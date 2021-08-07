طريقة عمل كريم البنجر والنشا الرهيب: لتبيض البشرة وتوريد الخدود والشفايف لن تتخيلي نتائجه

نقدم لكم كريم البنجر والنشا الرهيب ، الذي يعمل تفتيح البشرة فوري وتوريد الخدود والشفايف لن تحتاجي لوضع مكياج بعد الان، حيث يعد البنجر من أقوي المواد الغذائية التي تساعد في الحصول علي بشرة جميلة وخدود وشفايف ورديه، ويعتبر من أهم المواد التي تحتوي علي فيتامينات مفيدة للبشرة، وتعمل علي حفظ نضارة البشرة، وتجعل بشرتكم مشرقة كالقمر، وبينما النشا المعجزة الربانية في التفتيح الخرافي للبشرة، حيث يحتوي علي عناصر مفيدة جدا للبشرة، ويعمل علي تفتيح جميع انواع البشرة مثل البشرة الجافة والبشرة الدهنية، ويعمل علي إزالة التجاعيد، ويقلل من ظهور علامات الشيخوخة، ويزيل حب الشباب، ويمكن عمل أكثر من كريم للبشرة مثل كريم الحلبة وكريم البقدونس وكريم النشا والزبادي، والكثير من الكريمات الطبيعية الفعالة في الحفاظ علي بشرة مشرقة كالقمر، ونقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل كريم البنجر والنشا الرهيب لتبيض البشرة وتوريد الخدود والشفايف لن تتخيلي نتائجه2021.

مكونات طريقة عمل كريم البنجر والنشا الرهيب لتبيض البشرة وتوريد الخدود2021

سوف نتعرف الان علي المكونات الطبيعية التي سنتمكن من خلالها عمل الكريم في المنزل بمكونات طبيعية جدا وتساعد علي تبيض البشرة فوري وهي كالاتي:-

حبة من البنجر متوسطة الحجم.

ثلاث معالق من النشا.

ربع كوب من ماء الورد.

معلقة ونصف من زيت جنين القمح.

معلقتين من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

نقدم لكم أبسط وأسهل طريقة لتحضير الكريم علي البشرة للحصول علي أفضل نتائج في أقل وقت ممكن وهي كما يلي:-

نقوم ببشر البنجر جيدا ثم نصفي البنجر ونضع عصير البنجر في إناء. ثم نضع عليه النشا وماء الورد ونقلبهم حتي تتجانس المكونات جيداً. ثم نضع الخليط علي نار هادئة ومع التقليب المستمر حتي نحصل علي خليط كريمي ثقيل. نضيف زيت جنين القمح وزيت جوز الهند ونستمر في التقليب حتي تتجانس المكونات.

طريقة الاستعمال

سوف نقدم لكم اسهل طريقة للاستعمال الكريم علي البشرة وهي كما ياتي:-

نقوم بغسل البشرة جيدا بالماء البارد حتي نقوم بفتح المسام بشكل طبيعي.

ثم نستخدم قطعة من القطن بها ماء ورد ونمسح بها جميع أجزاء البشرة جيداً.

ثم نفرد كمية متساوية من الكريم علي الوجه بتساوي ونتركه الكريم لمدة 15 دقيقة.

نقوم بغسل البشرة جيدا بالماء الدافئ سوف تلاحظين ان البشرة اصبحت رائع ولن تحتاجي للمكياج.

نحتفظ الخليط في وعاء ونكرر العملية يوميا للحصول علي خدود وردية ووداعا للمكياج بعد الان.

فوائد كريم البنجر والنشا الرائع في تبيض البشرة وتوريد الخدود والشفايف

سوف نتعرف علي بعض الفوائد الكريم الرهيب والرباني في تبيض البشرة فوري وهي كالتالي:-