يمكن ماتكونيش قادرة على تحويل جسمك بشكل كامل أو حتى انك تخسي كام كيلو في شهر لكن رحلة تخسيس الوزن محتاجة صبر ووقت ومجهود، وخلينا نقولك الحقيقة وهي انك ماتقدريش تخسسي جزء معين، توزيع الدهون في اجسامنا وكمان الجينات بتتحكم في توزيع الدهون في جسمنا بالكامل، لكن بيفضل السؤال.. هل ممكن نقلل دهون البطن بشكل واضح في 30 يوم بس؟ الإجابة هنعرفها سوا..

عايزة تخسسي بطنك؟ اعرفي ازاي تقللي دهون البطن في 30 يوم بس

مختصي التغذية والمدربين وكمان دكاترة التخسيس بيقلوا انه من الممكن انك تخسي حوالي نص كيلو أسبوعيًا، في شهر ده ممكن يوصل لإجمالي حوالي 2 لـ 3 كيلو، يعني هتحتاجي تخسري تقريباً 3500 سعرة حرارية من وزن كل اسبوع –بما ان الكيلو الواحد يساوي تقريباً 7000 كالوري-، والحسبة دي هي النقصان الطبيعي والصحي في الوزن اللي المفروض تعتمديه من خلال تناول الوجبات في حالة نقص السعرات الحرارية الصحية أو ممارسة التمارين الرياضية لحرق السعرات الحرارية الزائدة (أو نك تمزجي الطريقتين مع بعضا ده جنب تغيير اللايف ستايل بتاعك إلى لايف ستايل صحي ودي خطوة اساسية وضرورية جدا عان تشوفي نتايج، زي انك تقللي القلق والتوتر وتشربي مياة كتير وتنامي يوميا على الاقل 7 ساعات في أوقات منتظمة ومناسبة من غير سهر او نوم بالنهار.

خسارة دهون البطن

وكمان انك تبعدي عن الاجهاد الزايد لان الإجهاد يزيد من هرمون التوتر “الكورتيزول” ، اللي بيزود من الرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات المكررة والأطعمة المريحة او الـ comfort food اللي هو في الاساس junk food ومقليات، والاكل ده هيمنعك تفقدي الوزن الزيادة وخصوصا في منطقة البطن اللي هي هدفنا من المقال ده، وطبعا بنأكد على شرب 3 لتر من المياة على الأقل في اليوم والبعد تماما عن الصودا بكل أنواعها والتقليل من السكر الأبيض على قد ما تقدري.

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