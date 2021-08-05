ما هو تأثير عدم شرب الماء الكافي على الصحة

الماء عصب الحياة، به يحيا كل شيء ومن دونه يفنى الإنسان والحيوانات والنباتات. وبالتالي فإن الحاجة لشرب الماء وبكميات كافية هو ضرورة ملحة للحفاظ على حياة الإنسان وديمومة صحته.

تتفاوت نسبة وكمية الماء التي يتناولها الناس بين عادية ومقبولة، وبين زائدة، كما أن هناك بعض الأشخاص الذين لا يحبون تناول الماء ويفضلون عليه مشروبات أخرى خاصة الغازية منها.

وقد يكون لقلة شرب الماء تأثيرات سلبية على الصحة العامة للإنسان نستعرضها سوياً في موضوعنا اليوم كما جاءت على موقع صحيفة "البيان" الإماراتية.

تأثيرات عدم شرب الماء الكافي على الصحة

يشكَل الماء حوالي 70% من كتلة الجسم، وله فوائد عديدة لجهة الحفاظ على الدورة الدموية وتنشيط الجسم والتخلص من السموم وترطيب البشرة وغيرها.

وعدم شرب الماء بكميات كافية (تتراوح بين 6-8 أكواب يومياً للنشاط العادي، وبين 8-12 كوب للنشاط الرياضي القاسي) يمكن أن تترتب عنه تأثيرات سلبية دوت الخليج التالية:

آلام المفاصل: ترتبط صحة المفاصل بنسبة الماء التي يشربها الإنسان يومياً، إذ يشكَل الماء حوالي 80% من تكوين الغضاريف في المفاصل. وعدم شرب الماء بكميات كافية يمكن أن يقلل من قدرة المفاصل على تحمل كتلة الجسم والإصابة بآلام المفاصل على المدى الطويل، بحسب ما جاء على موقع "ويب طب".

ترتبط صحة المفاصل بنسبة الماء التي يشربها الإنسان يومياً، إذ يشكَل الماء حوالي 80% من تكوين الغضاريف في المفاصل. وعدم شرب الماء بكميات كافية يمكن أن يقلل من قدرة المفاصل على تحمل كتلة الجسم والإصابة بآلام المفاصل على المدى الطويل، بحسب ما جاء على موقع "ويب طب". تأثير على وظائف الدماغ: قلة الماء قد يكون لها تأثيرات سلبية على الدماغ ووظائفه، كون الماء ضروري لبنية الدماغ والحبل الشوكي والأنسجة الدقيقة، كما يساهم في إنتاج الناقلات العصبية والهرمونات في الجهاز العصبي. وعدم تناول كمية كافية من الماء قد يؤدي إلى انخفاض القدرة على التفكير بشكل سليم ومنطقي.

قلة الماء قد يكون لها تأثيرات سلبية على الدماغ ووظائفه، كون الماء ضروري لبنية الدماغ والحبل الشوكي والأنسجة الدقيقة، كما يساهم في إنتاج الناقلات العصبية والهرمونات في الجهاز العصبي. وعدم تناول كمية كافية من الماء قد يؤدي إلى انخفاض القدرة على التفكير بشكل سليم ومنطقي. إرتفاع درجة حرارة الجسم: عندما ترتفع درجة حرارة الجسم عن الحد الطبيعي، يخرج الماء من الجسم لتبريده من خلال التعرق. وفي حال كانت كمية الماء الداخلة للجسم قليلة، تقل كمية التعرف وبالتالي تبقى درجة حرارة الجسم مرتفعة.

عندما ترتفع درجة حرارة الجسم عن الحد الطبيعي، يخرج الماء من الجسم لتبريده من خلال التعرق. وفي حال كانت كمية الماء الداخلة للجسم قليلة، تقل كمية التعرف وبالتالي تبقى درجة حرارة الجسم مرتفعة. الإمساك وحرقة المعدة: وهي مشاكل معهودة لدى الأشخاص الذين لا يشربون الماء بكميات كافية يومياً، ما يجعلها يصابون بالإمساك وصعوبة الإخراج والحرقة في المعدة نتيجة زيادة حمض المعدة.

وهي مشاكل معهودة لدى الأشخاص الذين لا يشربون الماء بكميات كافية يومياً، ما يجعلها يصابون بالإمساك وصعوبة الإخراج والحرقة في المعدة نتيجة زيادة حمض المعدة. مشاكل الجهاز التنفسي: يتسبب عدم شرب الماء بكثرة، في تراكم المخاط ومسببات الحساسية في المجاري التنفسية. وهو ما قد يزيد الحالة سوء لدى بعض مرضى المشاكل التنفسي مثل مرضى الربو والحساسية.

يتسبب عدم شرب الماء بكثرة، في تراكم المخاط ومسببات الحساسية في المجاري التنفسية. وهو ما قد يزيد الحالة سوء لدى بعض مرضى المشاكل التنفسي مثل مرضى الربو والحساسية. مشاكل الكلى والمسالك البولية: ما أن يشعر أحدنا بألم في خاصرته أو كليته تحديداً، فإنه يعرف أن السبب قلة شرب الماء. والحقيقة أن عدم شرب الماء الكافي يمكن أن يؤدي لتشكل حصى الكلى وحدوث التهابات في المسالك البولية، وهو ما قد يؤدي إلى الفشل الكلوي على المدى البعيد.

ما أن يشعر أحدنا بألم في خاصرته أو كليته تحديداً، فإنه يعرف أن السبب قلة شرب الماء. والحقيقة أن عدم شرب الماء الكافي يمكن أن يؤدي لتشكل حصى الكلى وحدوث التهابات في المسالك البولية، وهو ما قد يؤدي إلى الفشل الكلوي على المدى البعيد. انخفاض ضغط الدم: قلة حصول الجسم على الماء للترطيب قد تتسبب في هبوط حاد في ضغط الدم، ما يعني تراجع كمية الأكسجين التي يحتاجها الجسم.

قلة حصول الجسم على الماء للترطيب قد تتسبب في هبوط حاد في ضغط الدم، ما يعني تراجع كمية الأكسجين التي يحتاجها الجسم. حدوث التشنجات: المعروف أن الماء يوازن الكهارل في الجسم، ومنها الصوديوم والبوتاسيوم، وتعمل هذه الكهارل على نقل الإشارات الكهربائية بين الخلايا.

لذا فإن عدم شرب الماء بكمية كافية ونقصانه في الجسم يمكن أن يؤدي لحدوث اختلال في توازن هذه الكهارل بشكل حاد، ما يتسبب بحدوث تشنجات عضلية وفقدان الوعي في بعض الأحيان.

مشاكل البشرة: قلة الماء تعني جفاف الجسم، وبالتالي جفاف البشرة التي تتعرض لظهور التجاعيد المبكرة وحدوث مشاكل أخرى مثل حب الشباب والبثور وغيرها.

نصائح للإكثار من شرب الماء

لتحقيق الصحة السليمة والبشرة النقية والشابة، يجب الإلتزام بتناول كمية كافية من الماء. وتساعد النصائح التالية في هذا الإلتزام: