طرق بيعبر بيها عن حبه ليكي من غير ما يقول كلمة بحبك

مش كل الناس بتحس بالراحة انهم ينفتحوا على عواطفهم ومشاعرهم ، والرجالة بشكل خاص دايما بيخفوا مشاعرهم ومش بيعبروا عنها بسهولة ، عشان كده ممكن يكون من الصعب احيانا انك تعرفي اللي جوه شريكك واذا كان بيحبك فعلا ولا لا ، بالاضافة ان الرجالة بيظهروا الحب بشكل مختلف عن الستات ، بيظهروا حبهم بشكل عملي اكتر من الكلام ، ولكن لحسن الحظ ان لغة الجسد والتواصل غير اللفظي ممكن تقولنا كتير من غير صوت او كلام ، والنهاردة هنشارك معاكم طرق بيعبر بيها عن حبه ليكي من غير ما يقولك كلمة بحبك بشكل صريح.

طرق بيعبر بيها عن حبه ليكي:

1- هيقدم لك هدايا:

الناس دايما بيقدموا الهدايا كوسيلة لاظهار مشاعرهم من قرون طويلة ، فاكيد مش غريب ان الرجالة لما يحبوا يظهروا مشاعرهم يقدموا هدية عشان يسعدوا اللي بيحبوهم.

ومش شرط ابدا ان الهدايا تكون مادية او غالية ، في الحقيقة انه مش لازم تكون سعرها غالي ابدا ، لان الهدية هتكون معنوية اكتر للتعبير عن الحب ، ودي بعض امثلة للهدايا اللي الراجل ممكن يقدمها للي بيحبها:

– رسايل حب.

– اكسسوار معين تكوني بتحبيه ، او اي حاجة هو عارف انك بتحبيها عموما.

– وقته وجهده.

2- بيسمع لك:

في الغالب الرجالة مش مستمعين جيدين ، ومش بيحبوا يسمعوا الشكاوي ، عشان كده الاهتمام المفرط ده هيبقى علامة واضحة انه بيحبك.

لو لقتيه بيسمع لك بشغف وسعادة ومتفاعل معاكي ، حتى في التفاصيل الصغيرة جدا ، فده اكيد معناه انه بيحبك ، وبيقولك بتصرفه ده انه مهتم وموجود عشانك.

3- بيفتكر التفاصيل الخاصة بيكي:

الرجالة عموما مش بيفتكروا التفاصيل ولا بيركزوا فيها ، وانه يفتكر التفاصيل الخاصة بيكي دي تعتبر طريقة تعبير عن حبه ليكي.

– هيفتكر الحاجات اللي بتحبيها.

– هيفتكر تفاصيل صغيرة عشوائية عنك.

– هيفتكر تفاصيل محادثتك ومواعيدك.

– هيفتكر لبسك في ايام معينة.

واحنا اكيد مش بنقول ان الراجل اللي بيحب الذاكرة بتاعته مثالية ولازم يفتكر كل حاجة ، ولكن على الاقل بيبذل جهد عشان يفتكر التفاصيل الخاصة بيكي ، حتى لو صغيرة او مش مهمة بالنسبة لك.

4- بتحسي بتغيير فيه اول ما يشوفك:

هل بتحسي او بتلاحظي انه اول ما بيشوفك ملامحه بتتغير, بيحس بالسعادة, بيبقى متحمس اوي ، لو بيتصرف بالطريقة دي اول ما بيشوفك ده معناه انه بيحبك وبيحس بالسعادة لما بيشوفك.

5- بيهتم بكل حاجة تخصك:

كل شخص فريد ومختلف عن التاني واهتماماته والحاجات اللي بيحبها وبيكرهها مختلفة عن اي حد تاني ، لكن الراجل لما بيحب بجد هيحاول يظهر ده من خلال انه يهتم بكل حاجة تخصك او كل حاجة انتي بتهتمي بيها.

– هيبقى دايما داعم ليكي.

– هيسأل اسئلة عن اهتماماتك.

– هيسأل عن كل حاجة تخصك او مهتمة بيها.

6- هتبقي في خططه المستقبلية:

اللي بيحبك بجد هيتكلم معاكي عن خططه المستقبلية وهتكوني انتي من ضمن الخطط دي ، حتى انه هياخد خططك الخاصة في الاعتبار عشان تقدري ترتبي اهدافك وتكونوا مع بعض وتدعموا بعض في تحقيقها.

7- مش بيقدر يزعل منك:

العلاقة العاطفية مش بتخلى اكيد من الخلافات في بعض الاحيان ، اكيد هيكون في اوقات اختلاف بينكم ، او ممكن تزعلوا من بعض ، ولكن الراجل اللي بيحبك بجد مش ممكن يفضل زعلان منك فترة طويلة ، هيتنسى الزعل في النهاية وهيبقى عايز يكلمك ويحل المشكلة عشان علاقتكم ترجع ايجابية مرة تانية.

ولكن في حاجة مهمة لازم تعرفيها انك لو غلطانة فعلا في حقه او اسأتي ليه بأي طريقة ، فاكيد ممكن يفضل زعلان منك ، في الحالة دي ضروري تعتذري عن الغلط وتستعيدي ثقته فيكي.

8- هيديكي مساحة:

الراجل اللي بيحبك ، بغض النظر عن مدى تعلقه بيكي ، هيحترم انك محتاجة لمساحة خاصة بيكي ، وهيبقى فاهم انك شخص محتاج لوقت خاص بيكي ، بالظبط زي ما هو بيحتاج ده ، مش هيبقى شخص متحكم او متملك.

فكرة ان الطرفين يبقوا ملتصقين ببعض طول الوقت ولازم يقضوا طول الوقت مع بعض ده مش صحي ابدا للعلاقة ، العلاقة الصحية لازم كل طرف فيها يسيب مساحة للطرف التاني.

9- يكون جنتل مان:

الراجل النبيل او الجنتل مان ما انقرضتش او اختفى من الوجود ، لكن ده هيظهر لما يحب بجد ، وهتلاقي بيعمل معاكي بعض التصرفات اللي تبين حبه ليكي:

– بيهتم بيكي.

– هيوريكي الجانب القوي فيه.

– هيحاول دايما يقنعك ويظهر انه شريك مثالي ليكي.

– هيفتح لك الباب في اي مكان.

– هيسحب لك الكرسي عشان تقعدي.

– هيتأكد انك وصلتي البيت بأمان.

– هيشاركك البالطو بتاعه او الشمسية.

هي تصرفات بسيطة ولكن كلها بتظهر حبه ليكي.

10- اتصال العين:

دايما بنقول العين هي مراية بتعكس اللي جوه الشخص ، وهي تعتبر طريقة لجذب انتباهك وانتي معاه ، انه يفضل باصص لعينيكي طول الوقت وانتي بتتكلمي ، وعلامة تقولك انه مش قادر يبعد عينه عنك.

11- هيعرفك باصحابه وعيلته:

لو اصحابه او عيلته يعرفوكي وسمعوا حاجات ايجابية عنك ، فده معناه حاجة واحدة بس ان هو بيتكلم عليكي معاهم ، ونادرا الرجالة بيعملوا ده الا اذا كانوا في حالة حب.

ويقال ان الراجل اللي يقدمك لاصحابه وعيلته ده معناه انه شايف انك هتكوني جزء من حياته لفترة طويلة مش حاجة مؤقتة ، عشان كده حابب ان اصحابه وعيلته يعرفوا عنك ، وكمان بيتباهى بيكي قدامهم.

12- هيلبي احتياجاتك:

الراجل اللي بيحبك هيهتم بيكي ، هيتأكد انه بيلبي احتياجاتك الاساسية وهيعمل اقصى جهده عشان يعملك كل اللي انتي عايزاه.

– هيساعدك لما تحتاجي مساعدته.

– هيهتم بيكي ويسأل عنك لو تعبانة.

– هيديكي البالطو بتاعه لو حاسه بالبرد.

– هيحاول يعمل حاجات بدالك عشان يريحك.

– هيدلعك.

– هيحاول يتوقع احتياجاتك المحتملة.

– هيكون حريص يعمل عشانك حاجات تخليكي مبسوطة.

13- هيحميكي:

الرجالة دايما بيحسوا انهم لازم يحموا اللي بيحبوهم ، حتى لو انتي شايفة ان ممكن تكون حمايته مزعجة ، ولكن مادام الحماية دي موصلتش للسيطرة والتملك ، فاعرفي ان دي علامة على حبه ليكي.

– مثلا يخليكي ماشية بعيد عن الطريق وانتوا مع بعض.

– هيدخل ويحميكي لو اي حد ضايقك.

14- بيضحك كتير وهو معاكي:

الراجل لما يكون بيحبك بجد ، هيكون مبسوط دايما وهو معاكي ، ومش هيبقى قادر يتحكم في مشاعره وهيبان عليه ومش هيبطل يبقى مبتسم وبيضحك طول ما هو معاكي ، عشان كده لو مش بيبطل يضحك وهو معاكي دي علامة على حبه.

15- هيبقى شبهك:

الانعكاس او الشخص يتصرف زي الشخص اللي بيحبه تعتبر من العلامات الواضحة للحب ، الراجل اللي بيحبك دايما هيبقى مراقب تصرفاتك وحركاتك ، ومع الوقت هتلاقيه بيعكس او بينسخ تصرفاتك وهيبقى شبهك.

16- هيبقى مرتبك وهو معاكي:

الشخص اللي بيحب عادة هيحس بالارتباك في وجود الشخص اللي بيحبه ، فلو لقيتيه برغم انه شخص واثق من نفسه ولكن لما بيكون معاكي بيبقى مرتبك ، ده معناه انه بيعمل مجهود عشان يحافظ على هدوءه في وجودك ويقلل من ارتباكه.

– مثلا ممكن تلاحظي انه وشه بيحمر.

– بيعمل اي حركة لا ارداية وهو معاكي.

– هيلاقي صعوبة انه يركز في عينيكي وهو بيكلمك.

– عض الشفايف.

– التحرك بشكل مفرط.

17- بيحب يقضي الوقت معاكي:

الراجل اللي بيحبك ببساطة هيبقى عايز دايما يبقى معاكي ، ومش مهم هتعملوا ايه مع بعض مادام معاكي ، وهيلاقي اي عذر عشان يقضي الوقت معاكي.

– مثلا هيروح يعمل شوبينج معاكي.

– هيخطط دايما لخروجات ومواعيد مع بعض.

– هيحاول دايما يشاركك اي حاجة بتعمليها لمجرد انه بس يبقى معاكي.

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