8 نصايح من اطباء الجلدية للعناية بالبشرة في الصيف..وروتين صباحي ومسائي للعناية

روتين العناية بالبشرة في الصيف بيختلف عن الشتا ، في الصيف مع حرارة الجو والرطوبة بتحتاجي تعملي بعض التغييرات في روتينك عشان تحافظي على بشرتك ، والنهاردة من خلال المقال بتاعنا هنشارك معاكم 8 نصايح للعناية بالبشرة في الصيف من اطباء الجلدية بالاضافة لروتين صباحي ومسائي للعناية بالبشرة.

نصايح للعناية بالبشرة في الصيف:

1- واقي الشمس, واقي الشمس:

بنركز اولا واخيرا ومن اهم نصايح العناية بالبشرة في الصيف هو الواقي من الشمس ، عشان تحمي بشرتك من تأثير اشعة الشمس الضارة ، خلي واقي الشمس من اساسيات روتين العناية بالبشرة الصباحي ، ولازم الواقي يتجدد كل ساعتين ، واتأكدي انك تحطيه على كل الاماكن المعرضة للشمس على البشرة والجسم.

2- ماتنسيش التقشير بلطف:

تقشير البشرة ضروري جدا طول السنة ، ولكن حسب كلام اطباء الجلدية ان التقشير مهم بشكل خاص في فصل الصيف عشان تتخلصي من الجلد الميت بسبب الحر والرطوبة.

في كتير من الاشخاص بيتجنبوا تقشير البشرة خلال الشتاء لانه ممكن يجفف بشرتهم ، ولكن مع ارتفاع درجة الحرارة وزيادة الرطوبة ، البشرة بتتحمل بشكل اكبر مكونات التقشير القوية.

لو لاحظتي ان بشرتك دهنية بشكل زيادة في فصل الصيف ، دكاترة الجلدية بينصحوا باستخدام مقشر من حمض الساليسيليك ، وده مكون بيكون قابل للذوبان في الزيت وعنده القدرة على اختراق المسام وازالة الدهون الزيادة ، وبننصحك بتقشير البشرة بالليل ، لان كتير من المقشرات (بما فيهم احماض الفا هيدروكسي) بتخلي البشرة حساسة للضوء ومعرضة للحرق.

3- استخدمي منتجات خفيفة على البشرة:

لما درجة الحرارة بتكون عالية ، اخر حاجة هتكوني محتاجاها كريم تقيل او كريم اساس بيسيح على بشرتك ، عشان كده دكاترة الجلدية بينصحوا باستخدام كريم مرطب جل او ببساطة اختاري حمض الهيالورونيك للترطيب لتطبيقه تحت واقي الشمس.

لان الصيف بتكون فيه الرطوبة ودرجة الحرارة عالية ، البشرة بتفقد رطوبة اقل في الهوا ، وبالتالي انتي مش محتاجة منتجات تقيلة زي اللي بتستخدميها في فصل الشتا ، بالاضافة ان المنتجات الخفيفة بتحتوي على مرطبات بتحسن الجلد.

4- دخلي فيتامين C في روتين العناية:

دخلي مضادات الاكسدة الموضعية في روتين العناية بالبشرة في الصيف ، زي فيتامين C ، لان الاشعة فوق البنفسجية بتسبب شيخوخة البشرة بنسبة توصل ل 90% ، عشان كده استخدام مضادات الاكسدة مهم لانه بيضيف طبقة تانية من الحماية وبتساعد على منع وعلاج التصبغ فير المرغوب فيه اللي بيظهر خلال موسم الصيف دايما.

للحصول على افضل النتايج ، استخدمي منتج فيتامين C بعد تنضيف البشرة على طول ، وتقدري تستخدميه الصبح وبالليل.

5- اختاري منظف لطيف:

لان البشرة بتحتاج تتغسل اكتر خلال الصيف بسبب العرق والرطوبة ، فتهحتاجي منظف لطيف يساعد في الحفاظ على بشرتك ناعمة ونضرة وفي نفس الوقت يزيل الاوساخ وينضف البشرة كويس ، والمنظفات الخفيفة بتساعد على تقليل تجريد الجلد من الزيوت الطبيعية اللي بتحافظ على الجلد صحي ومتوهج من غير ما تحسي بالجفاف او التقشر.

6- اتجنبي المكياج التقيل:

دوري على منتجات مكياج خفيفة ماتسدش المسام وتسبب ظهور حب الشباب ، مع زيادة العرق والزيوت خلال فصل الصيف ، وغالبا بيكون المكياج الخفيف مريح اكتر على البشرة.

انتي مش مضطرة تستغني عن الكونسيلر عالي التغطية خالص ، ولكن استغني عنه خلال شهور الصيف بس ، واستخدمي بداله منتجات خفيفة على الجلد وخالية من الزيوت ، وممكن تجربي انك تستغني عن المكياج خالص ، او تعتمدي على ستايل النوم ميكب ، واكتفي بس باستخدام كونسيلر, وماسكارا, وملمع شفايف.

7- رطبي بشرتك من الداخل للخارج:

اكيد معروف ان شرب كمية كافية من الماية ضروري في درجة الحرارة العالية ، ولكن بالاضافة للماية دكاترة الجلدية بينصحوا باكل الدهون الصحية والالكتروليتية ، لان الماية والالكتروليتات بتحافظ على ترطيب الجسم ، والدهون الصحية بتدعم حاجز الجلد.

عشان كده بننصحك تاكلي كل يوم بطيخ وافوكادو لتحسين ترطيب البشرة ، وحطي في اعتبارك المكملات الغذائية زي الكولاجين او حمض الهيالورونيك.

8- عالجي حروق الشمس بسرعة:

لو نسيتي وضع واقي الشمس واتعرضي لاشعة الشمس بشكل مفرط وحصلك حروق شمس ، ضروري تعالجيها بسرعة جدا ، ممكن تستخدمي جل الصبار لتهدئة البشرة او اي منتج ما بعد الشمس اللي بيساعد على تبريد البشرة وعلاجها بسرعة ، وحطيه اكتر من مرة على مدار اليوم ، عشان كده بننصحك انك متنسيش واقي الشمس ابدا لان باستخدامه هتتجنبي حدوث حروق الشمس من الاساس.

روتين العناية بالبشرة في الصيف:

هنقولك خطوات للعناية اليومية بالبشرة الصبح وبالليل.

الروتين الصباحي:

– التنضيف: ابدأي يومك بمنظف لطيف ممك تختاري نوع جل مناسب لنوع بشرتك او نوع يكون مناسب لكل انواع البشرة.

– فيتامين C: دلوقتي جيه دور مضادات الاكسدة ، فيتامين C, E بيساعدوا على حماية البشرة من الجذور الحرة وعلامات الشيخوخة الناتجة عن التعرض للاشعة فوق البنفسجية وعوامل الجو المختلفة.

– مرطب + عامل حماية من الشمس: دوري على منتج 2 في 1 عشان تحافظي على استخدام الحد الادنى من المنتجات ، استخدمي كريم مرطب بيحتوي على عامل حماية من الشمس.

الروتين المسائي:

– التنضيف: المنظف مهم جدا بالليل قبل النوم عشان تتخلصي من كل اللي بشرتك اتعرضت له خلال اليوم من عرق, واوساخ متراكمة ، ممكن تستخدمي غسول بمكونات فعالة 3 ايام في الاسبوع وباقي الايام استخدمي غسول اخف.

– الريتينول: الريتينويدات بتزود من معدل دوران الخلايا ، وبتحفز من انتاج الكولاجين ، بتزيل التصبغ والملمس الخشن ، وبتمنع التشققات وبتعالجها.

– كريم العين: قبل النوم استخدمي كريم العين لترطيب منطقة تحت وحوالين العين والتخلص من الهالات السودا.

– الكريم الليلي: بالليل ممكن تعتمدي على كريم ليلي تقيل ، لان فقدان الجلد للماية بيزيد اكتر في فترة بالليل.

الخلاصة هي انك تتخلصي من المنتجات التقيلة وتستبدليها بمنتجات خفيفة على الجلد ، ركزي على بشرة صحية ومتوهجة ، وماتنسيش ابدا واقي الشمس.

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