11 طريقة غير تقليدية للتعامل مع حرارة الجو

الحرارة العالية ممكن تبقى مشكلة لناس كتير ممكن ميكونش متوفر عندهم تكييف ، او اللي مش بيحبوا يناموا ويقعدوا طول الوقت في التكييف ، لحسن الحظ ان في طرق تانية للتعامل مع حرارة الجو ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم مجموعة طرق للتعامل مع الجو الحر.

طرق للتعامل مع الجو الحر:

1- استخدمي ستاير “باردة”:

استخدمي ستاير بألوان فاتحة لانها بتساعد على خلق وهم بالهوا البارد في المكان ، جربي كده انك تحاولي تغيري ستاير البيت لالوان فاتحة وهتحسي بالفرق.

2- استخدمي الماية لتبريد المكان:

في الصيف ، الماية هي افضل صديق لينا ، وعشان تتجنبي السخونة الزيادة ، حطي طبق فيه ماية وتلج قدام المروحة ، الماية الباردة اللي هتتبخر هترطب الجو وتبرده.

ولو مافيش مروحة ، حطي الماية جنب الشباك هيساعد على تبريد الهوا اللي جاي من ورا.

3- تجميد المخدة:

في الصيف ، بيكون صعب النوم في درجات الحرارة العالية ، ولنوم اكتر راحة ، حطي كيس المخدة في كيس بلاستيك ودخليه الفريزر يسقع شوية ، وبعدها لبسيه في المخدة ونامي نوم مريح.

4- اتجنبي النشاط البدني:

مع حرارة الجو ، الجسم بيكون مش متحمل نشاط بدني يزود حرارة الجسم اكتر ، ومتخافيش من تقليل النشاط البدني في الصيف لانه الجسم بيشتغل بجهد اكبر في الصيف وبيحرق اكتر بسبب الحرارة والعرق.

والدراسات اثبتت ان الجو لما بيكون حر ، الجسم بيحرق طاقة زيادة اثناء محاولته لتبريد نفسه والحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية ، عشان كده من الافضل ان توقفي النشاط البدني بشكل مؤقت لحد ما يجي وقت يبقى مريح بالنسبة لك تاني.

5- ماتشربيش صودا ولا تاكلي ايس كريم:

قليل من الناس اللي يعرفوا ان الايس كريم مش بيبرد الجسم ، ولكن في الواقع هو بيعمل العكس وبيسخن الجسم ، تأثير التبريد بتاعه بيكون قصير جدا وبيتم تعويضه عن طريق انتاج الجسم لحرارة زيادة عشان يهضم الاطعمة عالية السعرات الحرارية زي الايس كريم.

ونفس الموضوع ينطبق على الصودا او المشروبات الغازية بشكل عام ، بالاضافة كمان انها بتجفف الجسم ، عشان كده افضل اختيار لترطيب الجسم من حرارة الجو هو شرب المايية وممكن تضيفي لها منكهات زي الليمون, النعناع.

6- حطي ازازة ماية مجمدة في سريرك:

وضع ازازة ماية مجمدة في سريرك قبل النوم ، هتساعد على تبريد الهوا حواليكي وهتنامي نوم مريح.

ونفس الفكرة هتساعدك كمان وانتي صاحية ، حطي كيس ارز مجمد على مؤخرة راسك ، هتحسي بشعور احسن بكتير في حرارة الجو العالية.

7- اتخلصي من المنسوجات:

في الايام الحر الافضل تتخلصي من الاقمشة السميكة والمخدات المزخرفة والسجاجيد ، لان الاقمشة الغامقة بتجذب الحرارة ، عشان كده بننصحك تستخدمي سجاجيد بخامات خفيفة وبألوان فاتحة ، حتى ملايات السرير استخدمي الملايات المصنوعة من مواد عضوية وخفيفة.

8- استخدمي الستاير السميكة:

على الرغم انه من الافضل استبدال المنسوجات باقمشة خفيفة ، الا ان ده مش بينطبق على الستاير ، المفروض الستاير تكون سميكة بقدر الامكان ، وفي الايام الحر الافضل تخلي الشبابيك مقفولة عشان متدخلش هوا سخن ، ولكن ماتنسيش دوران الهوا كل فترة تفتحيها تدخلي هوا جديد في المكان بس.

9- رطبي الهوا:

ممكن تستخدمي مرطب هوا او ببساطة استخدمي ازازة سبراي فيها ماية ورشي منها في الجو كل شوية.

او ممكن تمسحي الارضيات بماية باردة.

10- حطي زرع جوه البيت:

الزرع بيساعد على تقليل درجة الحرارة جوه البيت ، بالاضافة انها بتساعد على تنقية الهوا وترطيبه.

11- قللي من استخدام الاجهزة الكهربائية:

في الايام الحر الافضل عدم استخدام الاجهزة الكهربائية كتير ، لانها بتسخن الهوا زيادة وهو بالفعل سخن من غير حاجة ، ونفس الموضوع بينطبق على البوتجاز حاولي تعتمدي اكتر على الاكلات الخفيفة والباردة في الايام الحر.

حيل للحيوانات الاليفة في الايام الحر:

الحيل دي هتفيدك لو انتي مربية حيوان اليف عندك في البيت.

– لو عايشة في مكان فيه حمام سباحة حطي مشاية مطاط جنب حمام السباحة ، عشان تساعدي حيوانك الاليف يخرج لو وقع فيه وميفضلش فترة طويلة في الحر وانتي مش واخدة بالك.

– ممكن تحطي طبق فيه تلج جنب حيوانك الاليف عشان ترطبي الهوا حواليه ، وبالفعل الطريقة دي ثبت انها فعالة جدا لتبريدهم.

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