– 1/3 كوباية من زيت جوز الهند.
– 2 باكيت شاي اخضر (او 2 معلقة كبيرة).
الطريقة:
في طبق اخلطي السكر وزيت جوز الهند ، وضيفي لهم الشاي الاخضر وقلبي المكونات كويس ، قوام المقشر هيبقى شبه الرملة الرطبة ، احفظيه في برطمان للاستخدام.
فوايد المقشر:
الشاي الاخضر يعتبر مكون شائع استخدامه في ماسكات الوجه ومقشرات الجسم ، زي القهوة الشاي الاخضر كمان بيحتوي على مضادات الاكسدة القوية ، اللي بتساعد بشكل فعال جدا على محاربة الجذور الحرة في الجسم اللي ممكن تسبب امراض زي السرطان ، والدراسات اثبتت ان مقشر الجسم المصنوع من الشاي الاخضر ممكن انه يساعد على عكس تلف الحمض النووي الناتج عن الشمس.
3- مقشر الشوفان والعسل:
المكونات:
– 1 كوباية شوفان مطحون.
– 1 معلقة كبيرة عسل.
– 1/8 كوباية من زيت جوز الهند.
– 2 معلقة كبيرة سكر.
– كام نقطة من زيت الفانيليا.
الطريقة:
في طبق اخلطي الشوفان مع العسل وشوية من زيت جوز الهند ، قلبيهم مع بعض كويس ، وبعدين ضيفي للخليط باقي كمية زيت جوز الهند والسكر وزيت الفانيليا ، امزجيهم مع بعض كويس ، واحفظي المقشر في برطمان.
فوايد المقشر:
الشوفان بيساعد على تقليل الجفاف والحكة والقشور ، والاعراض دي غالبا بتحصل للاشخاص المصابين بأمراض جلدية زي الاكزيما, والتهاب الجلد التأتبي, وجفاف الجلد, والدراسات اثبتت ان العسل بيحسن مظهر البشرة وبيقلل من التجاعيد والتهابات الجلد وعلامات الشيخوخة.
4- مقشر زيت اللافندر:
المكونات:
– 1 كوباية سكر بني او ابيض.
– ¼ كوباية من زيت الزيتون.
– كام نقطة من زيت اللافندر.
الطريقة:
اخلطي كل المكونات مع بعض كويس ، واحفظي المقشر في برطمان للاستخدام.
فوايد المقشر:
زيت الزيتون معروف بقدرتة الوقائية والشفائية للجلد ، وزيت الزيتون مش بس بيرطب الجلد ، ولكن هو كمان غني بالفيتامينات المفيدة للبشرة ، زي فيتامين E Plus ، زيت الزيتون بيساعد على محاربة حب الشباب عن طريق القضاء على البكتيريا اللي بتسبب ظهور حب الشباب.
5- مقشر زيت جوز الهند وملح الهيمالايا:
المكونات:
– ¾ كوباية من ملح الهيمالايا.
– 1/3 كوباية من زيت جوز الهند.
– كام نقطة من زيت الورد.
الطريقة:
اخلطي كل المكونات مع بعض كويس ، احفظي المقشر في برطمان للاستخدام.
فوايد المقشر:
المغنيسيوم الموجود في ملح الهيمالايا اثبتت الدراسات انه بيساعد على تقليل التهابات الجلد.
6- مقشر الخيار والريحان:
المكونات:
– ½ كوباية خيار طازة.
– ¼ كوباية من زيت جوز الهند.
– كام ورقة ريحان (وممكن تستبدليه بالنعناع).
– كام نقطة من زيت الاوكالبتوس (وممكن تستبدليه بأي زيت عطري تاني).
– 1 كوباية سكر.
الطريقة:
قطعي الخيار واضربيه في الخلاط ، بعدها ضيفي له زيت جوز الهند والريحان وزيت الاوكالبتوس واخلطيهم مع بعض كويس ، المفروض الخليط يبقى زي العصير الاخضر ، حطي السكر في طبق وصبي عليه الخليط الاخضر وقلبيهم مع بعض كويس ، واحفظي المقشر في برطمان محكم الغلق للاستخدام.
فوايد المقشر:
الخيار يعتبر مرطب ومبرد ومضاد للالتهابات ، والدراسات اثبتت ان مضادات الاكسدة الموجودة في الخيار بتساعد على تقليل التجاعيد وشد الجلد ، وزيت جوز الهند بيساعد على ترطيب البشرة.
8 نصايح من اطباء الجلدية للعناية بالبشرة في الصيف..وروتين صباحي ومسائي للعناية
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 6 طرق لعمل مقشر الجسم لبشرة نضرة وصحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.