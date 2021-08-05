هل أمراض اللثة تزيد من مضاعفات فيروس كورونا الجديد، بعد عدد من الدراسات الطبية التي ربطت بين صحة الفم وفيروس كورونا، وجد تقرير جديد نُشر في الأكاديمية الأمريكية لطب اللثة أن الحفاظ على نظافة الفم الجيدة يمكن أن يساعد في التخفيف من مخاطر كورنا، فكيف ذلك؟..

مرض اللثة وكورونا:

وجد تقرير الأكاديمية الأمريكية أن أمراض اللثة تعزز فرص انتقال فيروس كورونا من الفم إلى الجسم بداية من الرئتين وصولاً إلى الدم، كما أن أمراض اللثة تؤثر على مستوى مناعة الجسم، وكلها عوامل تفاقم مضاعفات فيروس كورونا في حال الإصابة به، كما أنها تزيد من فرص الإصابة.

وفي تأكيد على ذلك كشفت دراسة من جامعة ماكجيل في مونتريال كندا عن وجود علاقة واضحة بين التهاب اللثة وفيروس كورونا، وكذلك كيف يمكن أن تؤثر نظافة الفم على تفاقم مضاعفات كورونا.

صحة الفم وفيروس كورونا:

أكدت مجموعة من البحوث الأمريكية من مجلة طب الفم وأبحاث الأسنان الأمريكية أن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من الفم إلى الرئتين طريق اللعاب مع انتقال الفيروس مباشرة من الفم إلى مجرى الدم، ثم تتعرض الأوعية الدموية في الرئتين للخطر أولاً، بدلاً من الشعب الهوائية ، مع ارتفاع مستويات الفيروس في اللعاب والتهاب دواعم السن المرتبط بارتفاع خطر الوفاة، ووجد الباحثون أن تراكم اللويحات السنية والتهاب اللثة يزيدان من خطر الإصابة بفيروس كورونا الذي يؤثر على الرئتين ويسبب التهابات أكثر خطورة.

طرق العناية بنظافة الفم للوقاية من كورونا:

بعد تلك الدراسات الطبية التي أكدت أن صحة الفم واللثة تلعب دورًا في الإصابة بفيروس كورون أو تزايد شدة المضاعفات الناتجة عنه، بات من المهم التعرف على طرق العناية بصحة الفم لتفادي ذلك، وبناء عليه يجب إتباع الآتي:

زيارة الطبيب المختص في حال ظهور أي أمراض في الفم أو اللثة.

استخدام فرشاة الأسنان مرتين يوميًا.

تنظيف اللسان بالخيط الطبي.

استخدام الغرغرة الطبية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.