دراسة: فائدة القهوة في الوقاية من سرطان الفم والحلق والرحم

كثيرة دوت الخليج الدراسات الطبية من مختلف دول العالم التي تحدثت عن فوائد القهوة المتعددة التي تكاد تؤثر بشكل إيجابي على كافة أعضاء الجسم وأجهزته، وتعمل على الوقاية من أمراض خطيرة عدة، وفي التالي دراسة جديدة تضيف فائدة جديدة للقهوة وهي الوقاية من أمراض سرطانية معينة، وهي في التالي:

القهوة والسرطان:

يعوف عن القهوة احتوائها على مضادات أكسدة متنوعة وعدد من العناصر الغذائية التي تساهم في الوقاية من الأمراض السرطانية بشكل عام، وبشكل محدد أكثر وجد تقرير طبي نشر في موقع "إكسبريس"، أن القهوة بفضل احتوائها على الكافيين تقي من الأمراض السرطانية الخطيرة مثل سرطان الفم والحلق.

كما أن القهوة مفيدة للأجهزة التناسلية لدى الرجال والنساء، حيث أنها تقي من الأمراض السرطانية بها مثل سرطان الثدي وسرطان بطانة الرحم لدى النساء، وسرطان البروستاتا لدى الرجال.

تفاصيل الدراسة:

واستند التقرير على إجراء دراسة على أكثر من 900 ألف مشارك، وأظهرت نتائج التقرير أن الرجال والنساء الذين يتناولون 4 أكواب فأكثر من القهوة في اليوم الواحد، هم أقل عرضة للوفاة من الأمراض السرطانية، مقارنة بأولئك الذين لم يشربوا القهوة أو يتناولوها من حين لآخر.

كما حذر التقرير من الإفراط في شرب القهوة أو أي من منتجات الكافيين وذلك كونها من المشروبات التي تسبب الأضرار للقلب فهي تسبب زيادة في ضربات القلب، كما انها تؤثر على جودة النوم وقد تسبب الأرق، كما أنها تسبب الاكتئاب ويمكن أن تؤثر على الخصوبة عند النساء.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.