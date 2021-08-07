رشاقة وجمال بوصفات طبيعية لإزالة شعر العانة بدون الم ومظهر رائع

الفازلين لإزالة شعر العانة، تعتبر إزالة الشعر من الجسم عملية مزعجة جدا للسيدات حيث يحرص الفتيات علي العناية الشخصية الذي من أهمها إزالة الشعر فالكثير من الفتيات يبحثون عن وصفات طبيعية لإزالة شعر العانة خاصة لان هذه منطقة حساسة وتلقي صعوبة في عملية إزالة الشعر منها

الفازلين لإزالة شعر العانة

تعتبر منطقة العانة من الأماكن الحساسة لدى العديد من السيدات حيث أن الطرق التقليدية صعبة جدا ومؤلمة للغاية كما إن استخدام الشفرات يسبب ضرر للجلد ويجعل منطقة العانة سمراء حيث أن استعمال الشفرات يسبب في ظهور روائح غير مستحبة و بعد الاستعمال بفترة قليلة جدا يظهر الشعر مرة ثانية إليكم بعض الوصفات الطبيعية في هذا المقال.

بعض الوصفات الطبيعية لإزالة شعر العانة وتفتيح منطقة العانة

وصفات طبيعية لإزالة شعر العانة

مكونات الوصفة

معلقة فازلين صغيرة

معلقة كركم صغيرة

معلقتين دقيق حمص

5 معالق كبيرة من الحليب

طريقة تحضير وصفة الفازلين

1_ قومي بوضع المكونات مع بعضها حتي تتجانس

، ثم قومي بوضع الوصفة علي المنطقة المراد إزالة الشعر منها.

٢_ ثم اتركي الوصفة حتي تمام الجفاف علي المنطقة المراد إزالة الشعر منها.

٣_ نقوم بعد ذلك قومي بإزالة الخليط عكس اتجاه نمو الشعر.

٤_ قومي بغسل منطقة العانة جيدا بالماء الفاتر.

٥_ وقومي بتكرار هذه العملية باستمرار حتي يختفي ظهور الشعر نهائيا وبالتدريج.

وصفة أخري لإزالة شعر العانة

مكونات الوصفة

معلقة كبيرة فازلين

معلقة كبيرة ملح الطعام

طريقة تحضير الوصفة

١_ نقوم أولا بمزج المكونات مع بعضها جيدا.

٢_ بعد المزج جيدا تطبق الوصفة علي منطقة العانة.

٣_ نترك الوصفة علي المنطقة المراد نزع الشعر منها حتي يجف تماما.

٤_ يتم غسل المنطقة جيدا وتكرر العملية باستمرار حتي يختفي الشعر نهائيا.

خلطات الفازلين لإزالة شعر العانة نهائيا

يتم خلط مجموعة من المكونات قد تساعد علي إزالة الشعر، ومع الاستمرار قد تمنع ظهور الشعر نهائيا وإليكم هذه الخلطة كما يلي :

مكونات الوصفة

ملح

فازلين

خل

معلقة نشا

معلقة خلاصة الصبار

زيت زيتون

حمص ناعم

طريقة تحضير الوصفة

١_تخلط جميع المكونات في وعاء حتي تتجانس مع بعضها.

٢_ تخلط المكونات حتي تصبح عجينة لينة سهلة الفرد علي المنطقة المراد نزع الشعر منها.

٣_تفرد العجينة علي منطقة العانة وتترك لتجف.

٤_تغسل جيدا بماء فاتر، وعليكي تكرار هذه العملية لتحصلين علي أفضل النتائج.