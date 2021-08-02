تعرفي على طريقة عمل الحواوشي باللية لتتذوقي طعمًا مختلفًا عن طعم الحواوشي العادي؛ حيث يتم استخدام نفس المكونات التي تحضر منها الحواوشي العادي لكن يتم إضافة اللية مع الزيت عند تسوية الحواوشي، ولنضفي طعمًا رائعًا يتم إضافة الفحم المشتعل إلى الحواوشي يمنحه أيضًا رائحة مميزة، إذا كنتِ قد تناولتي هذا الطبق في المطاعم وتريدين تحضيره في منزلك، ستساعدك خلال هذا المقال لتتعرفي على طريقة تحضيره بالمكونات والخطوات. مكونات عمل الحواوشي مكونات عمل الحواوشي يمكنكِ عمل الحواوشي باللية من خلال تجهيز المكونات التالية لديك في المطبخ: نصف كيلو لحم مفروم (جزء بها دهون وجزء أحمر).

اللية المفرومة.

البصل المفروم.

اثنين من مكعبات الطماطم المفرومة.

فلفل رومي مفروم.

الثوم المفروم.

رشة من الفلفل الأسود.

ملعقة من جوزة الطيب.

رشة من الملح.

بهارات الحواوشي.

السمن والزيت. طريقة عمل الحواوشي بالية طريقة عمل الحواوشي بالية يمكنك تحضير الحواوشي باللية من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة في المطبخ لتحصلي على طبق شبيه بالذي يتم تقديمه في المطاعم: نضع اللحم ثم الثوم وبهارات الحواوشي ونقلبهم معا ً.

ثم نضيف الطماطم والفلفل الرومي والبصل على المكونات السابقة.

نضع قليل من الزيت والفلفل الأسود وجوزة الطيب والقليل من الملح.

نقلب جميع المكونات جيدًا، وبعدها نضعهم في الخبز وتترك لمدة 15 دقيقة.

نضع السمن والزيت واللية في وعاء على النار، ثم نضيف الحواوشي، ونقلبه على الجانبين حتى يستوي.

نترك الحواوشي لمدة تتراوح بين ربع ساعة وعشرون دقيقة ليأخذ فرصته في التسوية قبل إخراجه من على الطبق.

كما يمكن تحمير الحواوشي على درجة حرارة مناسبة في الفرن بدلاً من الخطوة السابقة. نضع الحواوشي في وعاء، ونحضر ورقة من الفول ونضع بها الفحم، ثم نصب الزيت على الفحم المشتعل ونتركها في الوعاء.

نغطي الحواوشي ونتركه لفترة حتى يكتسب رائحة الفحم ويصبح ذا مذاق أفضل.

للاستمتاع بطعم الحواوشي يجب تناوله وهو ساخنًا.

يقدم الحواوشي على أطباق التقديم إلى جانب الكاتشب حيث يكون وجبة رائعة.

كما يمكنكم تقديم الحواوشي بجانب الفلفل الحار أو المخلل. الوسوم

تعرفي على طريقة عمل الحواوشي باللية لتتذوقي طعمًا مختلفًا عن طعم الحواوشي العادي؛ حيث يتم استخدام نفس المكونات التي تحضر منها الحواوشي العادي لكن يتم إضافة اللية مع الزيت عند تسوية الحواوشي، ولنضفي طعمًا رائعًا يتم إضافة الفحم المشتعل إلى الحواوشي يمنحه أيضًا رائحة مميزة، إذا كنتِ قد تناولتي هذا الطبق في المطاعم وتريدين تحضيره في منزلك، ستساعدك خلال هذا المقال لتتعرفي على طريقة تحضيره بالمكونات والخطوات. مكونات عمل الحواوشي مكونات عمل الحواوشي يمكنكِ عمل الحواوشي باللية من خلال تجهيز المكونات التالية لديك في المطبخ: نصف كيلو لحم مفروم (جزء بها دهون وجزء أحمر).

اللية المفرومة.

البصل المفروم.

اثنين من مكعبات الطماطم المفرومة.

فلفل رومي مفروم.

الثوم المفروم.

رشة من الفلفل الأسود.

ملعقة من جوزة الطيب.

رشة من الملح.

بهارات الحواوشي.

السمن والزيت. طريقة عمل الحواوشي بالية طريقة عمل الحواوشي بالية يمكنك تحضير الحواوشي باللية من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة في المطبخ لتحصلي على طبق شبيه بالذي يتم تقديمه في المطاعم: نضع اللحم ثم الثوم وبهارات الحواوشي ونقلبهم معا ً.

ثم نضيف الطماطم والفلفل الرومي والبصل على المكونات السابقة.

نضع قليل من الزيت والفلفل الأسود وجوزة الطيب والقليل من الملح.

نقلب جميع المكونات جيدًا، وبعدها نضعهم في الخبز وتترك لمدة 15 دقيقة.

نضع السمن والزيت واللية في وعاء على النار، ثم نضيف الحواوشي، ونقلبه على الجانبين حتى يستوي.

نترك الحواوشي لمدة تتراوح بين ربع ساعة وعشرون دقيقة ليأخذ فرصته في التسوية قبل إخراجه من على الطبق.

كما يمكن تحمير الحواوشي على درجة حرارة مناسبة في الفرن بدلاً من الخطوة السابقة. نضع الحواوشي في وعاء، ونحضر ورقة من الفول ونضع بها الفحم، ثم نصب الزيت على الفحم المشتعل ونتركها في الوعاء.

نغطي الحواوشي ونتركه لفترة حتى يكتسب رائحة الفحم ويصبح ذا مذاق أفضل.

للاستمتاع بطعم الحواوشي يجب تناوله وهو ساخنًا.

يقدم الحواوشي على أطباق التقديم إلى جانب الكاتشب حيث يكون وجبة رائعة.

كما يمكنكم تقديم الحواوشي بجانب الفلفل الحار أو المخلل.

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