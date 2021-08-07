طريقة تحضير كيك الشوكولاتة الأسفنجية والصوص اللذيذ بمذاق رائع

كيك الشوكولاتة هو من أرقي وأفضل أنواع الكيك وأكثرها شهرة في العالم بسبب إقبال الأشخاص على الشوكولاتة ورغبتهم بها بإستمرار سواء شوكولاتة بشكل منفرد أو حلويات ومعجنات بها الشوكولاتة، ونجد أن كيك الشوكولاتة هو أحد الأصناف الأساسية في أعياد الميلاد والتي يتم الإبداع في طريقة تحضيرها وتزيينها في محلات الحلويات بشكل جذاب مما يجعل جميع الأشخاص في جميع دول العالم يعشقون كيك الشوكولاتة في جميع دول العالم، ولا تفضل الأمهات شراء الشوكولاتة السائلة في فصل الصيف لذلك يتم تحضير صوص الشوكولاتة المنزلي والذي يعتبر ذو ملمس خفيف وناعم بالإضافة إلي أنه يحتاج إلي مكونات بسيطة لذلك فإن تحضيره غير مكلف ونقدم لكم اليوم أسهل وأفضل طريقة لتحضير كيك الشوكولاتة في المنزل من خلال هذا المقال.

طريقة تحضير كيك الشوكولاتة بالصوص

البديل الرئيسي لتورتة الشوكولاتة في أعياد الميلاد هو كيك الشوكولاتة اللذيذ الذي يتم تحضيره في المنزل بدلاً من تحضيره من الخارج خاصةً أنه يتم تزيين الكيك من الخارج حسب ذوق كل شخص وليس ما تفرضه عليه محلات الحلويات وهذا ما يجعل الأمر مشجع للأشخاص المهتمين بالمطبخ والذين يحبون تحضير الحلويات المختلفة للإبداع في تحضير وتزيين الكيك.

المقادير المستخدمة:

نصف كيلو جرام من الدقيق متعدد الاستخدام.

ملعقة من الفانيليا السائلة.

ملعقة من البيكنج باودر.

ملعقتين من الكاكاو الخام بني غامق.

كأس حليب مقدار 250 ملي.

كأس زيت.

كأس سكر.

ثلاث بيضات.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

تسخين الفرن في البداية على درجة حرارة عالية حتى يسخن جيداً. ثانياً نخل مسحوق الدقيق جيداً والملح والبيكنج باودر ثم توزيع مسحوق الكاكاو ونقلبهم بالملعقة. ثالثاً إخفاق البيض بالمضرب ثم وضع الفانيليا ثم نقوم بزيادة سرعة المضرب حتى يعلو البيض مع الإستمرار لمدة ثلاث دقائق عند ملاحظة مضاعفة وزيادة الحجم، إضافة السكر ثم المكونات السائلة الحليب والزيت وتشغيل المضرب مرة أخري. رابعاً سكب الخليط السائل على الخليط الأول أو العكس ويتم العجن بالملعقة فلا يفضل استخدام اليدين في الكيك ونستمر بالعجن لعدم الحصول على تكتلات وعند الحصول على قوام الكيك نتركها جانباً. خامساً تجهيز قالب الكيك ثم وضع الخليط به وإدخال القالب الفرن على أن يتم تهدئة الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 45 دقيقة للنضج بشكل جيد ولا يفضل فتح الفرن إلا بعد مرور نصف ساعه. في النهاية عند إخراج الكيك من الفرن نتركها تبرد أولاً حتى لا تتشرب الصوص ويتم توزيع الصوص من جميع الجهات والأطراف ثم يتم تقطيع الكيك والتقديم.

طريقة التحضير: