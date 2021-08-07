طريقة عمل مشروبات مثلجة سريعة التحضير بمذاقات المطاعم والكافيهات

طريقة عمل مشروبات مثلجة في فصل الصيف يحتاج الجسم نسبة كبير من المياه التي يفقدها طول اليوم مع أرتفاع درجات الحرارة يحتاج الجميع تناول المشروبات المثلجة والطبيعية لتجديد الطاقة ويقبل الكثير منا على تناول كميات كبيرة من العصائر المفضلة ليروي عطشهم وظمئهم تكثر الفواكه الصيفية التي تحتوي على نسبة عالية من الماء والسكريات الطبيعية. طريقة عمل مشروبات مثلجة سريعة التحضير طريقة عمل مشروبات مثلجة سريعة التحضير وبعض السيدات يفضلن تخزين جزء كبير منها قبل أنتهاء موسمها وتحضيرها وتقديمها في أي وقت وخصوصا في شهر رمضان المبارك الذي يكثر فيه تناول كميات كبيرة من العصائر بعد صيام يوم شاق، ومن أشهر المشروبات المثلجة التي يعشق تناولها الجميع مشروب الكاكاو المثلج بصوص الشوكولاتة، المشروب السريع والرسمي في كل بيت ولكن مع تطور المطبخ قاموا الطهاة بإضافة نكهات تميز طعمه الرائع وهو الليمون بالنعناع بالصودا، موز بالتمر، القهوة التي يتناولها الجميع كمشروب ساخن، في الآونة الأخيرة قدمت كمشروب مثلج حازت بإعجاب الجميع عند تزوقها، وبعض العصائر يضاف إليها الحليب لعطائها نسبة كبيرة الفوائد الصحية للجسم. طريقة عمل مشروب الكاكاو المثلج بصوص الشوكولاتة طريقة عمل مشروب الكاكاو المثلج بصوص الشوكولاتة المكونات خمس ملاعق كبيرة كاكاو حلو.

كيلو لبن مثلج.

سكر حسب الرغبة.

مكعبات ثلج.

شوكولاتة سائلة للتزين.

عدد أكواب للتقديم حسب رغبة. طريقه التحضير نحضر الخلاط الكهرباء، نضيف الكاكاو، اللبن، السكر.

نخفقهم جميعاً، حتي يذوب السكر مع الخفق.

نزين أكوب التقديم بصوص الشوكولاتة.

نصب الكاكاو المثلج في أكواب التقديم.

نضع مكعبات الثلج بجميع الأكواب.

تقدم مثلجة، يقدم بجانبها الكيك المفضل لديكي. طريقة عمل مشروب عصير الليمون بالنعناع المثلج المنعش طريقة عمل مشروب عصير الليمون بالنعناع المثلج المنعش المكونات كيلو ليمون أصفر.

حزمة نعناع فريش.

زجاجة سفن صودا.

سكر حسب الرغبة ( أختياري ).

زجاجة روح بطعم النعناع.

مكعبات ثلج. طريقة التحضير نغسل حبات الليمون، ونقشره وننزع البذور الداخلية.

ننزع أوراق النعناع، ونغسلها بالماء.

نضع الليمون وأوراق النعناع في الخلاط الكهربائي.

نضيف سفن الصودا، روح النعناع، من الممكن إضافة السكر حسب رغبتك.

نخفقهم جيداً، ثم نصفي العصير بمصفاه في وعاء عميق.

نصب الليمون بالنعناع في أكواب التقديم، نضيف مكعبات الثلج.

يقدم بجانها أي نوع من أنواع الكيكة التي تفضلينه. طريقة عمل مشروب الموز باللبن والتمر المثلج طريقة عمل مشروب الموز باللبن والتمر المثلج كيلو موز.

نصف كيلو تمر مجفف.

ثلاث ملاعق كبيرة عسل أبيض.

كيلو لبن مثلج.

مكعبات ثلج. طريقة التحضير ننزع نواه التمر، نقشر الموز بأكمله.

نضع التمور والموز في الخلاط.

نضيف اللبن المثلج، العسل الأبيض.

نخفقهم جميعاً، نضفي العصير من الشوائب.

نصب العصير في جميع الأكواب، نضيف قطع الثلج. طريقة عمل مشروب القهوة المثلجة طريقة عمل مشروب القهوة المثلجة المكونات خمس ملاعق كبيرة من السكافية سريع الذوبان.

سكر حسب رغبك في أعدادها.

حليب.

ثلاث ملاعق كبيرة ماء مثلج.

مكعبات ثلج.

ماء مثلج.

برطمان فارغ بغطاء محكم. طريقة التحضير نحضر البرطمان وننزع غطائه ونتركه جنباً.

نضع السكافية والسكر، وثلاث ملاعق كبيرة ماء مثلج.

نغلق الغطاء بإحكام، نرجه جيداً حتي نحصل على رغوة كثيفة.

نحضر الأكواب المفضلة لديكي، نصب الرغوة حتي منتصف الأكواب.

نضيف ربع ماء مثلج في كل كوب، نكمل باقي الأكواب بالحليب.

نضيف مكعبات الثلج، بجميع الأكواب، من الممكن تقديم بجانبها أي نوع كيك تفضلينها. الوسوم

طريقة عمل مشروبات مثلجة في فصل الصيف يحتاج الجسم نسبة كبير من المياه التي يفقدها طول اليوم مع أرتفاع درجات الحرارة يحتاج الجميع تناول المشروبات المثلجة والطبيعية لتجديد الطاقة ويقبل الكثير منا على تناول كميات كبيرة من العصائر المفضلة ليروي عطشهم وظمئهم تكثر الفواكه الصيفية التي تحتوي على نسبة عالية من الماء والسكريات الطبيعية. طريقة عمل مشروبات مثلجة سريعة التحضير طريقة عمل مشروبات مثلجة سريعة التحضير وبعض السيدات يفضلن تخزين جزء كبير منها قبل أنتهاء موسمها وتحضيرها وتقديمها في أي وقت وخصوصا في شهر رمضان المبارك الذي يكثر فيه تناول كميات كبيرة من العصائر بعد صيام يوم شاق، ومن أشهر المشروبات المثلجة التي يعشق تناولها الجميع مشروب الكاكاو المثلج بصوص الشوكولاتة، المشروب السريع والرسمي في كل بيت ولكن مع تطور المطبخ قاموا الطهاة بإضافة نكهات تميز طعمه الرائع وهو الليمون بالنعناع بالصودا، موز بالتمر، القهوة التي يتناولها الجميع كمشروب ساخن، في الآونة الأخيرة قدمت كمشروب مثلج حازت بإعجاب الجميع عند تزوقها، وبعض العصائر يضاف إليها الحليب لعطائها نسبة كبيرة الفوائد الصحية للجسم. طريقة عمل مشروب الكاكاو المثلج بصوص الشوكولاتة طريقة عمل مشروب الكاكاو المثلج بصوص الشوكولاتة المكونات خمس ملاعق كبيرة كاكاو حلو.

كيلو لبن مثلج.

سكر حسب الرغبة.

مكعبات ثلج.

شوكولاتة سائلة للتزين.

عدد أكواب للتقديم حسب رغبة. طريقه التحضير نحضر الخلاط الكهرباء، نضيف الكاكاو، اللبن، السكر.

نخفقهم جميعاً، حتي يذوب السكر مع الخفق.

نزين أكوب التقديم بصوص الشوكولاتة.

نصب الكاكاو المثلج في أكواب التقديم.

نضع مكعبات الثلج بجميع الأكواب.

تقدم مثلجة، يقدم بجانبها الكيك المفضل لديكي. طريقة عمل مشروب عصير الليمون بالنعناع المثلج المنعش طريقة عمل مشروب عصير الليمون بالنعناع المثلج المنعش المكونات كيلو ليمون أصفر.

حزمة نعناع فريش.

زجاجة سفن صودا.

سكر حسب الرغبة ( أختياري ).

زجاجة روح بطعم النعناع.

مكعبات ثلج. طريقة التحضير نغسل حبات الليمون، ونقشره وننزع البذور الداخلية.

ننزع أوراق النعناع، ونغسلها بالماء.

نضع الليمون وأوراق النعناع في الخلاط الكهربائي.

نضيف سفن الصودا، روح النعناع، من الممكن إضافة السكر حسب رغبتك.

نخفقهم جيداً، ثم نصفي العصير بمصفاه في وعاء عميق.

نصب الليمون بالنعناع في أكواب التقديم، نضيف مكعبات الثلج.

يقدم بجانها أي نوع من أنواع الكيكة التي تفضلينه. طريقة عمل مشروب الموز باللبن والتمر المثلج طريقة عمل مشروب الموز باللبن والتمر المثلج كيلو موز.

نصف كيلو تمر مجفف.

ثلاث ملاعق كبيرة عسل أبيض.

كيلو لبن مثلج.

مكعبات ثلج. طريقة التحضير ننزع نواه التمر، نقشر الموز بأكمله.

نضع التمور والموز في الخلاط.

نضيف اللبن المثلج، العسل الأبيض.

نخفقهم جميعاً، نضفي العصير من الشوائب.

نصب العصير في جميع الأكواب، نضيف قطع الثلج. طريقة عمل مشروب القهوة المثلجة طريقة عمل مشروب القهوة المثلجة المكونات خمس ملاعق كبيرة من السكافية سريع الذوبان.

سكر حسب رغبك في أعدادها.

حليب.

ثلاث ملاعق كبيرة ماء مثلج.

مكعبات ثلج.

ماء مثلج.

برطمان فارغ بغطاء محكم. طريقة التحضير نحضر البرطمان وننزع غطائه ونتركه جنباً.

نضع السكافية والسكر، وثلاث ملاعق كبيرة ماء مثلج.

نغلق الغطاء بإحكام، نرجه جيداً حتي نحصل على رغوة كثيفة.

نحضر الأكواب المفضلة لديكي، نصب الرغوة حتي منتصف الأكواب.

نضيف ربع ماء مثلج في كل كوب، نكمل باقي الأكواب بالحليب.

نضيف مكعبات الثلج، بجميع الأكواب، من الممكن تقديم بجانبها أي نوع كيك تفضلينها.

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