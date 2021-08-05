انواع من بذور الفاكهة بنرميها عادة, ولكن اكلها بيحسن الصحة

الفاكهة من اكتر الاطعمة الصحية اللي ممكن ناكلها ، لان غير ان طعمها لذيذ هي مليانة بمجموعة كبيرة من العناصر الغذائية الضرورية لصحتنا بشكل عام ، ولكن مش الفاكهة بس اللي مفيدة كمان بذورها ليها فوايد صحية ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على انواع بذور فاكهة مفيدة للصحة ، بننصحك تدخليها في نظامك الغذائي.

بذور فاكهة مفيدة للصحة:

1- بذور البطيخ لبشرة افضل:

البطيخ من انواع الفاكهة المنعشة جدا في فصل الصيف ، وعادة كلنا متعودين نرمي بذور او لب البطيخ قبل ما ناكله ، ولكن بذور البطيخ مليانة بفيتامين C ومضادات الاكسدة المستخدمة بشكل اساسي لعلاج حب الشباب ، والمساعدة في الحصول على بشرة افضل بشكل عام.

طريقة اكل بذور البطيخ: ممكن تحمصي بذور البطيخ رشي عليها شوية زيت زيتون وملح وحمصيها في الفرن ، طعمها بيكون لذيذ جدا ، ومافيش منها اي ضرر حتى لو اكلتيها بشكل مباشر من الفاكهة من غير تحميص لانها سهلة الهضم.

2- بذور البابايا لصحة الجهاز الهضمي:

البابايا فاكهة مغذية وفوايدها الصحية معروفة ، ولكن بذورها كمان مفيدة لانها غنية بالانزيم المعروف باسم البابين ، واللي بيساعد على تعزيز القدرات الهضمية.

طريقة اكل بذور البابايا: ممكن تاكليها طازة من الفاكهة مباشرة ، او تحفظيها وتستخدميها لتتبيل السلطة.

3- بذور الرمان لتخسيس الوزن:

بذور الرمان من البذور اللي بالفعل بناكلها ، بس بتحتاج مجهود شوية عشان نستخرجها ، لكن الرمان بيحتوي على كتير من العناصر الغذائية الاساسية للجسم ،ومفيدة للصحة بشكل عام وممكن انها تساعد في انقاص الوزن.

طريقة اكل بذور الرمان: تقدري تعصريها وتشربي الرمان كمشروب صحي ، او ترشي منها على وجبات الدايت بتاعتك.

4- بذور الافوكادو لصحة القلب والاوعية الدموية:

اكيد معروف ان الافوكادو واحد من اكتر الفواكة الصحية ، ولكن اثبتت بعض الابحاث ان بذور الافوكادو كمان مصدر مش مستغل بشكل كافي وانها مفيدة لصحة القلب والاوعية الدموية.

طريقة اكل بذور الافوكادو: بعد تقطيع الافوكادو ، طلعي البذرة بتاعتها وقشري القشرة البني اللي عليها ، وسيبيها تنشف ، بعدها حطيها في البلندر واضربيها واطحنيها لحد ما تبقى بودر ، وممكن تضيفيها للعصاير والشاي.

5- بذور البرتقان لزيادة الطاقة:

البرتقان من انواع الفواكة الصحية ، ولكن كمان بذوره مفيدة جدا لانها بتساعد على زيادة الطاقة في الجسم.

طريقة اكل بذور البرتقان: تقدري تاكلي بذور البرتقان اثناء اكل البرتقان نفسه ، او تضيفيها على الوجبات والمشروبات لزيادة الطاقة.

6- بذور الباشن فروت للصحة النفسية:

الباشن فروت من انواع الفاكهة المعروفة بطعمها اللذيذ وفوايدها الصحية ، وثبت بالابحاث ان بذور الباشن فروت غنية بالمغنيسيوم ، وده بيخليها تساعد على تقليل مستويات القلق والتوتر.

طريقة اكل بذور الباشن فروت: تقدري تاكليها مباشرة مع الفاكهة نفسها ، او تعملي عصير من ثمرة الفاكهة مع البذور بتاعتها.

7- بذور القرع لعلاج اضطرابات البروستاتا:

بذور القرع غنية بالاحماض الامينية الانين, الجليسين, وحمض الجلوتاميك ، بالاضافة انها مصدر كبير للزنك واحماض اوميجا 3 الدهنية الاساسية ، وبتحتوي كمان على البروتين, الحديد, الفوسفور, وقليل من الكربوهيدرات.

واثبتت الابحاث انها بتساعد على علاج اضطرابات البروستاتا ، وبتحتوي على الكركوبيتاسين وهو عنصر بيمنع تحويل هرمون التستوستيرون للـ ديهدروتستوستيرون ، واللي ممكن تأدي المستويات العالية منه لتضخم البروستاتا ، بالاضافة ان بذور القرع ممكن انها تساعد كمان على علاج التهابات المسالك البولية عند النساء.

طريقة اكل بذور القرع: حمصي البذور في الفرن ، ورشي منها على السلطات.

8- بذور المانجا للصحة والبشرة والشعر:

بذور المانجا بتساعد على علاج مشاكل المعدة ، وبتساعد على منع النزيف الزيادة اثناء فترة الدورة الشهرية, بتحافظ على عمل الجهاز الهضمي وحركة الامعاء بشكل جيد ومفيدة لو بتعاني من الاسهال, بتساعد على التحكم في مستويات الكوليسترول وبتعزز الدورة الدموية في الجسم وبتتحكم في مستويات السكر في الدم والبروتينات المتفاعلة, مفيدة لصحة الجلد, كمان مفيد جدا للشعر بيساعد في السيطرة على مشكلة قشرة الراس تقدري تستخدمي بودرة بذور المانجا كماسك للشعر, بيقلل من امراض القلب والاوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم.

طريقة اكل بذور المانجا: نشفي البذور واطحنيها لحد ما تبقى بودر ، خدي من 1 – 1 ½ معلقة صغيرة من البودر ده مع المية الصبح وبالليل ، ولكن متاخديش منه بس في حالة لو بتعاني من الامساك.

9- بذور القشطة لتقوية جهاز المناعة:

بذور فاكهة القشطة بتحتوي على فوايد صحية زيها زي الثمرة نفسها ، البذور بتزود القدرة على محاربة الامراض ، ممكن اكلها يساعد على السيطرة على السرطان ومرض السكر ، بالاضافة انها غنية بمضادات الاكسدة ، وفيتامين C اللي بيساعد على تقوية جهاز المناعة في الجسم ، كمان تعتبر مصدر جيد للطاقة ، وبتحتوي كمان على فيتامين B ، وبتحمي الجسم من فقر الدم “الانيميا” وبتتحكم في كمية السكر في الدم.

طريقة اكل بذور القشطة: تقدري تاكليها طازة مع الفاكهة نفسها.

فوايد الجنزبيل للصحة والبشرة والشعر بيشاركها معانا الخبراء