اسرار عمل البسبوسة بالقشطة المرملة لجميع المناسبات والحفلات واعياد الميلاد

البسبوسة بالقشطة من الذ الحلويات الشرقية التي ترغب كل سيده أن تعرف طريقة تحضرها في البيت، وذلك لكي تقدمها في المناسبات والحفلات واعياد الميلاد، فهي ترتبط دائما بالمناسبات السعيدة، كما أنها سهلة التحضير ولا تستغرق الكثير من الوقت، لذلك نقدم طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بطريقة ناجحة مثل التي تباع في محلات الحلواني.

البسبوسة بالقشطة

البسبوسة بالقشطة من أشهر الحلويات التي يحبها الجميع، على الرغم من أنها ذات سعرات حرارية عالية، إلا أن الكثير يحب تناولها لطعمها المرمل الشهي، هذا بالإضافة إلى مكوناتها البسيطة المتوفرة في كل مكان، لذا تحرص الأمهات على إعداد البسبوسة في المنزل وذلك لضمان نظفتها عن التي تباع في المحلات، خاصة في ظل انتشار الأمراض والأوبئة.

كوب من الزبادي.

كوبين من دقيق السميد.

نصف كوب من السمن.

علبة قشطة.

نصف كوب من السكر.

معلقة صغيرة بيكنج باودر.

معلقتين كبار من العسل الأبيض.

فستق مجروش.

كوب ونصف من الماء.

كوب ونص من السكر.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

عصير معلقة صغيرة ليمون.

في وعاء عميق نضع دقيق السميد ثم السمنة ونقوم ببث الدقيق مع السمن بأطراف اليد حتى يصبح مثل الرمل حيث تختلط دقيق السميد بالسمن.

ثم نضع الزبادي والبيكنج باودر والسكر ونقلب جميع المكونات حتى يتجانسوا.

نقوم بدهن صينية بالسمن مقاس ٢٦ ونضع بها خليط البسبوسة.

تدخل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ حتى تصبح لونها ذهبي.

أثناء التسوية نقوم بعمل الشربات بوضع الماء والسكر على النار لمدة عشر دقائق ثم نضع عصير الليمون والفانيليا ويرفع من على النار.

بعد متخرج البسبوسة من الفرن تسقى بالشربات وتغطي حتى تبرد.

بعد أن تكون البسبوسة أصبحت باردة تماما تزيين بالفستق والقشطة وتقدم باردة.

ويمكن عمل القشط في المنزل بوضع ثلاث اكواب من الماء في إناء ونقوم بإضافة معلقتين من السكر مع نصف ملعقة زبده وخمس ملاعق نشأ.

تقلب جميع المكونات على البارد ثم ترفع على النار مع التقليب المستمر حتى يصبح القوام متماسك قليلا.

ثم نضعها ونقوم بفردها على سطح البسبوسة وتزين بالفستق المجروش وتقدم.

مكونات البسبوسة بالقشطةمكونات شربات البسبوسة بالقشطةطريقة تحضير البسبوسة بالقشطة