ماهي فوائد اللفت الصحية

اللفت أحد أنواع الخضروات من الفصيلة الصليبية الجذرية، التي تتميز بقساوتها وقوة نكهتها، إلا أن ما يميزها أيضًا كثرة فوائدها الصحية بسبب مكوناتها وتركيبتها الغذائية المتنوعة، واللفت كذلك مليء بالمعادن وأهمها الكالسيوم، والنحاس، والحديد، والمنغنيز، والمغنيسيوم، والزنك، وكذلك الفيتامينات ومنها فيتامين ك وفيتامين ج وفيتامين أ، هذا بالإضافة إلى مضادات الأكسدة المتنوعة، وفوائده في مجملها وردت في موقع "ويب طب"، نستعرضها لكم اليوم.

فوائد اللفت الصحية:

اللفت من أكثر أنواع الخضروات التي تناسب مختلف أنظمة خسارة الوزن بسبب قلة سعراته الحرارية واحتواءه على نسبة كبيرة من الألياف التي تعزز الشعور بالشبع وتساهم في هضم الدهون.

مضادات الأكسدة وفيتامين ج في اللفت تعزز مناعة الجسم.

اللفت يحوي على مركب نباتي بمستويات عالية يدعى الغلاكوسينولات والذي وجد أن له دور في تعزيز عمل الكبد في إزالة السموم من الجسم.

الفيتامينات والألياف في اللفت تساهم في خفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.

يعرف عن اللفت فوائده الصحية المتعددة التي تتعلق بالقلب، فهو يعزز صحته ويقي من الاضطرابات.

مضادات الأكسدة القوية في اللفت تساعد في الوقاية من الأمراض الخطيرة ومنها السرطان، فهو يمنع نمو الخلايا السرطانية.

من فوائد اللفت الصحية وقاية الجهاز العصبي من الأمراض بفضل احتواءه على حمض الفوليك.

اللفت يعمل على تعزيز الدورة الدموية.

البوتاسيوم في اللفت يساهم في السيطرة على ضغط الدم المرتفع.

اللفت يحتوي على مجموعة من المعادن الرئيسية المهمة لحماية العظام من الكسور والهشاشة.

تناول اللفت دون إفراط يحسن من صحة الرئة، لذلك فهو مفيد لمرضى الربو.

يعتبر اللفت من الخضروات المهمة لصحة العيون وهو يحمي من أمراضها ومنها إعتام عدسة العين وذلك بفضل احتوائه على مركبات اللوتين والكاروتينات.

تناول اللفت له فوائد جمالية منها الحفاظ على صحة البشرة ووقايتها من علامات التقدم بالسن وآثار الشيخوخة، ويتحقق ذلك بفضل احتواءه على فيتامين أ وفيتامين ج والكاروتين.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.