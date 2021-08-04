ماهي فوائد الحمص الأسود الصحية، دوت الخليج مجموعة من الفوائد التي تتحقق بفضل احتواء الحمص الأسود على عناصر ومكونات غذائية متنوعة ومهمة منها البروتين المعادن والفيتامينات وكذلك مضادات الأكسدة، والحمص الأسود من أبرز أنواع البقوليات التي تمنح الجسم فوائد عدة، وهي:

فوائد الحمص الأسود الصحية:

ذكر موقع " stylecraze" أن الحمص الأسود يعد بديل جيد وصحي للبروتين ومصدر جيد أيضًا لعدد من العناصر الغذائية، ويحقق الفوائد التالية:

يحتوي الحمص الأسود على مضادات أكسدة متنوعة ومنها الأنثوسيانين والدلفيندين والسيانيدين والبيتونيدين وكذلك يحتوي على حمض الفوليك والمغنيسيوم، وجميعها عناصر تحافظ على صحة الأوعية الدموية وتمنع الإجهاد التأكسدي، وتقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وتقي من والجلطات الدموية والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

من فوائد الحمص الأسود تخفيض نسبة الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية الكلية في الدم بسبب احتواءه على الألياف القابلة للذوبان.

الحمص الأسود من الأطعمة التي تناسب مرضى السكري فبفضل احتواءه على الألياف وعلى مجموعة من الفيتامينات فهو يساعد على ضبط مستوى السكر في الدم، وتناوله باستمرار يؤدي انخفاض معدل السكر في الدم، ويساهم في مقاومة الأنسولين.

الحمص الأسود من المصادر الرئيسية للحديد في الأطعمة النباتية، وتناوله يساعد في الوقاية من فقر الدم، كونه يساعد في تكوين الهيموجلوبين في الدم.

الحمص يمنح الجسم طاقة ونشاط كونه يساعد في إنتاج الطاقة ويعزز عملية التمثيل الغذائي.

مضادات الأكسدة في الحمص الأسود تساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي.

المعادن في الحمص الأسود مهمة لصحة العظام حيث تمنع هشاشة العظام.

من فوائد الحمص الأسود للنساء خاصة في سن اليأس المساهمة في تقليل الهبات الساخنة بعد انقطاع الطمث.

يعرف عن الحمص الأسود أنه غني بالألياف، والألياف عنصر مهمة للجهاز الهضمي تساهم في وقايته من الأمراض والاضطرابات.

الحمص مفيد لمرضى القولون، ومضادات الأكسدة والألياف والمعادن به تساهم في الوقاية من سرطان القولون.

الحمص من الأطعمة التي تساعد في التخلص من حصوات في الكلى أو المثانة.

تناول الحمص الأسود يساعد في التخفيف من الأعراض لدى مرضى اليرقان.

الحمص الأسود مفيد للبشرة ويقي من حب الشباب بسبب غناه بحمض الفوليك والألياف الغذائية والبروتينات والكربوهيدرات والنحاس والحديد والفوسفور هذا بالإضافة إلى كونه خالي من الصوديوم والكوليسترول.

من فوائد الحمص الأسود علاج مرض اللوكوديرما وهو مرض يتميز ببقع بيضاء على الجلد.

الأطعمة الغنية بالألياف ومنها الحمص الأسود تساهم في بشكل كبير في إنقاص الوزن، حيث تزيد الشعور بالشبع لفترة أطول وتحد من الجوع.

فيتامين أ والزنك والمنغنيز في الحمص الأسود عناصر مهمة لصحة الشعر وهي تمنع تساقطه وتعالج القشرة به.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.