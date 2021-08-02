ماهي المشاكل التي يسببها التهاب السحايا الجرثومي، دوت الخليج مجموعة من المشاكل والأعراض الصحية التي تنتج بسبب الإصابة بعدوى فيروسية أو بكتيرية أو طفيلية أو فطرية، حيث تصيب أي منها السائل والأغشية (السحايا) المحيطة بالدماغ والحبل النخاعي وتسبب التهابه، وهي في التالي.

مشاكل يسببها التهاب السحايا الجرثومي

يذكر موقع "مايو كلينك" أن أعراض ومشاكل التهاب السحايا في مراحلها الأولى قد تتشابه مع أعراض الإصابة بالإنفلونزا، إلا أنها تصبح أشد بعد مرور ساعات فقط وتزداد مع الأيام، وهي:

ارتفاع شديد في حرارة الجسم.

صداع شديد لا يستجيب للمسكنات الطبية البسيطة.

الشعور المستمر بالتعب والإعياء العام.

الشعور المتكرر بالغثيان وتكرار حدوث القيء.

ألم وتيبس في الرقبة.

الإصابة بالتشوش أو صعوبة التركيز.

اضطرابات في النوم والنعاس المتواصل.

الحساسية تجاه الضوء.

اضطرابات في الشهية فقدان الشهية وعطش متكرر.

في بعض الحالات يسبب التهاب السحايا طفح جلدي.

مضاعفات التهاب السحايا:

مشاكل في السمع.

اضطرابات دائمة في الذاكرة.

مشاكل وصعوبات في التعلم.

تلف الدماغ

اضطرابات في المشي.

الإصابة بالفشل الكلوي.

الوفاة في الحالات المتقدمة.

أسباب التهاب السحايا

الحساسية تجاه بعض الأدوية.

الإصابة ببعض أنواع السرطان وأمراض الحوض، مثل الساركويد.

عدم تلقي اللقاحات المخصصة منذ الصغر.

العيش ضمن مجموعات مثل مساكن الطلاب في المدارس و الجامعات.

الحمل يرفع من نشبة الإصابة بالتهاب السحايا.

ضعف مناعة الجسم.

المصابين بمرض الإيدز أكثر عرضة من غيرهم لالتهاب السحايا.

إدمان المشروبات الكحولية.

المصابين بداء السكري.

من خضعوا لعملية استئصال الطحال.

علاج التهاب السحايا الجرثومي

هنالك عدة أنواع من التهاب السحايا وهي:

التهاب السحايا الطفيلي.

التهاب السحايا المزمن.

التهاب السحايا الفيروسي.

التهاب السحايا الفطري.

وتتشابه في علاجها تبعا للآتي

إعطاء المريض مضادات فيروسات ومضادات حيوية.

الراحة التامة في الفراش.

شرب السوائل بكثرة.

نظام غذائي مخصص.

المسكنات الطبية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.