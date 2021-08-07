سحر كريم البقدونس والنشا في تفتيح وتقشير الوجه لبشرة خالية من التجاعيد والبقع

سحر كريم البقدونس والنشا في تفتيح البشرة، يعد ذلك الكريم. كعلاج لتجاعيد الوجه والتصبغات الجلدية التي تنتج من التعرض لأشعة الشمس شديدة الحرارة، حيث يعمل كريم البقدونس والنشا على تحفيز إنتاج الكولاجين وتقوية عضلات الوجه، فقد يؤدي نقص الكولاجين إلى ترهل الجلد وعدم مرونته، لذلك يعتبر الكولاجين مفيدًا للبشرة، لذلك يبحثون الكثيرين من النساء والفتيات عن طريقة عمل كريم البقدونس والنشا والفوائد المميزة لذلك الكريم السحري.

بالإضافة إلى الأسباب التي تجعل البشرة نضرة وخالية من التجاعيد فقد يساعد ذلك الكريم في الحصول على مرونة الجلد ويجعل البشرة خالية من التجاعيد عن طريق طحن بعض البقدونس إلى شكل كريمي مع إضافة بعض المكونات البسيطة مما يساعد على تحسين البشرة، حيث يمكنكِ سيدتي الجميلة متابعتنا عبر موقع ثقفني للحصول على الوصفة البسيطة لصنع كريم البقدونس والنشا.

سحر كريم البقدونس والنشا في تفتيح البشرة

تلك الوصفة من الوصفات التي لها نتائج سريعة في إزالة البقع الداكنة وتحسين لون الجلد والبشرة ومحاربة علامات الشيخوخة والتجاعيد، فقد تحركت وسائل البحث عن طريقة عمل ذلك الكريم لما له من فؤائد كثيرة ولا تقتصر تلك الفائدة على البشرة فقط ولكن يمكنك مضغ بعض أوراق البقدونس للتخلص من رائحة الفم الكريهة.

مكونات كريم البقدونس والنشا

يمكنك إعداد وصنع كريم البقدونس لعلاج تجاعيد الوجه وتفتيح لون البشرة والجسم حيث يمكنك تحضير الكريم من هذه المكونات:

نصف ملعقة كبيرة من النشا.

كبسولة من فيتامين د.

نصف ملعقة صغيرة من زيت زيتون.

نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من كريم إيفا.

نصف كوب من البقدونس المفروم جيدا.

نصف ملعقة صغيرة من الجليسرين.

نحضر وعاء ونضع به كمية من نشا الذرة ثم البقدونس المفروم ونصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ونخلط هذه المكونات جيداً. بعد الخلط جيداً، نأخذ كبسولة فيتامين د وقصها لإفراغ الفيتامين منها ثم ضعيها على الخليط. نأخذ وعاء فارغ ونضع فيه كريم ايفا والجلسرين ونخلط جيدا حتى يتماسك الخليط. ضعي الخليطين فوق بعضهما البعض وضعي نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند واخلطي المزيج جيدًا حتى يصبح كريمي ومتماسك. ضعي الكريم على وجه نظيف كل يوم بشكل دوري وبعد مرور 20 دقيقة اغسلي وجهك بالماء الفاتر. يمكنك تخزين الكريم في الثلاجة لمدة أسبوع مع مراعاة الحفظ الجيد له.

طريقة التحضير والاستخدام

وبذلك المقال نكون قد انتهينا من معرفة كيفية عمل الكريم السحري لتفتيح البشرة والقضاء على التجاعيد وتوحيد لون البشرة.