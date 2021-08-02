فوائد بذور اليقطين الصحية تتحقق في حال إدخال بذور اليقطين إلى النظام الغذائي دون إفراط، فهي تحتوي على البروتين والدهون الصحية والكربوهيدرات والألياف الغذائية وعدد من المعادن و الأملاح و الفيتامينات المهمة للصحة، وعن فوائدها وردت في موقع "ويب طب" وهي:

الحديد

الصوديوم فيتامين أ:

فوائد بذور اليقطين الصحية:

مضادات الأكسدة والفيتامينات في بذور اليقطين تساهم حسب الدراسات الطبية في رفع معدل الوقاية من الأمراض السرطانية، خاصة سرطان المعدة والرئة والبروستاتا والقولون، وكذلك سرطان الثدي لدى النساء في سن اليأس.

تناول بذور اليقطين الغنية بالألياف والمغنيسيوم يساهم في ضبط مستوى السكر في الدم لذلك فهي تناسب مرضى السكري.

بذور اليقطين تحتوي على عدد من المعادن المهمة التي تقوي الدورة الدموية ومنها المغنيسيوم والحديد، ولذلك فهي تعمل على ضبط ضغط الدم.

من أهم فوائد بذور اليقطين علاج مشكلة فرط المثانة.

تساهم بذور اليقطين في تعزيز صحة البروستاتا وعلاج أعراض تضخمها.

لبذور اليقطين فائدة مهمة للرجال وهي الوقاية من العقم، بسبب احتوائها على عنصر الزنك، كما أنها تحوي عناصر مضادة للأكسدة تعزز من مستويات هرمون التيستوستيرون في الجسم وتحسن من الصحة الجنسية لدى الرجال.

المغنيسيوم والزنك والدهون الصحية في بذور اليقطين مهمة لصحة القلب والشرايين.

تناول بذور اليقطين التي تحتوي على مضادات أكسدة يعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

المعادن في بذور اليقطين مهمة لصحة العظام، وتمنع الإصابة بهشاشة العظام.

من فوائد بذور اليقطين منح الجسم الاسترخاء والمساعدة على النوم.

فيتامين أ والمعادن في بذور اليقطين تعمل على تعزيز صحة البشرة والعينين.

من أبرز فوائد بذور اليقطين رفع مناعة الجسم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.