عناصر غذائية نقصها يسبب الإجهاد

الشعور المتكرر بالتعب والإرهاق وانخفاض طاقة الجسم بالرغم من النوم الكافي وقلة الحركة وتناول الطعام، قد يكون دلالة على الإصابة بالإجهاد الذي ينتج عن نقص بعض العناصر الغذائية المهمة في الجسم، التي لها دور في عملية التمثيل الغذائي ونقل الأكسجين لأعضاء الجسم ووظائف الجهاز العصبي، فما دوت الخليج أبرز تلك العناصر التي يسبب نقصها الإجهاد؟

عناصر نقصها يسبب الإجهاد:

نشر موقع " DW" تقرير عن أبرز العناصر الغذائية التي يسبب نقصها الشعور المتكرر بالتعب والإجهاد وهي:

فيتامين ب 12: يعد نقصانه من أهم أسباب الشعور بالإجهاد وذلك لأنه يساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء، التي تحمل الأكسجين لباقي خلايا الجسم.

مصادر فيتامين ب12 الطبيعية:

سمك السلمون، الزبادي، البيض، الكبد، الدواجن، الخميرة، وبعض المنتجات الغذائية المدعمة به.

الزنك: معدن رئيسي ومهم ونقصانه يسبب التعب والخمول، وهو عنصر مهم في عملية التمثيل الغذائي.

مصادر الزنك الطبيعية:

العدس، الحمص، الفاصوليا، المحار، بلح البحر، السمسم، الزبادي، لحم البقر، الشوفان، الكاجو، الشوكولاته الداكنة، منتجات الألبان، البيض.

المغنيسيوم: من أهم فوائده تعزيز الطاقة في الجسم، وهو عنصر مهمة للعضلات والعظام والقلب، وأي خلل في مستوياته يسبب الشعور بالإجهاد.

مصادر المغنيسيوم الطبيعية:

اللوز، الكاجو، بذور اليقطين، فول الصويا، السبانخ، البامية، الملفوف، الفاصوليا السوداء، الشوكولاته الداكنة، التوفو، اللبن خالي الدسم.

فيتامين د: يعرف فيتامين د بأهمية ودوره في مناعة الجسم ودوره في امتصاص الحديد في الجسم، وأي نقص به يسبب التعب والخمول وآلام العضلات والمفاصل.

مصادر فيتامين د الطبيعية:

الفطر أو عيش الغراب، السالمون، السردين، سمك الماكريل، الزبدة، البيض، البرتقال، الألبان، المنتجات الغائية المدعمة به مثل الرقائق أو حبوب الإفطار.

الحديد: يعرف عن عنصر الحديد أهمية للدورة الدموية وللدم وللعضلات والعظام، ويعرف أيضًا أن أي نقص به يسبب فقر الدم الذي من أعراضه الشعور بالإجهاد والتعب، فهو مهم في إنتاج كريات الدم وتكوين الهيموجلوبين.

مصادر الحديد الطبيعية:

العدس، الحمص، البازلاء، السبانخ، الفاصوليا، السردين، المحار، التوفو.

فيتامين سي: تكمن أهمية فيتامين سي أن له دور رئيسي في تعزيز مناعة الجسم، وكذلك له دور في صحة العظام والعضلات والمفاصل، والإجهاد والخمول دلالة على نقصانه.

مصادر فيتامين سي الطبيعية:

الفواكه الحمضية كالبرتقال والليمون، الطماطم، الجوافة، الفلفل الأحمر، الكيوي، البروكلي، الفراولة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.