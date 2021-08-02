ماحدش فينا مابيصش في المراية كل لما تجيله فرصة، سواء في البيت او في الشارع او في مطعم او في أي مكان، وكتير مننا عنده كذا مراية في بيته وفي أوضته كمان، لكن في نوع معين منا المرايات ممكن يبقى غلط وخطر عليكي، وهي المراية المكبرة، فلو بتبصي في مراية مكبرة باستمرار في المقال ده هنقولك ليه لازم تبطلي العادة دي، عندك مراية مكبرة على تسريحتك؟ اعرفي ليه لازم تتخلصي منها فوراً

عندك مراية مكبرة على تسريحتك؟ اعرفي ليه لازم تتخلصي منها فوراً

انك تبصي في المراية المعظمة او المكبره ممكن يبقى حاجة حلوة او وحشة حسب طريقة نظرتك لنفسك فيها، ولكن بغض النظر عن نقطة بتبصي لنفسك فيها ازاي، دكاترة الجلدية بينصحوا انك تتخلصي منها فورا وتبطلي العادة دي وفي أسرع وقت ممكن.

السبب في أننا بنقولك ضروري تتخلصي من المراية هو ان ضررها اكتر من نفعها، لأن مفيش سبب يخليكي تبصي لبشرتك عن قرب اوي كده او انك تدققي في تفاصيلها زيادة عن اللزوم، لاننا بنميل للوصول للكمال والتدقيق زياة عن اللزوم هيخليكي تكتشفي عيوب عادية في بشرتك لكن هتحسي انها مشكلة كبيرة وده هيخليكي تلمسيها مثلا او تحاولي تتخلصي منها وتعرضيها لعلاجات قوية تعمل مشاكل أكبر، ده غير ان التركيز الزايد ممكن يسبب هوس بالكمال ودي حاجة مش صحية ابداً.

الطبيعي هو انه تكون بشرتك “مش مثاليةطن فالرؤوس السوداء والبيضاء والنمش والتجاعيد كلها حاجات طبيعية وعادي جدا انها تظهر علينا، مش القصد اننا نهمل لا بالعكس احنا بنشجعك على الاهتمام بنفسك وانك تتبعي روتين صحي لبشرتك وتاخدي بالك منها، لكن حاولي دايما تلتزمي بالاعتدال بانك ماتكونيش مهووسة بكل تفصيلة صغيرة، بننصحك تتخلصي من المرايات والعدسات المكبرة وتكتفي بالمراية العادية وقت اللزوم، وماتنسيش.. أنتي كده كده جميلة.

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