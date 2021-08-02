طريقة عمل كيكة جوز الهند عبر موقعنا، تُعتبر كيكة جوز الهند من الوصفات التي تبحث عنها الكثير من السيدات رغبةً في القيام بإعدادها لأطفالها لكي تُقدمها على وجبة الإفطار، لذا يُمكنك عملها بطرق مختلفة وبمكونات بسيطة وفي أسرع وقت مُمكن، فهي تتسم بالمذاق الشهي اللذيذ، لذا اليوم سوف نتطرق للمزيد عبر السطور التالية.

طريقة عمل كيكة جوز الهند

كيكة جوز الهند تعد من أنواع الحلويات التي تقدم على وجبة الإفطار، وتتسم بالمذاق الشهي الذي يجذب له الأطفال ويرغبون في تناولها بكثرة، لذا يمكنك القيام بعملها عن طريق الخطوات التالية:

كوب ونصف من الدقيق المنخول بشكل جيد.

نصف كوب من جوز الهند.

ملعقة ونصف من البيكنج بودر.

رشه من الملح.

بيضتان.

نصف كوب من الزبدة.

نصف كوب من حليب جوز الهند.

ملعقة كبيرة من الفانيلا.

كوب من السكر أو على حسب الرغبة.

نسخن الفرن على درجة الحرارة. نبدأ بعمل الكيك عن طريق أحضار وعاء ونضيف إليه الدقيق المنخول، والملح، وجوز الهند. يتم إضافة الفانيلا، والسكر، وحليب جوز الهند. نخفقهم بواسطة خفاقة كهربائية ونضيف البيض ونستمر في الخفق. نمزج المكونات حتى تتجانس مع بعضها. نرش القليل من الدقيق في صينية ثم نضيف المزيج بها. ندخل الصينية في الفرن وتترك حتى تنضج وتتحمر ويُصبح لونها ذهبي. نرش الكيك بجوز الهند والسكر ونُقدمها بألف هنا.

مكونات كيكة جوز الهندطريقة تحضير وعمل كيكة جوز الهندطريقة عمل كيكة جوز الهند بالقطر

يمكنك أيضاً عملها وإضافة القطر إليها للاستمتاع بمذاق شهي.

ملعقة كبيرة من الفانيلا.

كوب من السكر أو حسب الرغبة.

كوبان دقيق منخول.

كوب من القطر.

ملعقة بيكنج بودر.

كوب واحد من جوز الهند.

كمية من السمن.

نمزج كلاً من السكر، والسمن جيداً. نضيف إلى المزيج السابق الدقيق، وباقي المكونات الأخرى. نسخن الفرن ثم نسكب المزيج في وعاء به القليل من الدقيق. نضع الصينية في الفرن وتترك حتى تنضج وتتحمر. نخرج الصينية من الفرن وتترك كي تبرد وتُقدم.

المكوناتطريقة التحضير