الأناناس فاكهة لا تقدر بثمن تعرفوا على فوائدها

عند الحديث عن الفواكه التي يكثر تناولها خلال فترة الصيف من كل عام، يأتي الأناناس في طليعة هذه الفواكه نظراً لطعمها المنعش الذي يزيد من ترطيب الجسم ويحافظ على البرودة والإنتعاش في ظل درجات الحرارة والرطوبة العالية في هذا الفصل.

إلا أن الإستمتاع بمذاق الأناناس لا يقتصر على الصيف فقط، بل بالإمكان تناوله في أي وقت وفصل آخر على مدار السنة كونه يحمل عناصر غذائية عالية ومهمة تجعل منه قيمة غذائية لا تقدر بثمن.

ويشير موقع "ويب طب" المختص بالشؤون الصحية والطبية، إلى أن الأناناس من الفواكه الاستوائية حلوة المذاق، والتي يمكن أن تدخل في صناعة العديد من الأطباق اللذيذة. وهي غنية بالعديد من الفيتامينات مثل فيتامين أ وفيتامين ب وفيتامين ج، فضلاً عن المعادن المهمة كالمغنيسيوم والبوتاسيوم واليود والكالسيوم والفوسفور والكبريت والحديد.

الأناناس ليس مجرد وجبة فواكه استوائية خفيفة ولذيذة، بل إنها فاكهة جيدة للكبار والصغار، وذلك يعود إلى الفوائد الصحية العديدة التي تتمتع بها، والتي نستعرضها سوياً في موضوعنا اليوم.

فوائد الأناناس الصحية

نقل موقع صحيفة "البيان" الإماراتية عن موقع "أخبار اليوم" المصري، أن الأناناس هو غذاء جيد سهل الهضم ومدر للبوم ويحارب السموم.

ومن فوائد الأناناس الصحية كما أوردها موقع "ويب طب":

تحسين الهضم: إذ يحتوي الأناناس على الإنزيم الهاضم "بروميلين" والذي يمتاز بدور كبير في هضم البروتين، ما يسهل عمليات الهضم خصوصاً في المعدة.

لذا يعد تناول الأناناس بعد وجبة غنية بالبروتين مفيداً في عملية الهضم وتخفيف الضغط على المعدة والوقاية من الإمساك.

تعزيز صحة العظام والبشرة: يحتوي الأناناس على الفوسفور والمنغنيز، وهي معادن ذات دور بارز في عملية تكوين العظام وتقويتها. ويسهم المنغنير في عملية التمثيل الغذائي الذي يدخل في عملية تجديد الأنسجة والعظام، وامتصاص الكالسيوم، وتشكيل النسيج الضام.

كما يحتوي الأناناس على فيتامين ج الذي يدخل في عملية إنتاج الكولاجين وبنائه، ما يساعد في تعزيز صحة البشرة والحفاظ على نضارتها، وإنزيم البروميلين الموجود في الأناناس له خصائص مضادة للالتهابات ومن بينها الجلدية، إضافة لدوره في تليين الجلد وتخفيف التورم.

مصدر غني بالألياف: منها الألياف القابلة للذوبان والغير قابلة للذوبان في الماء، ومعلوم أن الألياف تعزز عملية الهضم وحركة الإمعاء والشعور بالشبه، كما تنظم مستويات السكر في الدم. وتسهم الألياف كذلك في خفض مستويات الكولسترول الضار في الدم، وتعزيز صحة القلب والشرايين.

وبالتالي يعد تناول الأناناس من أفضل السبل للحصول على الألياف المفيدة جداً.

خصائص مضادة للالتهابات: وهي خصائص يستمدها الأناناس أساساً من إنزيم البروميلين الموجود فيه، والذي تم ربطه مؤخرًا في علاج التهابات المفاصل والحد من الامها بفعالية.

تخفيف آلام العضلات: بفضل محتوى الأناناس من معدن البوتاسيوم الفعال جدًا في تخفيف الام العضلات وتشنجاتها، ويساعد تناول الأناناس على تعزيز عملية شفاء العضلات خاصة بعد التدريبات والتمارين الرياضية الصعبة.

التخفيف من أعراض الدورة الشهرية: خصوصاً لدى السيدات اللاتي يعانين من أعراض متلازمة ما قبل الحيض (PMS)، ويساعد تناول الأناناس في التخفيف من هذه الأعراض، بفضل محتواه من المنغنيز والكالسيوم والبوتاسيوم، وهو ما يقلَل من التهيجات والتقلبات المزاجية والصداع وغيرها من أعراض تقلبات الهرمونات.

كما قد يساعد إنزيم البروميلين على استرخاء العضلات والتخفيف من التقلصات والالام.

ومن الفوائد الصحية الأخرى للأناناس: