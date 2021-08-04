دراسة: أطعمة تقي من التدهور المعرفي

الغذاء أو النظام الغذائي المتبع تحديدًا يلعب دورًا رئيسيًا ومباشرًا في الصحة العقلية، حيث يؤثر على الدماغ ووظائفه، ومن منطلق ذلك تنصح الدراسات الطبية والمختصون أن يكون النظام الغذائي يحوي مكونات وعناصر تقي من الأمراض التي تصيب الدماغ وتساعد في الحماية من التدهور المعرفي، وتلك الأطعمة التي تحقق ذلك دوت الخليج..

أطعمة تقي من التدهور المعرفي

أكدت دراسة أمريكية جديدة أن تناول الأطعمة الغنية بالفلافونويد من شأنه أن يحافظ على سلامة الصحة العقلية، تناول كمية كافية منها يومياً يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر التدهور المعرفي، وذلك لأن الفلافون، يحوي خصائص قوية مضادة للأكسدة وكانت مرتبطة بانخفاض بنسبة 38 % من خطر التدهور المعرفي، أي ما يعادل عمر أصغر بثلاث إلى أربع سنوات.

الأطعمة الغنية بالفلافونويد

الفلفل، البرتقال، الفراولة، التوت، العنب البري، الكرز، البرتقال ، الليمون، الجريب فروت، الفلفل الأحمر، الطماطم، الباذنجان، البرقوق، الجوز، البازلاء، الفاصوليا الحمراء والسوداء، الكاكاو، القهوة، الجزر، الفجل والعدس.

الفلافونويد والصحة العقلية

وجدت الدراسة التي أجريت في جامعة هارفارد الأمريكية ونشرها موقع مجلة (American Academy of Neurology)، بعد متابعة ما يقارب أكثر من 80 ألف شخص في منتصف العمر لأكثر من 20 عاماً، أن أولئك الذين تناولوا 600 ملليغرام من مركبات الفلافونويد يومياً تقل لديهم خطر الإصابة بالتدهور المعرفي بنسبة 20 بالمائة. على عكس الأشخاص الذين استهلكوا 150 ملليغرام فقط من مضادات الأكسدة هذه يوميًا.

وبحسب ما نشره موقع "DW"، قال مؤلف الدراسة، الدكتور والتر ويليت أستاذ علم الأوبئة والتغذية في جامعة هارفارد، إن هناك أدلة متزايدة تشير إلى أن مركبات الفلافونويد لها قوة عندما يتعلق الأمر بمنع مهارات التفكير لديك من التدهور مع تقدمك في السن، وأضاف: النتائج مهمة لأنها تظهر أن إجراء تغييرات بسيطة على نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في منع التدهور المعرفي.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.