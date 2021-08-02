طريقة الفرنش توست تختلف من شخص لأخر، فهي طبق يتم تقديمه على وجبة الإفطار سواء كان مالحاً أو حلو على حسب الرغبة، ويرجع أصل تلك الوصفة إلى فرنسا ومنها انتقلت إلى باقي الدول، ويُعد التوست من المكونات الرئيسية لتلك الوجبة، لذا يُمكنك استخدامه على حساب النظام الغذائي المُتبع، وفي مقالنا هذا سنوضح لكم تجهيزه بشكل سهل.طريقة الفرنش توست
الفرنش توست وصفة فرنسية تتسم بالمذاق الشهي وتُقدم على وجبات الإفطار، وتتميز باحتوائها على مجموعة من المكونات السهلة، ولكي تتمكن من الحصول عليه لابد من اتباع ما يلي:المكونات
- شرائح من خبز التوست الأسود أو الأبيض.
- بيضتان.
- ملعقة من السكر الأبيض الخشن.
- كمية مناسبة من الحليب السائل.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف ملعقة من الهيل.
- القليل من الزبدة.
- نضع الحليب مع البيض في الخفاقة اليدوية ونخفقهم جيداً.
- نستمر في الخفق حتى نحصل على مزيج متجانس ومتداخل.
- نضيف الفانيلا، والبهارات، والملح، والهيل ونخفق مرة أخرى.
- نقطع التوست إلى شرائح ثم نغمسها في الخليط السابق من كل جهة.
- نرفع مقلاة على نار متوسطة ونضع التوست حتى يتحمر ويُصبح لونه ذهبي.
- نكرر الخطوة السابقة حتى ننتهي من الكمية.
إليكم طريقة عمله عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية:المكونات
- كمية مناسبة من الجبن الموزاريلا.
- شرائح من التوست.
- ملعقة صغيرة فانيلا.
- خمس بيضات.
- ثلث كوب من الحليب.
- ملعقة قرفة.
- ثلاث ملاعق سكر.
- نمزج كلاً من البيض، والسكر، والحليب جيداً.
- نضيف إلى المزيج السابق القرفة، والفانيلا ونخفقهم بواسطة المضرب الكهربائي.
- يتم رفع قدر على نار متوسطة ونضيف الزيت ويترك حتى يسخن.
- نغمس قطع التوست في المزيج السابق.
- نضع قطع التوست في القدر ويترك لمدة لا تقل عن خمس دقائق أو أقل على حسب ما يُصبح لونه ذهبي.
- نكرر عمل الخطوة السابقة حتى ننتهي من كمية قطع التوست.
- نخرج القطع ونضعها في طبق للتقديم بألف هنا.
بهذا نكون وصلنا لنهاية مقالنا الذي يحمل عنوان طريقة الفرنش توست وذكرنا لكم طريقتين ونود أن يكون نال إعجابكم.
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طريقة الفرنش توست تختلف من شخص لأخر، فهي طبق يتم تقديمه على وجبة الإفطار سواء كان مالحاً أو حلو على حسب الرغبة، ويرجع أصل تلك الوصفة إلى فرنسا ومنها انتقلت إلى باقي الدول، ويُعد التوست من المكونات الرئيسية لتلك الوجبة، لذا يُمكنك استخدامه على حساب النظام الغذائي المُتبع، وفي مقالنا هذا سنوضح لكم تجهيزه بشكل سهل.طريقة الفرنش توست
الفرنش توست وصفة فرنسية تتسم بالمذاق الشهي وتُقدم على وجبات الإفطار، وتتميز باحتوائها على مجموعة من المكونات السهلة، ولكي تتمكن من الحصول عليه لابد من اتباع ما يلي:المكونات
- شرائح من خبز التوست الأسود أو الأبيض.
- بيضتان.
- ملعقة من السكر الأبيض الخشن.
- كمية مناسبة من الحليب السائل.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف ملعقة من الهيل.
- القليل من الزبدة.
- نضع الحليب مع البيض في الخفاقة اليدوية ونخفقهم جيداً.
- نستمر في الخفق حتى نحصل على مزيج متجانس ومتداخل.
- نضيف الفانيلا، والبهارات، والملح، والهيل ونخفق مرة أخرى.
- نقطع التوست إلى شرائح ثم نغمسها في الخليط السابق من كل جهة.
- نرفع مقلاة على نار متوسطة ونضع التوست حتى يتحمر ويُصبح لونه ذهبي.
- نكرر الخطوة السابقة حتى ننتهي من الكمية.
إليكم طريقة عمله عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية:المكونات
- كمية مناسبة من الجبن الموزاريلا.
- شرائح من التوست.
- ملعقة صغيرة فانيلا.
- خمس بيضات.
- ثلث كوب من الحليب.
- ملعقة قرفة.
- ثلاث ملاعق سكر.
- نمزج كلاً من البيض، والسكر، والحليب جيداً.
- نضيف إلى المزيج السابق القرفة، والفانيلا ونخفقهم بواسطة المضرب الكهربائي.
- يتم رفع قدر على نار متوسطة ونضيف الزيت ويترك حتى يسخن.
- نغمس قطع التوست في المزيج السابق.
- نضع قطع التوست في القدر ويترك لمدة لا تقل عن خمس دقائق أو أقل على حسب ما يُصبح لونه ذهبي.
- نكرر عمل الخطوة السابقة حتى ننتهي من كمية قطع التوست.
- نخرج القطع ونضعها في طبق للتقديم بألف هنا.
بهذا نكون وصلنا لنهاية مقالنا الذي يحمل عنوان طريقة الفرنش توست وذكرنا لكم طريقتين ونود أن يكون نال إعجابكم.
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