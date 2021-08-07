6 طرق لعمل مقشر الجسم لبشرة نضرة وصحية

مقشرات الجسم المنزلية تعتبر طريقة سهلة للحفاظ على بشرتك نضرة وصحية ، ده غير انها بمكونات طبيعية من البيت مش مكلفة ، بالاضافة لانك انتي اللي هتبقي متحكمة في المكونات اللي داخلة في المقشر وهتضيفي لها المناسب لبشرتك ، والنهاردة في المقال بتاعنا هنشارك معاكم طريقة عمل 6 مقشرات للجسم بمكونات طبيعية ، وفوايد كل مقشر للجلد.

مقشرات للجسم بمكونات طبيعية:

1- مقشر القهوة:

المكونات:

– ½ كوباية قهوة مطحونة.

– ½ كوباية سكر.

– ¼ كوباية من زيت جوز الهند.

– ½ معلقة صغيرة قرفة مطحونة.

– 1 معلقة كبيرة فانيليا.

الطريقة:

في طبق حطي القهوة ، وضيفي لها السكر وزيت جوز الهند والقرفة والفانيليا ، قلبي المكونات مع بعض كويس ، وضروري يكون الخليط رطب كفاية لو حسيتي انه جاف ممكن تزودي له شوية من زيت جوز الهند ، احفظي المقشر في برطمان لاستخدامه.

فوايد المقشر:

الكافيين الموجود في القهوة ممكن انه يساعد على علاج السيلوليت لانه بيحسن تدفق الدم ، القهوة ممكن تساعد كمان على ابطاء علامات الشيخوخة لانها بتحتوي على تركيز عالي من مادة البوليفينول ، اللي تعتبر من مضادات الاكسدة اللي بتساعد على تقليل ظهور بقع الشمس والتجاعيد والاحمرار.

2- مقشر الشاي الاخضر:

المكونات:

– 1 كوباية سكر.

– 1/3 كوباية من زيت جوز الهند.

– 2 باكيت شاي اخضر (او 2 معلقة كبيرة).

الطريقة:

في طبق اخلطي السكر وزيت جوز الهند ، وضيفي لهم الشاي الاخضر وقلبي المكونات كويس ، قوام المقشر هيبقى شبه الرملة الرطبة ، احفظيه في برطمان للاستخدام.

فوايد المقشر:

الشاي الاخضر يعتبر مكون شائع استخدامه في ماسكات الوجه ومقشرات الجسم ، زي القهوة الشاي الاخضر كمان بيحتوي على مضادات الاكسدة القوية ، اللي بتساعد بشكل فعال جدا على محاربة الجذور الحرة في الجسم اللي ممكن تسبب امراض زي السرطان ، والدراسات اثبتت ان مقشر الجسم المصنوع من الشاي الاخضر ممكن انه يساعد على عكس تلف الحمض النووي الناتج عن الشمس.

3- مقشر الشوفان والعسل:

المكونات:

– 1 كوباية شوفان مطحون.

– 1 معلقة كبيرة عسل.

– 1/8 كوباية من زيت جوز الهند.

– 2 معلقة كبيرة سكر.

– كام نقطة من زيت الفانيليا.

الطريقة:

في طبق اخلطي الشوفان مع العسل وشوية من زيت جوز الهند ، قلبيهم مع بعض كويس ، وبعدين ضيفي للخليط باقي كمية زيت جوز الهند والسكر وزيت الفانيليا ، امزجيهم مع بعض كويس ، واحفظي المقشر في برطمان.

فوايد المقشر:

الشوفان بيساعد على تقليل الجفاف والحكة والقشور ، والاعراض دي غالبا بتحصل للاشخاص المصابين بأمراض جلدية زي الاكزيما, والتهاب الجلد التأتبي, وجفاف الجلد, والدراسات اثبتت ان العسل بيحسن مظهر البشرة وبيقلل من التجاعيد والتهابات الجلد وعلامات الشيخوخة.

4- مقشر زيت اللافندر:

المكونات:

– 1 كوباية سكر بني او ابيض.

– ¼ كوباية من زيت الزيتون.

– كام نقطة من زيت اللافندر.

الطريقة:

اخلطي كل المكونات مع بعض كويس ، واحفظي المقشر في برطمان للاستخدام.

فوايد المقشر:

زيت الزيتون معروف بقدرتة الوقائية والشفائية للجلد ، وزيت الزيتون مش بس بيرطب الجلد ، ولكن هو كمان غني بالفيتامينات المفيدة للبشرة ، زي فيتامين E Plus ، زيت الزيتون بيساعد على محاربة حب الشباب عن طريق القضاء على البكتيريا اللي بتسبب ظهور حب الشباب.

5- مقشر زيت جوز الهند وملح الهيمالايا:

المكونات:

– ¾ كوباية من ملح الهيمالايا.

– 1/3 كوباية من زيت جوز الهند.

– كام نقطة من زيت الورد.

الطريقة:

اخلطي كل المكونات مع بعض كويس ، احفظي المقشر في برطمان للاستخدام.

فوايد المقشر:

المغنيسيوم الموجود في ملح الهيمالايا اثبتت الدراسات انه بيساعد على تقليل التهابات الجلد.

6- مقشر الخيار والريحان:

المكونات:

– ½ كوباية خيار طازة.

– ¼ كوباية من زيت جوز الهند.

– كام ورقة ريحان (وممكن تستبدليه بالنعناع).

– كام نقطة من زيت الاوكالبتوس (وممكن تستبدليه بأي زيت عطري تاني).

– 1 كوباية سكر.

الطريقة:

قطعي الخيار واضربيه في الخلاط ، بعدها ضيفي له زيت جوز الهند والريحان وزيت الاوكالبتوس واخلطيهم مع بعض كويس ، المفروض الخليط يبقى زي العصير الاخضر ، حطي السكر في طبق وصبي عليه الخليط الاخضر وقلبيهم مع بعض كويس ، واحفظي المقشر في برطمان محكم الغلق للاستخدام.

فوايد المقشر:

الخيار يعتبر مرطب ومبرد ومضاد للالتهابات ، والدراسات اثبتت ان مضادات الاكسدة الموجودة في الخيار بتساعد على تقليل التجاعيد وشد الجلد ، وزيت جوز الهند بيساعد على ترطيب البشرة.

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