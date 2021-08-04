طرق الوقاية من الجلطة الرئوية هو محور موضوعنا اليوم، وتعد الجلطة الرئوية أو جلطة الرئة كما هو متعارف عليها طبياً من الحالات الخطرة التي تهدد حياة المصاب بها كونها تعيق تدفق الدم إلى الرئتين، ما يسبب الشعور بألم في الصدر وضيق التنفس.

وتحدث الجلطة الرئوية نتيجة حدوث تخثرات في الدم تنتقل من الساقين إلى الرئتين، ما ينجم عنه انسداد في أحد الشرايين الرئوية والإصابة بما يعرف بالإنسداد الرئوي.

وكون الجلطة الرئوية تمنع وصول الدم إلى الرئتين، فهذا يعني عجز الرئتين عن العمل جيداً والتسبب بحالة ضيق تنفس شديدة يمكن أن تودي بحياة المصاب بجلطة الرئة. إلا أن التدخل العلاجي الفوري يمكن أن يساعد في تقليل خطر الوفاة الناجم عن هذه الجلطة.

قبل الخوض في طرق الوقاية من الجلطة الرئوية، نستعرض وإياكم لأبرز أسباب وأعراض جلطة الرئة وطرق علاجها وفقاً لمعلومات نشرها موقع "ويب طب" المختص بالشؤون الطبية والصحية.

أسباب وأعراض الجلطة الرئوية

تجدر الإشارة إلى أن الجلطة الرئوية يمكن أن تحدث على دفعات وليس مرة واحدة، مؤدية لتلف أجزاء من الرئة مع كل انسداد في الشريان، ما يصعَب على الرئة تأمين الأكسجين لباقي أعضاء الجسم.

ويرجح حدوث الجلطة الرئوية في فترات عدم النشاط، مثل الراحة الطويلة على السرير، والقيام برحلات طويلة دون تحريك الساقين.

ومن العوامل الأخرى التي تزيد من خطر الإصابة بالجلطة الرئوية:

الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية: وتحديدًا فشل القلب الذي يزيد من احتمالية حدوث الجلطة الرئوية.

الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان البنكرياس، وسرطان المبيض، وسرطان الرئة.

العلاج الكيميائي للسرطان.

التدخين.

زيادة الوزن.

الحمل وتناول حبوب منع الحمل.

وعند حدوث الجلطة الرئوية، يتعرض المصاب بها للأعراض التالية:

ضيق التنفس.

ألم الصدر بشكل مستمر خصوصاً عند السعال.

السعال الذي يصاحبه أحياناً المخاط المخلوط بالدم.

ألم الساق وتورمها.

تغير لون الجلد للأزرق.

التعرق الزائد والدوخة.

تسارع ضربات القلب وعدم انتظامها.

طرق الوقاية من الجلطة الرئوية

كما أسلفنا، فإن التعرض للجلطة الرئوية يمكن أن يكون مميتاً، وبالتالي فإن سرعة العلاج تتيح للمصاب بالجلطة التعافي والنجاة.

وفي حالة تشخيص الجلطة الرئوية، يعمد الطبيب لوصف بعض العلاجات منها مضادات التخثر، وارتداء جوارب الضغط التي تساعد الأوردة وعضلات الساق على تحرك الدم بشكل كفؤ.

ومن طرق الوقاية من الجلطة الرئوية كما أوردها موقع "ويب طب":