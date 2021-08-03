أسباب تحتم على كبار السن التوقف عن تناول اللحوم الحمراء

عديدة دوت الخليج مصادر الغذاء التي يحصل عليها الإنسان ويحتاجها لبناء جسمه ونموه مع تطور مراحل حياته، ومنها اللحوم الحمراء التي تعد من أبرز مصادر البروتين الذي يحمل أهمية كبيرة لمعظم مكونات الجسم. فالبروتين هو مكون رئيسي رئيسي لوظائف وهيكلة جميع خلايا الجسم.

يمدَ البروتين الجسم بما يقرب من 10-15% من احتياجاته من الطاقة الغذائية، كما أنه ضروري للنمو وإصلاح التلف الذي قد يصيب الخلايا. والبروتينات دوت الخليج جزيئات كبيرة مكونة من سلاسل طويلة من تفرعات الأحماض الأمينية الضرورية والتي لا يمكن تكوينها أو تخزينها داخل الجسم، لذا يجب أن نحصل عليها من مصادر الطعام.

لكن وعلى الرغم من فوائد تناول اللحوم الحمراء على الصحة، إلا أن أضرارها ليست قليلة أيضاً وهي خطيرة على صحة بعض المرضى مثل مرضى السكري والقلب والكبد والضغط. كما تتسبب كثرة تناول اللحوم الحمراء في مشاكل الهضم والإصابة بالسرطان، ولا تعد مناسبة لكبار السن كونها تتسبب بمشاكل صحية عدة نستعرضها سوياً اليوم.

أضرار اللحوم الحمراء على صحة كبار السن

نشر موقع صحيفة "الإمارات اليوم" مجموعة من الأسباب التي تحتم على كبار السن، تجنب اللحوم الحمراء كونها تؤثر على الذاكرة وصحة القلب والعظام.

وهذه الأسباب دوت الخليج التالية:

الحيلولة دون الإصابة بسرطان القولون: ويزداد خطر الإصابة بهذا النوع من السرطانات مع التقدم بالسن خصوصاً عند النساء والرجال فوق سن 65. ويعد الإكثار من تناول اللحوم الحمراء لهذه الفئة مصدر خطر للإصابة بسرطان القولون، لهذا ينصح كبار السن بالإقلال منها والتركيز على الأطعمة الغنية بالألياف.

ويزداد خطر الإصابة بهذا النوع من السرطانات مع التقدم بالسن خصوصاً عند النساء والرجال فوق سن 65. ويعد الإكثار من تناول اللحوم الحمراء لهذه الفئة مصدر خطر للإصابة بسرطان القولون، لهذا ينصح كبار السن بالإقلال منها والتركيز على الأطعمة الغنية بالألياف. تقليل خطر مرض الزهايمر : تمتاز اللحوم الحمراء بمحتواها العالي من الحديد، الذي يتسبب تناولها بكثرة برفع مستويات الحديد في دماغ كبار السن وزيادة خطر الإصابة بالزهايمر. وعادة ما يتراكم الحديد في مناطق المادة الرمادية في دماغ كبار السن، وكلما زاد تناول اللحوم الحمراء زاد الضرر الذي يصيب الخلايا العصبية.

: تمتاز اللحوم الحمراء بمحتواها العالي من الحديد، الذي يتسبب تناولها بكثرة برفع مستويات الحديد في دماغ كبار السن وزيادة خطر الإصابة بالزهايمر. وعادة ما يتراكم الحديد في مناطق المادة الرمادية في دماغ كبار السن، وكلما زاد تناول اللحوم الحمراء زاد الضرر الذي يصيب الخلايا العصبية. تعزيز الدورة الدموية : يمكن للحوم الحمراء أن تسبب الإلتهاب في الجسم وتراكم الترسبات وتضيق الشرايين، ما يعيق عمل الدورة الدموية بانتظام. فيما أن الأسماك الدهنية والخضروات الورقية والفواكه والمكسرات دوت الخليج أفضل الخيارات الغذائية لكبار السن كونها تحسَن من عمل الدورة الدموية.

: يمكن للحوم الحمراء أن تسبب الإلتهاب في الجسم وتراكم الترسبات وتضيق الشرايين، ما يعيق عمل الدورة الدموية بانتظام. فيما أن الأسماك الدهنية والخضروات الورقية والفواكه والمكسرات دوت الخليج أفضل الخيارات الغذائية لكبار السن كونها تحسَن من عمل الدورة الدموية. تجنب السمنة : تسهم اللحوم الحمراء، كما الأطعمة الغنية بالسكريات، في زيادة نسبة السمنة بين كبار السن كونها غنية بالدهون المشبعة والسعرات الحرارية الضارة. ويؤدي تناول اللحوم الحمراء عند كبار السن إلى زيادة غير مقبولة في الوزن، ما يزيد مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية والسكري وضعف صحة العظام.

: تسهم اللحوم الحمراء، كما الأطعمة الغنية بالسكريات، في زيادة نسبة السمنة بين كبار السن كونها غنية بالدهون المشبعة والسعرات الحرارية الضارة. ويؤدي تناول اللحوم الحمراء عند كبار السن إلى زيادة غير مقبولة في الوزن، ما يزيد مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية والسكري وضعف صحة العظام. الحيلولة دون مشاكل الهضم: تأتي اللحوم الحمراء في طليعة الأسباب وراء مشاكل الهضم، وتزداد هذه المشاكل مع التقدم بالسن وضعف الجسم وعدم قدرته على هضم الطعام بسرعة.

وبما أن اللحوم الحمراء دوت الخليج من أصناف الطعام التي تتطلب وقتاً طويلاً للهضم، فإنها قد تتسبب بمشكلة عسر الهضم عند كبار السن، وأكثر علامات هذه المشكلة دوت الخليج تغيرات الوزن غير المبررة، وحرقة المعدة، وصعوبة البلع. كما أن تجنب الأطعمة الثقيلة مثل اللحوم الحمراء يخفف من زيادة الحمل على الجهاز الهضمي.

النظام الصحي الأنسب لكبار السن

تجدر الإشارة إلى حاجة كبار السن لاتباع نظام غذائي صحي يرتكز على منتجات الألبان في المقام الأول لتعزيز وتحسين صحة العظام، فضلاً النشويات الجيدة والبروتين النباتي أكثر من الحيواني والتركيز على الخضروات والفواكه والتقليل من الملح والسكر.

كما يجب المحافظة على روتين ممارسة الرياضة، والنوم لما لا يقل عن 8 يومياً، وتجنب التوتر والضغوطات، وممارسة الهوايات التي ترفه عن النفس وتزيد من قودة الذاكرة والحفظ.