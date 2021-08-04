لكبار السن نظام غذائي يقي من الإصابة بكورونا

لا يميَز فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض كوفيد-19، بين كبير وصغير ولو أنه أشد وطأة وحدة على البالغين وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أو الذين يعانون من أمراض خبيثة وكامنة.

وكما دوت الخليج الوقاية مهمة لحماية الأطفال الصغار من أي عدوى فيروسية أو بكتيرية يمكن أن تعرَض حياتهم وصحتهم للخطر، فإن كبار السن ليسوا بمنأى عن الخطر ذاته ويحتاجون كذلك لعناية ورعاية مماثلة للحيلولة دون إصابتهم بالعدوى وتعرضهم لمضاعفات صحية خطيرة يمكن أن تهدد حياتهم.

ويلعب النظام الغذائي حجر الأساس في أي خطة وقائية لحماية الأفراد من الإصابة بعدوى فيروس كورونا، فضلاً عن الإحتياطات الإحترازية الأخرى المتمثلة في ارتداء الكمامة والتباعد الإجتماعي وغسل اليدين دوماً.

وفي هذا الإطار، نستعرض وإياكم للنظام الغذائي الأنسب لحماية كبار السن من الإصابة بكورونا وفقاً لمعلومات نشرها موقع "الكونسلتو" نقلاً عن أكاديمية التغذية "Eat Right" ووزارة الصحة البريطانية "NHS".

نظام غذائي يحمي كبار السن من الإصابة بكورونا

هو نظام يتضمن الأطعمة المسموح تناولها، والأخرى الواجب الإمتناع عنها، لتعزيز مناعة كبار السن ضد عدوى فيروس كورونا الجديد والتي تؤدي للإصابة بمرض كوفيد-19.

ويحتاج كل شخص تخطى سن 60، التركيز على تناول أطعمة صحية متوازنة وبنسب محددة، لتقوية مناعة أجسامهم ليس فقط بمواجهة فيروس كورونا وإنما لتعزيز مناعة الجسم ككل ضد كافة الأمراض التي يتعرض لها الإنسان مع التقدم بالسن.

ومن الأطعمة المسموح تناولها لكبار السن للوقاية من الإصابة بكورونا:

الخضروات والفواكه: التي تمثل أفضل الخيارات الصحية كونها غنية بكافة العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تقف حائلاً بوجه كل عدوى فيروسية أو بكتيرية.

وينصح كبار السن بتناول غسل الخضروات والفواكه الطازجة أو النيئة جيداً قبل تناولها، أو تناولها مطبوخة أو مجمدة، ومنها الجرجير، والبروكلي، والبرتقال.

البروتينات: بمصادرها النباتية والحيوانية، تعد البروتينات من الأطعمة الصحية التي تحمي كبار السن من الإصابة بكورونا. وتعد الأسماك والدواجن منزوعة الدهون من أفضل خيارات البروتين الحيواني، فيما يأتي البيض والفاصوليا والبازلاء في مقدمة أصناف البروتين النباتي الغنية بالألياف الغذائية التي تعزز عملية الهضم عند كبار السن.

بمصادرها النباتية والحيوانية، تعد البروتينات من الأطعمة الصحية التي تحمي كبار السن من الإصابة بكورونا. وتعد الأسماك والدواجن منزوعة الدهون من أفضل خيارات البروتين الحيواني، فيما يأتي البيض والفاصوليا والبازلاء في مقدمة أصناف البروتين النباتي الغنية بالألياف الغذائية التي تعزز عملية الهضم عند كبار السن. الحبوب الكاملة : يفضل استبدال مشتقات الكربوهيدرات البسيطة بأخرى غنية بالحبوب الكاملة مثل الأرز البني ودقيق الشوفان والنخالة والخبز البني. وتساعد الحبوب الكاملة في تنظيم سكر الدم ما يعزز مناعة الجسم ضد فيروس كورونا.

: يفضل استبدال مشتقات الكربوهيدرات البسيطة بأخرى غنية بالحبوب الكاملة مثل الأرز البني ودقيق الشوفان والنخالة والخبز البني. وتساعد الحبوب الكاملة في تنظيم سكر الدم ما يعزز مناعة الجسم ضد فيروس كورونا. منتجات الألبان : لغناها بالكالسيوم وفيتامين د، وهما عنصران مهمان لتقوية عظام كبار السن ومنع الإصابة بأمراض العظام والأسنان. وينصح كبار السن بتناول 3 حصص من منتجات الألبان يومياً، على أن تكون قليلة الدسم أو خالية من الدهون.

: لغناها بالكالسيوم وفيتامين د، وهما عنصران مهمان لتقوية عظام كبار السن ومنع الإصابة بأمراض العظام والأسنان. وينصح كبار السن بتناول 3 حصص من منتجات الألبان يومياً، على أن تكون قليلة الدسم أو خالية من الدهون. الدهون : بعكس المتوقع، لا ينصح كبار السن بالإحجام عن تناول الدهون بشكل تام، كونها تحقق التوازن الغذائي المثالي للجسم. لكن ينصح هؤلاء بتجنب الدهون المهدرجة والصلبة بدهون صحية يمكن الحصول على من الزيوت النباتية كزيت الزيتون، أو زيت جوز الهند.

: بعكس المتوقع، لا ينصح كبار السن بالإحجام عن تناول الدهون بشكل تام، كونها تحقق التوازن الغذائي المثالي للجسم. لكن ينصح هؤلاء بتجنب الدهون المهدرجة والصلبة بدهون صحية يمكن الحصول على من الزيوت النباتية كزيت الزيتون، أو زيت جوز الهند. المكسرات: خاصة النيئة أو منخفضة الأملاح، ويساعد تناولها يومياً بحصص محددة في توفير حاجة كبار السن من البروتين والمعادن والألياف الغذائية.

أما الأطعمة التي يحذر كبار السن من تناولها والتي تتسبب بضعف الجهاز المناعي، فهي:

البيض غير المطبوخ.

الحليب غير المبستر.

الأطعمة المعلبة.

بعض أصناف الجبنة، منها الجبنة الزرقاء والجبن الدنماركي والريكفور.

اللحوم الباردة.

اللحوم والدواجن غير المطبوخة بشكل تام.

المأكولات البحرية النيئة وغير الناضجة تماماً، مثل المحار والروبيان والإسكالوب وسرطان البحر وبلح البحر وجراد البحر.

الأطعمة المخمرة والمملحة، مثل المخللات.

الأطعمة والمشروبات السكرية.

وإضافة إلى النظام الغذائي لتقوية مناعة الجسم ضد فيروس كورونا، ينصح كبار السن بالإلتزام بممارسة النشاط البدني والرياضة للحفاظ على اللياقة البدنية وتقوية الجسم ومنع الإصابة بالسمنة، بما لا يقل عن 3 مرات أسبوعياً.