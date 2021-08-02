طريقة البرياني بالدجاج عبر موقعنا، يعتبر البرياني من أفضل الوجبات المعروفة في الكثير من دول العالم وخاصة الوطن العربي، فهذا الطبق يتسم بالمذاق الشهي ويحتوي على مجموعة من المكونات وأساسها الأرز البسمتي وغيره من المكونات، إلى جانب إضافة اللحم أو الدجاج على حسب الرغبة، والجدير بالذكر أن العراق من أشهر الدول بتلك الأكلة ومنها انتشرت وانتقلت إلى باقي الدول العربية الأخرى.

طريقة البرياني بالدجاج

البرياني وصفة يُمكنك تحضيرها بمكونات وسوف نسرد لكم المزيد حول تلك الوصفة عن طريق اتباع ما يلي:

قطع من الدجاج.

حبة كبيرة من البصل.

ثلاث فصوص من الثوم المهروس.

ملعقة صغيرة زنجبيل.

ملعقة كبيرة من الملح.

كوب من الزبادي.

عود من القرفة.

حبتان من الهيل.

حبة من القرنفل.

رشه من الكمون.

كمية مناسبة من الكزبرة المفرومة.

حبة من الطماطم.

واحد من الفلفل الأخضر الحار.

ملعقة من بهار الدجاج.

ملعقة كاري.

القليل من النعناع المفروم.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقة فلفل أسود.

كمية من الزيت.

ثلاث أكواب من الأزر البسمتي.

حبتان من البصل المقطع جوانح مقلي.

نضع قدر على نار متوسطة ونضيف إليه الزيت ويترك حتى يسخن. نضيف إلى القدر البهارات، والبصل المقطع ونقلب حتى يذبل. نضيف بعد ذلك الثوم المهروس، والزنجبيل ونستمر في التقليب. نرفع قدر عميق على النار ونضيف الماء، والدجاج ويترك كي ينضج. نضع في وعاء أخر نصف كمية الأرز المسلوق ثم نضيف إليه الكاري. يتم خلط الكزبرة الجافة، والنعناع، وباقي المكونات على الدجاج والأرز. نضع الخليط في قدر ونضعهم في الفرن ونغلفه بورق الألومنيوم ثم نتركه في الفرن لمدة عشرين دقيقة.

المكوناتطريقة تحضير وعمل البرياني بالدجاجأسرار نجاح البرياني

هناك بعض الأسرار إذا اتباعتها سوف تحصل على برياني ذات مذاق شهي ومختلف، وهذه الأسرار تتمثل في: